Стрёмсгодсет
0:0
Второй тайм: 74'
Стадион: Мариенлист Зрители: 200
Викинг
36' Желтая карточкаMoses Mawa
60' Желтая карточкаKreshnik Krasniqi
42
Jack
Ipalibo
10
Moses
Mawa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Jack IpaliboПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Moses MawaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Henrik Pedersen
- Основной состав
-
22 Эстбе АрилдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Бериша ВетонНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Кроу МайклВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Бярне Бернтсен
Ход матча
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
0 Удары в створ 3
-
5 Угловые 10
-
0 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Mikkel Maigaard
|5 (4)
|0.33
|2.
|Johan Hove
|5
|0.33
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.27
|4.
|Moses Mawa
|4
|0.27
|5.
|Токстад Кристоффер
|1
|0.07
|6.
|Стенгель Херман
|1
|0.07
|7.
|Marcus Moelvadgaard
|1
|0.07
|8.
|Halldor Stenevik
|0
|0
|9.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|0
|0
|10.
|Jack Ipalibo
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бериша Ветон
|7 (3)
|0.47
|2.
|Бютюки Зюмер
|3
|0.2
|3.
|Adrian Pereira
|2
|0.13
|4.
|Ylldren Ibrahimaj
|2
|0.13
|5.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0.13
|6.
|Торстейнбё Фредерик
|1
|0.07
|7.
|Viljar Vevatne
|1
|0.07
|8.
|Even Oestensen
|1
|0.07
|9.
|Белл Джо
|0
|0
|10.
|Johnny Furdal
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гуннарссон Никлас
|4
|0
|2.
|Парр Джонатан
|3
|0
|3.
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0
|4.
|Look Sa Nicholas Mickelson
|3
|0
|5.
|Jack Ipalibo
|1
|1
|6.
|Ari Leifsson
|2
|0
|7.
|Moses Mawa
|2
|0
|8.
|Marcus Moelvadgaard
|2
|0
|9.
|Kreshnik Krasniqi
|2
|0
|10.
|Johan Hove
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Viljar Vevatne
|3
|0
|2.
|Бериша Ветон
|2
|0
|3.
|Викстёль Рольф
|2
|0
|4.
|Хёйланд Томми
|2
|0
|5.
|Торстейнбё Фредерик
|2
|0
|6.
|Kristoffer Loekberg
|2
|0
|7.
|Белл Джо
|2
|0
|8.
|Even Oestensen
|2
|0
|9.
|Эстбе Арилд
|1
|0
|10.
|Эустбё Ивен
|1
|0
|11.
|Ylldren Ibrahimaj
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стрёмсгодсет
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|4.76% (1)
|28.57% (6)
|Викинг
|10.53% (2)
|15.79% (3)
|26.32% (5)
|26.32% (5)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет
Викинг Последние 20 матчей: + = -Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|6:0
|15
|13
|2
|0
|53 - 18
|41
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|15
|9
|1
|5
|23 - 17
|28
|4.
|Русенборг
|14
|7
|3
|4
|25 - 13
|24
|5.
|Кристиансунд
|3:0
|15
|6
|6
|3
|30 - 20
|24
|6.
|Волеренга
|0:1
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|17 - 25
|19
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 29
|19
|9.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|11.
|Хёугесунн
|3:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 22
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|0:3
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|13.
|Мьёндален
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|14.
|Викинг
|0:0
|15
|3
|5
|7
|19 - 28
|14
|15.
|Старт
|0:6
|16
|2
|6
|8
|17 - 34
|12
|16.
|Олесунн
|1:3
|15
|1
|4
|10
|21 - 46
|7