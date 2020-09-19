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  3. Норвегия
Волеренга
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Мольде
0'
1:0
21' Гол
Кьяртанссон Видар
29'
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Леквен
Магнус
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
5
Синюан
Шерифф
25
Кителано
Йон
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
15
Кристенсен
Тобиас
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
99
Квоеме
Охи
Волеренга
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

21'
Кьяртанссон Видар
(Борхгревинк Кристиан)
1:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 6 (2) 0.33
2. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.28
3. Benjamin Stokke 3 0.17
4. Кьяртанссон Видар 3 0.17
5. Доннум Арон 2 0.11
6. Osame Sahraoui 2 0.11
7. Шала Херолинд 1 0.06
8. Несберг Иван 1 0.06
9. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.06
10. Вега Дейвер 1 0.06
11. Бьёрдаль Хенрик 1 0.06
12. Борхгревинк Кристиан 0 0
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.39
2. Квоеме Охи 6 (3) 0.33
3. Хуссейн Эцаз 6 0.33
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.22
5. Эйкрем Магнус 3 0.17
6. Брюнхильдсен Ола 3 0.17
7. Хестад Эйрик 2 0.11
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.11
9. Эурснес Фредрик 2 0.11
10. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.11
11. Хёуген Кристоффер 1 0.06
12. Эллингсен Мартин 1 0.06
13. Кристенсен Тобиас 1 0.06
14. Кителано Йон 1 0.06
15. Уинго Генри 1 0.06
16. Грегерсен Стиан 1 0.06
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Шала Херолинд 3 1
2. Хорн Майер 4 0
3. Борхгревинк Кристиан 4 0
4. Адекугбе Сэм 2 1
5. Клаессон Кристоффер 2 1
6. Леквен Магнус 3 0
7. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
8. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
9. Доннум Арон 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 3 0
5. Martin Bjoernbak 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Fredrik Sjoelstad 1 1
8. Хестад Эйрик 2 0
9. Хёуген Кристоффер 1 0
10. Эллингсен Мартин 1 0
11. Синюан Шерифф 1 0
12. Кителано Йон 1 0
13. Уинго Генри 1 0
14. Брюнхильдсен Ола 1 0
15. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 19.23% (5) 15.38% (4) 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 26.92% (7)
 Мольде 13.95% (6) 13.95% (6) 11.63% (5) 20.93% (9) 9.3% (4) 30.23% (13)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд
Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 0:1 18 11 1 6 45 - 21 34
3. Волеренга 1:0 18 9 5 4 28 - 23 32
4. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
5. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
6. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
7. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
8. Бранн 17 6 4 7 22 - 27 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
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Лучшие коэффициенты
Волеренга
Ничья
Мольде
2.10
4.83
6.29
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Волеренга 1:0 Мольде онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.80 3.00
1.92 4.00 3.50
2.26 3.75 2.96
2.05 3.97 3.17
1.46 4.83 6.29

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
4.70 1.17 5.00 1.15 2.42 1.52 2.31 1.61 1.99 1.82 1.57 2.31 1.44 2.65 1.32 3.90 1.15 5.00 1.12 7.00 1.04 9.40 1.01 12.60
13.25 1.03 6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.31 1.63 1.85 2.05 1.48 2.69 1.35 3.26 1.15 5.60 1.13 6.20 1.05 10.25
13.52 1.02 12.72 1.03 5.88 1.13 4.82 1.18 2.85 1.42 2.26 1.63 1.77 2.04 1.45 2.74 1.33 3.30 1.16 5.18 1.13 5.88 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 17.48
6.54 1.13 5.12 1.17 2.62 1.51 2.31 1.64 1.99 1.88 2.37 1.61 2.11 1.76 1.85 2.01 1.66 2.28 1.53 2.56 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 2.80 1.41 1.37 2.95 1.30 3.35 1.07 7.50
3.95 1.25 2.77 1.44 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.02 1.24 2.81 1.43 1.75 2.07 1.32 3.36 1.21 4.38 1.06 8.96 1.05 9.74
3.43 1.32 2.75 1.47 2.01 1.85 2.44 1.58 2.00 1.86 1.54 2.53 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.80 1.14 4.60 1.20 2.22 1.66 1.67 2.20 1.42 2.88 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.37 2.95
1.43 2.81
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
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