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Волеренга
2:1
Конец матча

Стадион:
Мольде
0'
1:0
21' Гол
Кьяртанссон Видар
23' Желтая карточка
Андерсен Эйрик Улланд
47' Красная карточка
Кителано Йон
57' Желтая карточка
Борхгревинк Кристиан
2:0
83' Гол
Доннум Арон
2:1
90' Гол
Уинго Генри
90'+6
13
Клаессон
Кристоффер
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Натьон
Йонатан
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
7
Бьёрдаль
Хенрик
14
Олдруп-Йенсен
Фредрик
8
Леквен
Магнус
9
Доннум
Арон
24
Кьяртанссон
Видар
26
Osame
Sahraoui
1
Линде
Андреас
27
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
2
Martin
Bjoernbak
5
Синюан
Шерифф
25
Кителано
Йон
17
Эурснес
Фредрик
16
Хуссейн
Эцаз
22
Брюнхильдсен
Ола
15
Кристенсен
Тобиас
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
99
Квоеме
Охи
Волеренга
4-3-3
Мольде
4-2-3-1

Ход матча

21'
Кьяртанссон Видар
(Борхгревинк Кристиан)
1:0
23'
 
Андерсен Эйрик Улланд
46'
 
Эллингсен Мартин
Martin Bjoernbak
47'
 
Кителано Йон
51'
 
Уинго Генри
Кристенсен Тобиас
57'
Борхгревинк Кристиан
 
60'
Шала Херолинд
Леквен Магнус
 
60'
 
Болли Матис
Андерсен Эйрик Улланд
66'
Хорн Майер
Борхгревинк Кристиан
 
78'
Вильяльмссон Маттиас
Кьяртанссон Видар
 
78'
Финне Бор
Osame Sahraoui
 
83'
Доннум Арон
(Финне Бор)
2:0
83'
 
Кнутсон Эрлинг
Брюнхильдсен Ола
83'
 
Хестад Эйрик
Хуссейн Эцаз
90'
2:1
Уинго Генри
(Хестад Эйрик)

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 7 Угловые 6
  • 0 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Волеренга
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Финне Бор 6 (2) 0.33
2. Вильяльмссон Маттиас 5 (2) 0.28
3. Кьяртанссон Видар 4 0.22
4. Доннум Арон 3 0.17
5. Benjamin Stokke 3 0.17
6. Osame Sahraoui 2 0.11
7. Шала Херолинд 1 0.06
8. Несберг Иван 1 0.06
9. Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0.06
10. Вега Дейвер 1 0.06
11. Бьёрдаль Хенрик 1 0.06
12. Борхгревинк Кристиан 0 0
13. Леквен Магнус 0 0
14. Адекугбе Сэм 0 0
Мольде
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Джеймс Леке 7 (1) 0.39
2. Квоеме Охи 6 (3) 0.33
3. Хуссейн Эцаз 6 0.33
4. Андерсен Эйрик Улланд 4 0.22
5. Эйкрем Магнус 3 0.17
6. Брюнхильдсен Ола 3 0.17
7. Хестад Эйрик 2 0.11
8. Кнутсон Эрлинг 2 0.11
9. Эурснес Фредрик 2 0.11
10. Уинго Генри 2 0.11
11. Педерсен Маркус Гольмгрен 2 0.11
12. Хёуген Кристоффер 1 0.06
13. Эллингсен Мартин 1 0.06
14. Кристенсен Тобиас 1 0.06
15. Кителано Йон 1 0.06
16. Грегерсен Стиан 1 0.06
17. Martin Bjoernbak 0 0
18. Мострем Маттиас 0 0

Карточки

Волеренга
# Игрок      
1. Борхгревинк Кристиан 5 0
2. Шала Херолинд 3 1
3. Хорн Майер 4 0
4. Адекугбе Сэм 2 1
5. Клаессон Кристоффер 2 1
6. Леквен Магнус 3 0
7. Олдруп-Йенсен Фредрик 3 0
8. Бьердаль Йохан-Ледре 3 0
9. Доннум Арон 3 0
10. Вильяльмссон Маттиас 2 0
11. Несберг Иван 2 0
12. Натьон Йонатан 2 0
13. Benjamin Stokke 1 0
14. Хауг Кьетил 1 0
15. Камара Усман 1 0
16. Osame Sahraoui 1 0
17. Хольм Один Тьяго 1 0
Мольде
# Игрок      
1. Джеймс Леке 3 1
2. Эйкрем Магнус 4 0
3. Хуссейн Эцаз 4 0
4. Эурснес Фредрик 3 0
5. Martin Bjoernbak 3 0
6. Кристенсен Тобиас 3 0
7. Fredrik Sjoelstad 1 1
8. Кителано Йон 1 1
9. Хестад Эйрик 2 0
10. Андерсен Эйрик Улланд 1 0
11. Хёуген Кристоффер 1 0
12. Эллингсен Мартин 1 0
13. Синюан Шерифф 1 0
14. Уинго Генри 1 0
15. Брюнхильдсен Ола 1 0
16. Педерсен Маркус Гольмгрен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Волеренга 17.86% (5) 17.86% (5) 14.29% (4) 7.14% (2) 14.29% (4) 28.57% (8)
 Мольде 13.64% (6) 13.64% (6) 11.36% (5) 20.45% (9) 9.09% (4) 31.82% (14)

Предыдущие игры

Волеренга Последние 20 матчей: + = -
Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв
Мольде Последние 20 матчей: + = -
Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд
Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде

Последние игры между собой

Волеренга: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 2:4 Мольде Типпелиген Мольде 4:1 Волеренга Типпелиген Мольде 5:1 Волеренга Типпелиген
Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 17 15 2 0 62 - 19 47
2. Мольде 18 11 1 6 46 - 22 34
3. Волеренга 18 9 5 4 29 - 24 32
4. Одд 17 10 1 6 30 - 24 31
5. Русенборг 17 8 5 4 32 - 18 29
6. Кристиансунд 17 7 6 4 36 - 26 27
7. Викинг 17 6 4 7 29 - 33 22
8. Бранн 17 6 4 7 22 - 27 22
9. Стабек 17 5 7 5 23 - 26 22
10. Хёугесунн 17 6 3 8 18 - 25 21
11. Сарпсборг-08 17 6 2 9 19 - 25 20
12. Стрёмсгодсет 17 5 5 7 26 - 35 20
13. Саннефьёрд 17 6 1 10 19 - 29 19
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 17 4 2 11 13 - 28 14
16. Олесунн 17 1 4 12 21 - 48 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    23'
    Андерсен Эйрик Улланд получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Кьяртанссон Видар бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.20 3.80 3.00
1.11 6.50 35.00
2.26 3.75 2.96
2.05 3.97 3.17
1.14 7.20 28.95

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7
2.15 1.65 5.00 1.15 1.20 4.20 2.31 1.61 1.99 1.82 1.02 11.00 1.44 2.65 1.04 9.00 1.15 5.00 1.02 11.00 1.04 9.40 1.02 11.00
13.25 1.03 6.25 1.13 5.20 1.17 2.88 1.43 2.31 1.63 1.85 2.05 1.48 2.69 1.35 3.26 1.15 5.60 1.13 6.20 1.05 10.25
13.52 1.02 12.72 1.03 5.88 1.13 4.82 1.18 2.85 1.42 2.26 1.63 1.77 2.04 1.45 2.74 1.33 3.30 1.16 5.18 1.13 5.88 1.05 9.74 1.04 10.70 1.01 17.48
1.89 1.95 1.92 1.93 2.37 1.61 2.05 1.81 1.72 2.17 1.53 2.57 1.41 2.97 1.46 2.77 1.85 2.01 1.66 2.28 1.21 4.50 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.75 1.42 2.80 1.41 1.58 2.30 1.30 3.35 1.07 7.50
3.95 1.25 2.77 1.44 1.77 2.05 1.33 3.32 1.22 4.30
4.02 1.24 2.81 1.43 1.75 2.07 1.32 3.36 1.21 4.38 1.06 8.96 1.05 9.74
3.43 1.32 2.75 1.47 2.01 1.85 1.30 3.62 1.16 5.50 1.54 2.53 1.36 3.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.25 1.60 1.68 2.11 1.40 2.80
5.80 1.14 4.60 1.20 2.22 1.66 1.67 2.20 1.42 2.88 1.17 5.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
1.43 2.81
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.33 1.57
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