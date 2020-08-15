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  2. Матчи
  3. Швеция
Эстер
1:1
Первый тайм: 45+'
Браге
0'
11' Желтая карточка
Кин Джеймс
1:0
19' Гол
Petar Petrovic
1:1
40' Гол
Селлин Роббин
45'+2
25
Damir
Mehic
5
Stefan
Karlsson
4
Fredrik
Lundgren
II
3
Карлссон
Монц
14
Сильверхолт
Оливер
18
Jonathan
Drott
24
Перссон
Юхан
10
Petar
Petrovic
19
Nicolas
Mortensen
7
Carl
Johansson
III
28
Кин
Джеймс
1
Adrian
Engdahl
21
Lukas
Hiltunen
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
15
Alexander
Ekblad
16
Andre
Kamp
8
Seth
Hellberg
6
Bjarni
Antonsson
7
Селлин
Роббин
10
Leonard
Pllana
22
Kristian
Andersen
Эстер
4-2-3-1
Браге
4-4-2

Ход матча

11'
Кин Джеймс
 
19'
Petar Petrovic
(Carl Johansson III)
1:0
40'
1:1
Селлин Роббин
(Andre Kamp)

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Petar Petrovic 4 (1) 0.31
2. Carl Johansson III 2 0.15
3. Кин Джеймс 2 0.15
4. Перссон Юхан 1 0.08
5. Simon Alexandersson 1 0.08
6. Fredrik Lundgren II 1 0.08
7. Mattias Pavic 0 0
8. Filip Oernblom 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Leonard Pllana 6 (1) 0.46
2. Anton Lundin 4 0.31
3. Kristian Andersen 3 0.23
4. Селлин Роббин 2 0.15
5. Seth Hellberg 1 0.08
6. Alexander Zetterstroem 1 0.08
7. Noa Williams 1 0.08
8. Andre Kamp 0 0
9. Bantu Mzwakali 0 0
10. Lukas Hiltunen 0 0

Карточки

Эстер
# Игрок      
1. Кин Джеймс 6 0
2. Перссон Юхан 3 0
3. Jonathan Drott 2 0
4. Карлссон Монц 2 0
5. Alexander Henningsson 0 1
6. Stefan Karlsson 1 0
7. Сильверхолт Оливер 1 0
8. Liridon Silka 1 0
9. Simon Alexandersson 1 0
10. Fredrik Lundgren II 1 0
Браге
# Игрок      
1. Oscar Lundin 6 0
2. Seth Hellberg 5 0
3. Lukas Hiltunen 4 0
4. Leonard Pllana 3 0
5. Селлин Роббин 2 0
6. Anton Lundin 2 0
7. Kristian Andersen 2 0
8. Carlos García IV 2 0
9. Andre Kamp 2 0
10. Mattias Liljestrand 1 0
11. Bantu Mzwakali 1 0
12. Bjarni Antonsson 1 0
13. Кашаев Никита 1 0
14. Alexander Zetterstroem 1 0
15. Pontus Jonsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстер 30% (3) 0 40% (4) 0 0 30% (3)
 Браге 41.18% (7) 5.88% (1) 17.65% (3) 11.76% (2) 5.88% (1) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Эстер Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 2:0 Эстер Эстер 0:1 Акрополис Сирианска Эскильстуна 1:1 Эстер Дегерфорс 3:1 Эстер
Эстер 1:1 Сундсвалль Эстер 1:3 Йёнчёпинг Далкурд 1:1 Эстер Эстер 2:0 Эргрюте ФФ Умео 0:0 Эстер Эстер 0:0 Вестерос СК Треллеборг 0:1 Эстер Эстер 2:1 Норрбю Кальмар 5:0 Эстер Эстер 1:0 Ландскруна Ландскруна 1:1 Эстер Эстер 4:0 Фрей Дегерфорс 2:0 Эстер Эстер 4:0 Сюрианска Мьельбю 3:2 Эстер Вестерос СК 1:2 Эстер
Браге Последние 20 матчей: + = -
Браге 1:1 Норрбю Вестерос СК 2:1 Браге Браге 3:0 Треллеборг Браге 1:1 Акрополис
Йёнчёпинг 2:0 Браге Браге 3:2 Эргрюте ФФ Сирианска Эскильстуна 1:2 Браге Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге

Последние игры между собой

Эстер: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Браге: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 4
Браге 5:1 Эстер Суперэттан Эстер 2:2 Браге Суперэттан Браге 0:4 Эстер Суперэттан Эстер 1:2 Браге Суперэттан
Эстер 1:0 Браге Суперэттан Браге 0:1 Эстер Суперэттан Браге 0:0 Эстер Суперэттан Эстер 3:1 Браге Суперэттан Эстер 0:1 Браге Суперэттан Браге 3:1 Эстер Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 12 8 3 1 24 - 8 27
2. Хальмстад 1:0 13 8 3 2 20 - 7 27
3. Сундсвалль 1:0 13 6 6 1 24 - 16 24
4. Йёнчёпинг 12 7 1 4 20 - 16 22
5. Акрополис 12 4 7 1 17 - 13 19
6. Браге 1:1 13 5 4 4 18 - 17 19
7. Треллеборг 12 4 3 5 13 - 14 15
8. Эргрюте ФФ 12 4 3 5 14 - 20 15
9. Норрбю 12 3 6 3 14 - 14 15
10. Эстер 1:1 13 3 6 4 11 - 14 15
11. Вестерос СК 12 3 3 6 14 - 19 12
12. Далкурд 0:1 13 2 6 5 17 - 18 12
13. ГАИС 0:1 13 2 6 5 9 - 16 12
14. Умео 12 2 5 5 13 - 15 11
15. Юнгшиле 12 2 4 6 17 - 24 10
16. Сирианска Эскильстуна 12 2 2 8 11 - 25 8
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Победитель

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1.28 4.40 9.50

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
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