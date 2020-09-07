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Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча

Стадион:
Нью-Йорк Сити
0'
16' Желтая карточка
Сегура Улисес
76' Желтая карточка
Тиннерхольм Антон
90'+4
1
Сайц
Крис
23
Пинс
Донован
13
Брийян
Фредерик
28
Мора
Хосеф
31
Грессель
Юлиан
25
Абу
Мохаммед
5
Морено
Хуниор
30
Паредес
Кевин
8
Сегура
Улисес
11
Асад
Ямиль
9
Камара
Ола
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
10
Моралес
Максимильяно
9
Эбер
Араужо
Ди Си Юнайтед
3-4-2-1
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1

Ход матча

16'
Сегура Улисес
 
61'
Фишер Онил
Асад Ямиль
 
69'
Ривас Хельмин
Камара Ола
 
69'
Одои-Атсем Крис
Сегура Улисес
 
70'
 
Маккей-Стивен Гари
Медина Хесус
70'
 
Тажури-Шради Исмаэль
Паркс Китон
74'
 
Кастельянос Валентин
Эбер Араужо
76'
 
Тиннерхольм Антон
77'
 
Тораринссон Гудмундур
Матаррита Рональд
78'
Федерико Игуаин
Паредес Кевин
 

Бомбардиры внутри турнира

Ди Си Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Федерико Игуаин 2 0.25
2. Брийян Фредерик 1 0.13
3. Грессель Юлиан 1 0.13
4. Сорга Эрик 1 0.13
5. Камара Ола 1 (1) 0.13
6. Морено Хуниор 0 0
7. Бирнбом Стив 0 0
8. Фелипе 0 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 2 0.25
2. Эбер Араужо 1 0.13
3. Тиннерхольм Антон 1 0.13
4. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.13
5. Медина Хесус 1 0.13
6. Паркс Китон 1 0.13
7. Митрицэ Александру 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
9. Матаррита Рональд 0 0

Карточки

Ди Си Юнайтед
# Игрок      
1. Фелипе 4 0
2. Морено Хуниор 1 1
3. Брийян Фредерик 2 0
4. Каноуз Расселл 2 0
5. Федерико Игуаин 1 0
6. Абу Мохаммед 1 0
7. Флорес Эдисон 1 0
8. Грессель Юлиан 1 0
9. Асад Ямиль 1 0
10. Бирнбом Стив 1 0
11. Сегура Улисес 1 0
12. Mohamed Abu Hasheesh 1 0
Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Тиннерхольм Антон 3 0
2. Сэндс Джеймс 3 0
3. Калленс Александр 2 0
4. Ринг Александр 1 0
5. Эбер Араужо 1 0
6. Шано Максим 1 0
7. Медина Хесус 1 0
8. Паркс Китон 1 0
9. Кастельянос Валентин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ди Си Юнайтед 0 0 0 0 50% (3) 50% (3)
 Нью-Йорк Сити 0 14.29% (1) 14.29% (1) 28.57% (2) 42.86% (3) 0

Предыдущие игры

Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Сити Открытый Кубок Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС
Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 4:0 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 3:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:2 Ди Си Юнайтед МЛС Ди Си Юнайтед 0:2 Нью-Йорк Сити МЛС Ди Си Юнайтед 2:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 3:1 Ди Си Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами 0:0 Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 3:0 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:3 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    16'
    Сегура Улисес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Audi Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
13.00 1.33 4.20
17.00 1.17 6.20
4.30 3.96 1.77
3.55 3.56 2.05
7.55 1.93 2.59

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
1.17 4.70 9.80 1.03 1.31 3.25 3.10 1.33 1.05 8.50 1.93 1.93 1.64 2.25 1.04 9.00 1.19 4.40 1.03 10.00 1.05 8.80 1.02 11.00
13.00 1.03 11.50 1.04 4.15 1.24 3.26 1.35 2.15 1.78 1.66 2.25 1.44 2.82 1.21 4.55 1.16 5.35 1.06 9.70
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.25 1.33 2.14 1.69 1.68 2.15 1.45 2.70 1.22 4.16 1.17 4.87 1.06 8.58 1.05 9.29 1.01 15.30 1.01 15.69
2.18 1.74 1.79 2.10 1.39 3.12 1.98 1.90 1.20 4.81 1.46 2.81 1.39 3.11 1.63 2.36 1.17 5.44 1.65 2.33 1.44 2.88 1.56 2.52 1.16 5.65 1.17 5.32
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.75 2.01 2.14 1.71 1.10 6.25 1.16 4.80 1.07 7.50
3.30 1.33 2.19 1.68 1.52 2.53 1.18 4.90 1.12 6.05
3.19 1.34 2.17 1.67 1.52 2.49 1.19 4.55 1.13 5.71 1.03 12.29 1.02 13.03
1.64 2.34 1.38 3.15 1.13 6.36 1.44 2.90 1.53 2.61 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.05 1.35 1.85 1.89 1.35 2.85
4.45 1.21 3.04 1.38 1.82 1.99 1.36 3.15 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
1.65 2.20
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.10 1.35
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