Ди Си Юнайтед
0:0
Конец матча
Стадион: Audi Field
Нью-Йорк Сити
16' Желтая карточкаСегура Улисес
76' Желтая карточкаТиннерхольм Антон
23
Пинс
Донован
28
Мора
Хосеф
25
Абу
Мохаммед
11
Асад
Ямиль
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Пинс ДонованЗащитник
- Защитник
-
28 Мора ХосефЗащитник
- Полузащитник
-
25 Абу МохаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Асад ЯмильПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
-
91 Фишер ОнилЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йоу ГриффинНападающий
-
50 Сорга ЭрикНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ben Olsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
Ход матча
16'
61'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Федерико Игуаин
|2
|0.25
|2.
|Брийян Фредерик
|1
|0.13
|3.
|Грессель Юлиан
|1
|0.13
|4.
|Сорга Эрик
|1
|0.13
|5.
|Камара Ола
|1 (1)
|0.13
|6.
|Морено Хуниор
|0
|0
|7.
|Бирнбом Стив
|0
|0
|8.
|Фелипе
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ринг Александр
|2
|0.25
|2.
|Эбер Араужо
|1
|0.13
|3.
|Тиннерхольм Антон
|1
|0.13
|4.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.13
|5.
|Медина Хесус
|1
|0.13
|6.
|Паркс Китон
|1
|0.13
|7.
|Митрицэ Александру
|0
|0
|8.
|Моралес Максимильяно
|0
|0
|9.
|Матаррита Рональд
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фелипе
|4
|0
|2.
|Морено Хуниор
|1
|1
|3.
|Брийян Фредерик
|2
|0
|4.
|Каноуз Расселл
|2
|0
|5.
|Федерико Игуаин
|1
|0
|6.
|Абу Мохаммед
|1
|0
|7.
|Флорес Эдисон
|1
|0
|8.
|Грессель Юлиан
|1
|0
|9.
|Асад Ямиль
|1
|0
|10.
|Бирнбом Стив
|1
|0
|11.
|Сегура Улисес
|1
|0
|12.
|Mohamed Abu Hasheesh
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Тиннерхольм Антон
|3
|0
|2.
|Сэндс Джеймс
|3
|0
|3.
|Калленс Александр
|2
|0
|4.
|Ринг Александр
|1
|0
|5.
|Эбер Араужо
|1
|0
|6.
|Шано Максим
|1
|0
|7.
|Медина Хесус
|1
|0
|8.
|Паркс Китон
|1
|0
|9.
|Кастельянос Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ди Си Юнайтед
|0
|0
|0
|0
|50% (3)
|50% (3)
|Нью-Йорк Сити
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|28.57% (2)
|42.86% (3)
|0
Предыдущие игры
Ди Си Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 4:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Ди Си Юнайтед
Монреаль Импакт 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн Торонто 2:2 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Интер Майами Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Торонто 5:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 0:0 Цинциннати Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:0 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 0:1 Ди Си Юнайтед Монреаль Импакт 0:3 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 3:1 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз Ванкувер Уайткэпс 1:0 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Ди Си Юнайтед 1:5 Филадельфия Юнион
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Последние игры между собой
Ди Си Юнайтед: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Нью-Йорк Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|0:0 Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|3:0 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|0:3 Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|1.17
|4.70
|—
|—
|9.80
|1.03
|—
|—
|1.31
|3.25
|—
|—
|3.10
|1.33
|—
|—
|1.05
|8.50
|1.93
|1.93
|1.64
|2.25
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.19
|4.40
|1.03
|10.00
|1.05
|8.80
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|13.00
|1.03
|—
|—
|11.50
|1.04
|—
|—
|4.15
|1.24
|—
|—
|3.26
|1.35
|—
|—
|2.15
|1.78
|—
|—
|1.66
|2.25
|—
|—
|1.44
|2.82
|1.21
|4.55
|1.16
|5.35
|1.06
|9.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|—
|—
|8.58
|1.06
|—
|—
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.25
|1.33
|—
|—
|2.14
|1.69
|—
|—
|1.68
|2.15
|—
|—
|1.45
|2.70
|1.22
|4.16
|1.17
|4.87
|1.06
|8.58
|1.05
|9.29
|1.01
|15.30
|1.01
|15.69
|2.18
|1.74
|1.79
|2.10
|1.39
|3.12
|1.98
|1.90
|1.20
|4.81
|1.46
|2.81
|1.39
|3.11
|1.63
|2.36
|1.17
|5.44
|1.65
|2.33
|1.44
|2.88
|1.56
|2.52
|1.16
|5.65
|—
|—
|1.17
|5.32
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.75
|2.01
|—
|—
|2.14
|1.71
|—
|—
|1.10
|6.25
|—
|—
|1.16
|4.80
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.18
|4.90
|1.12
|6.05
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.17
|1.67
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.19
|4.55
|1.13
|5.71
|1.03
|12.29
|1.02
|13.03
|1.64
|2.34
|1.38
|3.15
|1.13
|6.36
|1.44
|2.90
|1.53
|2.61
|1.35
|3.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—