  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Стрёмсгодсет
0:2
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Викинг
0'
36' Желтая карточка
Moses Mawa
60' Желтая карточка
Kreshnik Krasniqi
0:1
74' Гол в свои ворота
Jack Ipalibo
88' Желтая карточка
Токстад Кристоффер
0:2
90' Гол
Белл Джо
90'+8
1
Ресхольт-Мюра
Вильяр
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
5
Гуннарссон
Никлас
70
Sondre
Fosnaess
Hanssen
14
Look
Sa
Nicholas
Mickelson
8
Johan
Hove
42
Jack
Ipalibo
20
Mikkel
Maigaard
11
Токстад
Кристоффер
88
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Moses
Mawa
22
Эстбе
Арилд
5
Андрессон
Аксель
35
Henrik
Heggheim
3
Viljar
Vevatne
30
Adrian
Pereira
20
Ylldren
Ibrahimaj
24
Kristoffer
Loekberg
9
Торстейнбё
Фредерик
11
Де
Ланлай
Янн-Эрик
14
Бериша
Ветон
7
Бютюки
Зюмер
Стрёмсгодсет
4-3-3
Викинг
4-3-3

Ход матча

36'
Moses Mawa
 
60'
Kreshnik Krasniqi
Гуннарссон Никлас
 
60'
Kreshnik Krasniqi
 
74'
0:1
Jack Ipalibo
78'
 
Викстёль Рольф
Де Ланлай Янн-Эрик
79'
Marcus Moelvadgaard
Moses Mawa
 
80'
Halldor Stenevik
Jack Ipalibo
 
87'
 
Белл Джо
Adrian Pereira
88'
Токстад Кристоффер
 
90'
0:2
Белл Джо
(Бериша Ветон)
90'
 
Sebastian Soeraas Sebulonsen
Бютюки Зюмер
90'
 
Хёйланд Томми
Бериша Ветон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 6
  • 0 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 11
  • 0 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Mikkel Maigaard 5 (4) 0.33
2. Johan Hove 5 0.33
3. Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.27
4. Moses Mawa 4 0.27
5. Токстад Кристоффер 1 0.07
6. Стенгель Херман 1 0.07
7. Marcus Moelvadgaard 1 0.07
8. Halldor Stenevik 0 0
9. Look Sa Nicholas Mickelson 0 0
10. Jack Ipalibo 0 0
Викинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бериша Ветон 7 (3) 0.47
2. Бютюки Зюмер 3 0.2
3. Adrian Pereira 2 0.13
4. Ylldren Ibrahimaj 2 0.13
5. Kristoffer Loekberg 2 0.13
6. Белл Джо 1 0.07
7. Торстейнбё Фредерик 1 0.07
8. Viljar Vevatne 1 0.07
9. Even Oestensen 1 0.07
10. Johnny Furdal 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
# Игрок      
1. Гуннарссон Никлас 4 0
2. Парр Джонатан 3 0
3. Сальвесен Ларс-Йорген 3 0
4. Look Sa Nicholas Mickelson 3 0
5. Jack Ipalibo 1 1
6. Ari Leifsson 2 0
7. Moses Mawa 2 0
8. Marcus Moelvadgaard 2 0
9. Kreshnik Krasniqi 2 0
10. Токстад Кристоффер 1 0
11. Johan Hove 1 0
Викинг
# Игрок      
1. Viljar Vevatne 3 0
2. Бериша Ветон 2 0
3. Викстёль Рольф 2 0
4. Хёйланд Томми 2 0
5. Торстейнбё Фредерик 2 0
6. Kristoffer Loekberg 2 0
7. Белл Джо 2 0
8. Even Oestensen 2 0
9. Эстбе Арилд 1 0
10. Эустбё Ивен 1 0
11. Ylldren Ibrahimaj 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стрёмсгодсет 14.29% (3) 9.52% (2) 9.52% (2) 33.33% (7) 4.76% (1) 28.57% (6)
 Викинг 10% (2) 15% (3) 25% (5) 25% (5) 10% (2) 15% (3)

Предыдущие игры

Стрёмсгодсет Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:4 Саннефьёрд Будё-Глимт 3:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:1 Бранн
Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 2:2 Кристиансунд Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 1:0 Одд Старт 2:2 Стрёмсгодсет Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:3 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет
Викинг Последние 20 матчей: + = -
Викинг 3:3 Стабек Олесунн 2:2 Викинг Викинг 1:2 Кристиансунд Русенборг 3:0 Викинг
Викинг 3:0 Сарпсборг-08 Хёугесунн 0:2 Викинг Мольде 5:0 Викинг Викинг 1:2 Одд Старт 1:1 Викинг Викинг 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:1 Викинг Викинг 1:1 Мьёндален Бранн 3:0 Викинг Викинг 2:4 Будё-Глимт Викинг 5:0 Санднес Хёугесунн 1:1 Викинг Санднес 1:3 Викинг Викинг 1:2 Хонка Тромсё 1:1 Викинг Чайка 3:5 Викинг

Последние игры между собой

Стрёмсгодсет: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Викинг: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
Викинг 4:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 0:0 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:2 Викинг Типпелиген
Стрёмсгодсет 1:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 4:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 0:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 3:1 Викинг Типпелиген Викинг 3:2 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 1:0 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:2 Викинг Типпелиген Викинг 0:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Викинг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Стрёмсгодсет 2:1 Викинг Типпелиген Викинг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Волеренга 15 7 5 3 21 - 20 26
5. Русенборг 0:0 15 7 4 4 25 - 13 25
6. Кристиансунд 15 6 6 3 31 - 21 24
7. Бранн 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Стабек 14 4 6 4 19 - 21 18
9. Хёугесунн 15 5 3 7 15 - 22 18
10. Стрёмсгодсет 15 5 3 7 22 - 31 18
11. Сарпсборг-08 15 5 2 8 18 - 22 17
12. Саннефьёрд 15 5 1 9 17 - 27 16
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Мьёндален 0:0 15 4 3 8 12 - 18 15
15. Старт 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 15 1 4 10 21 - 46 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Moses Mawa получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Стрёмсгодсет 0:2 Викинг онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
23.00 4.70 1.22
3.00 2.85 2.60
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.05 1.35
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
2.14 1.66
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный