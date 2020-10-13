Спасибо, что вы были с нами в этот поздний час! Надеемся, что дальше интриг будет ещё больше!

Пошли последние две минуты матча. У нас Боливия организовывает очередную атаку через правый фланг.

Ничего не получается, высокий прессинг аргентинцев помогает им держать оппонента на безопасной дистанции.

Орозко пробил по воротам издали, мяч прошёл мимо. Армани будет тянуть время, так что всё.

90' Торрес на своей половине поля на фланге завалил Тальяфико, получив за это жёлтую карточку.

90' Игроки Боливии проснулись под занавес тайма, но хватит ли у них сил создать что-то впереди, оборонительные редуты аргентинцев хороши!

90' Паласиос не дал хозяевам поля развить атаку, нарушив правила. Жёлтую карточку тут же получил бунтарь от арбитра.

90' Семь минут добавил главный арбитр! Вот сколько у нас было проблемных эпизодов сегодня!

90' Медина вышел вместо Мартинеса, пожалуй, лучшего игрока сегодняшнего матча.

89' Два момента было у гостей, чтобы пробить из пределов штрафной, всё завершилось отыгрышем на Месси, что был не готов просто пробить.

88' И снова падение в центре поля, снова на газоне игрок Аргентины. Это уже небольшие футбольные хитрости пошли.

86' Месси лежит в центре поля, пауза снова у нас. Арабе вышел вместо Кардосо в это время, а с Лионелем всё в порядке в итоге.

86' Миранда на левой бровке принял мяч, сделал передачу... и всё, атака Боливии, третья по счёту за последние две минуты, захлебнулась.

85' Пробуют что-то сделать впереди игроки Боливии, понимают, что очки в этой встрече вполне реальные, но не хватает всё-таки класса.

84' Месси подал угловой на ближнюю, мяч отлетел под удар назад, но про выстрел по воробьям лучше промолчим. Так давно не бьют уже.



83' Всё чисто в эпизоде. Решение подтверждено! Орозко вышел на поле у нас в составе Боливии. Вайар поле покинул.

81' Арбитр просит всех успокоиться, затягивается пауза. Очень долгие обсуждения идут по связи пока.

80' Судьи ВАР просматривают у нас этот момент, предполагают, что Мартинес мог быть в офсайде.

79' ГО-О-О-О-О-ОЛ!!!! КОРРЕА!!! 1:2!!! Какой же красивый гол мы увидели! Месси справа сделал передачу к штрафной на Мартинеса, тот покатил из-под Вальверде на Корреа, который пробил на силу, прошив сетку! Красивейший момент и гол!

78' Аргентинцы сохранили больше сил на концовку матча, кажется, что мы ещё можем что-то увидеть. Самым активным продолжает оставаться Мартинес.

77' После подачи углового мяч был выбить подальше к центральному кругу.

76' Месси справа покатил на Мартинеса, он вышел на рандеву с голкипером и пробил с острого угла. Лампе каким-то чудом выбросил руку и перевёл на угловой! Опаснейший момент!

75' Знаю, что большинство из вас ждут от меня информацию по Лионелю Месси, но говорить нечего. Сегодня нет того нападающего на поле, к которому мы привыкли.

74' Как же много стало фолов, потерь и прочего. Окончательно разбита игра или же увидим мы ещё интересный футбол?

73' Кардосо подал мяч с углового, Мартинес выпрыгнул выше всех, отправив мяч за боковую линию.

72' Миранда не сумел у боковой линии чисто отобрать мяч, упустив его за пределы поля. Фола нет в итоге, но аут в пользу Аргентины.

71' Торрес отправил партнёра в забег к лицевой линии, впрочем, аргентинцы сразу всё раскрыли по замыслу.

70' Гидо и Домингес вышли на поле место Де Пауля и Паредеса. А вот и двойная замена от наставника сборной Аргентины.

69' Атака Боливии со сменой флангов завершилась неточной передачей.

68' Мартинеса слева вывели на ударную позицию сейчас, он был один на один с голкипером, перекидывал с острого угла, но тщетно.

67' Всё говорит нам о том, что довольно сложно будет командам что-то сделать результативное. Замены всегда разрушают нерв игры.

66' Сеспедес вышел на поле вместо Рауля Кастро. Чумасеро покинул поле, играть будет дальше Миранда.

65' На левом фланге разыгралась борьба за ауты, победителями вышли аргентинцы, но тут же сфолили.

64' Месси навесил на дальнюю штангу, оттуда мяч выбили в центр - перед линией вратарской, но, увы для Аргентины, пробить оттуда не получилось.

63' Месси сделал передачу в одно касание на Мартинеса, который мог убежать по центру, будь силы у него. Выбили мяч на угловой.

62' Месси в итоге пробил в стенку, а такое томительное ожидание было и выстраивание стенки, а также споры...

61' Очень долго готовятся все к этому стандарту.

60' Месси отправил в атаку Корреа, Карраско перед линией штрафной сбил оппонента. Это опаснейший штрафной и жёлтая карточка.

59' Корреа вышел на поле вместо Окампоса, потухшего во втором тайме полностью.

58' Каррако лежит на поле после стыка, игра остановлена, но продолжить Карлос игру сможет. Мартинес в стык шёл в том эпизоде.

57' Чумасеро получил мяч на правом краю, не нашёл продолжения и сделал пас назад. Тоже нет давления у Боливии.

56' Кстати, скорости во втором тайме упали, но не до минимума.

55' Кардосо после рывка довольно долго вентилировал свои лёгкие, бежав обратно на свою половину поля. Борьба тут на выносливость тоже имеет место быть.

54' Аргентинцы пробуют сейчас больше атаковать через центр, там у Боливии довольно насыщенная зона, поэтому не получается опасного ничего.

53' Игроки Боливии снова начали играть первым номером, в первом тайме такое помогло им забить гол.

52' Армани сыграл на выходе, забрав мяч в руки.

49' Де Пауль в центре поля отправил оппонента на газон, не позволив Боливии провести быструю атаку левым флангом.

48' Торрес на правом фланге начал очередную атаку Боливии, он же в концовке мяч упустил.

47' Антонио Бустаманте вышел на замену, она была произведена перед стартом второй половины. Сауседо на поле, как я понял, уже не вышел.