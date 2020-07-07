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  2. Матчи
  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
2:2
Второй тайм: 68'
Йёнчёпинг
0'
0:1
13' Гол
Moustafa Zeidan
1:1
23' Гол
Samuel Nnamani
29' Желтая карточка
Росси Карим
1:2
30' Гол
Amir Al-Ammari
33' Желтая карточка
Amir Al-Ammari
41' Желтая карточка
Wille Jakobsson
1:2
44' Не забитый пенальти
Косица Дзенис
44' Желтая карточка
Elias Gustafson
61' Желтая карточка
Маннс Йеспер
1:2
62' Не забитый пенальти
Edin Hamidovic
2:2
67' Гол
Francis Jno-Baptiste
68'
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
17
Ismet
Lushaku
22
Mohammed
Sadat
10
Ferid
Ali
9
Росси
Карим
16
Samuel
Nnamani
23
Anton
Cajtoft
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
4
Marcus
Degerlund
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
14
Сульевич
Смайл
24
Amir
Al-Ammari
17
Джоханна
Эрик
9
Косица
Дзенис
10
Edin
Hamidovic
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Йёнчёпинг
3-5-2

Ход матча

13'
0:1
Moustafa Zeidan
23'
Samuel Nnamani
(Wilhelm Loeper)
1:1
29'
Росси Карим
 
30'
1:2
Amir Al-Ammari
33'
 
Amir Al-Ammari
41'
Wille Jakobsson
 
44'
1:2
Косица Дзенис
44'
 
Elias Gustafson
46'
 
Fredik Fendrich
Косица Дзенис
61'
Маннс Йеспер
 
62'
1:2
Edin Hamidovic
65'
Francis Jno-Baptiste
Mohammed Sadat
 
65'
Chidi Dauda Omeje
Росси Карим
 
67'
Francis Jno-Baptiste
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Samuel Nnamani 2 0.07
2. Francis Jno-Baptiste 1 0.04
3. Wilhelm Loeper 0 0
Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 2 0.08
2. Косица Дзенис 1 0.04
3. Jesper Svensson 1 0.04
4. Edin Hamidovic 1 0.04
5. Moustafa Zeidan 1 0.04
6. Jetmir Haliti 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Росси Карим 3 0
2. Ismet Lushaku 1 1
3. Wille Jakobsson 2 0
4. Gustav Jarl 1 0
5. Adnan Kojic 1 0
6. Де Са Лесли 1 0
7. Abdel Diarra 1 0
8. Wilhelm Loeper 1 0
Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 2 1
2. Amir Al-Ammari 2 0
3. Джоханна Эрик 1 0
4. Elias Gustafson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 50% (1) 50% (1) 0 0 0 0
 Йёнчёпинг 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна
Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Йёнчёпинг 3:1 Акрополис Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг
Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Йёнчёпинг: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сирианска Эскильстуна 1:0 Йёнчёпинг Суперэттан Йёнчёпинг 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг Аллсвенскан Йёнчёпинг 1:0 Сирианска Эскильстуна Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 1:0 5 3 1 1 9 - 5 10
2. Йёнчёпинг 2:1 5 3 0 2 7 - 7 9
3. Сундсвалль 4 2 2 0 7 - 4 8
4. Эстер 4 2 2 0 3 - 1 8
5. Хальмстад 4 2 1 1 6 - 1 7
6. Норрбю 4 2 1 1 7 - 4 7
7. Треллеборг 2:0 5 2 1 2 4 - 4 7
8. Эргрюте ФФ 4 2 0 2 5 - 8 6
9. Вестерос СК 4 1 3 0 5 - 4 6
10. Далкурд 4 1 2 1 7 - 3 5
11. Умео 0:1 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Акрополис 0:2 5 1 2 2 4 - 6 5
13. Юнгшиле 4 1 1 2 7 - 7 4
14. Браге 4 1 1 2 3 - 6 4
15. ГАИС 4 1 1 2 3 - 6 4
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 1:2 5 0 0 5 3 - 13 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Косица Дзенис пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    44'
    Elias Gustafson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    41'
    Wille Jakobsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Amir Al-Ammari получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Amir Al-Ammari бьет в цель!
  • Желтая карточка
    29'
    Росси Карим получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    23'
    Г О О О О Л - Samuel Nnamani бьет в цель!
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Moustafa Zeidan бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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