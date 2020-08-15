11' Желтая карточкаКин Джеймс
1:0
19' ГолPetar Petrovic
1:1
40' ГолСеллин Роббин
25
Damir
Mehic
24
Перссон
Юхан
28
Кин
Джеймс
- Основной состав
-
25 Damir MehicВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перссон ЮханПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кин ДжеймсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Ахмед АммарПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Denis Velic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Andre KampПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Anton LundinПолузащитник
-
-
-
23 Oscar Lundin
-
24 Noa Williams
-
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
11'
19'
40'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Petar Petrovic
|4 (1)
|0.31
|2.
|Carl Johansson III
|2
|0.15
|3.
|Кин Джеймс
|2
|0.15
|4.
|Перссон Юхан
|1
|0.08
|5.
|Simon Alexandersson
|1
|0.08
|6.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0.08
|7.
|Mattias Pavic
|0
|0
|8.
|Filip Oernblom
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Leonard Pllana
|6 (1)
|0.46
|2.
|Anton Lundin
|4
|0.31
|3.
|Kristian Andersen
|3
|0.23
|4.
|Селлин Роббин
|2
|0.15
|5.
|Seth Hellberg
|1
|0.08
|6.
|Alexander Zetterstroem
|1
|0.08
|7.
|Noa Williams
|1
|0.08
|8.
|Andre Kamp
|0
|0
|9.
|Bantu Mzwakali
|0
|0
|10.
|Lukas Hiltunen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кин Джеймс
|6
|0
|2.
|Перссон Юхан
|3
|0
|3.
|Jonathan Drott
|2
|0
|4.
|Карлссон Монц
|2
|0
|5.
|Alexander Henningsson
|0
|1
|6.
|Stefan Karlsson
|1
|0
|7.
|Сильверхолт Оливер
|1
|0
|8.
|Liridon Silka
|1
|0
|9.
|Simon Alexandersson
|1
|0
|10.
|Fredrik Lundgren II
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Lundin
|6
|0
|2.
|Seth Hellberg
|5
|0
|3.
|Lukas Hiltunen
|4
|0
|4.
|Leonard Pllana
|3
|0
|5.
|Селлин Роббин
|2
|0
|6.
|Anton Lundin
|2
|0
|7.
|Kristian Andersen
|2
|0
|8.
|Carlos García IV
|2
|0
|9.
|Andre Kamp
|2
|0
|10.
|Mattias Liljestrand
|1
|0
|11.
|Bantu Mzwakali
|1
|0
|12.
|Bjarni Antonsson
|1
|0
|13.
|Кашаев Никита
|1
|0
|14.
|Alexander Zetterstroem
|1
|0
|15.
|Pontus Jonsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстер
|30% (3)
|0
|40% (4)
|0
|0
|30% (3)
|Браге
|41.18% (7)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|5.88% (1)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Эстер Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер
Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер
Браге Последние 20 матчей: + = -Браге 1:1 Норрбю Вестерос СК 2:1 Браге Браге 3:0 Треллеборг Браге 1:1 Акрополис
Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 3:2 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге
Последние игры между собой
Эстер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|12
|8
|3
|1
|24 - 8
|27
|2.
|Хальмстад
|1:0
|13
|8
|3
|2
|20 - 7
|27
|3.
|Сундсвалль
|1:0
|13
|6
|6
|1
|24 - 16
|24
|4.
|Йёнчёпинг
|12
|7
|1
|4
|20 - 16
|22
|5.
|Акрополис
|12
|4
|7
|1
|17 - 13
|19
|6.
|Браге
|1:1
|13
|5
|4
|4
|18 - 17
|19
|7.
|Треллеборг
|12
|4
|3
|5
|13 - 14
|15
|8.
|Эргрюте ФФ
|12
|4
|3
|5
|14 - 20
|15
|9.
|Норрбю
|12
|3
|6
|3
|14 - 14
|15
|10.
|Эстер
|1:1
|13
|3
|6
|4
|11 - 14
|15
|11.
|Вестерос СК
|12
|3
|3
|6
|14 - 19
|12
|12.
|Далкурд
|0:1
|13
|2
|6
|5
|17 - 18
|12
|13.
|ГАИС
|0:1
|13
|2
|6
|5
|9 - 16
|12
|14.
|Умео
|12
|2
|5
|5
|13 - 15
|11
|15.
|Юнгшиле
|12
|2
|4
|6
|17 - 24
|10
|16.
|Сирианска Эскильстуна
|12
|2
|2
|8
|11 - 25
|8
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0