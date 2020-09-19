Волеренга
2:1
Конец матча
Стадион: Intility Arena
Мольде
1:0
21' ГолКьяртанссон Видар
23' Желтая карточкаАндерсен Эйрик Улланд
47' Красная карточкаКителано Йон
57' Желтая карточкаБорхгревинк Кристиан
2:0
83' ГолДоннум Арон
2:1
90' ГолУинго Генри
22
Несберг
Иван
25
Адекугбе
Сэм
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Несберг ИванЗащитник
-
25 Адекугбе СэмЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Хорн МайерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Финне БорНападающий
-
Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
-
16 Хуссейн ЭцазПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Квоеме ОхиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
19 Хестад ЭйрикПолузащитник
-
30 Болли МатисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Джеймс ЛекеНападающий
-
20 Уинго Генри
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
Ход матча
21'
47'
83'
2:0
90'
2:1
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
7 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Финне Бор
|6 (2)
|0.33
|2.
|Вильяльмссон Маттиас
|5 (2)
|0.28
|3.
|Кьяртанссон Видар
|4
|0.22
|4.
|Доннум Арон
|3
|0.17
|5.
|Benjamin Stokke
|3
|0.17
|6.
|Osame Sahraoui
|2
|0.11
|7.
|Шала Херолинд
|1
|0.06
|8.
|Несберг Иван
|1
|0.06
|9.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0.06
|10.
|Вега Дейвер
|1
|0.06
|11.
|Бьёрдаль Хенрик
|1
|0.06
|12.
|Борхгревинк Кристиан
|0
|0
|13.
|Леквен Магнус
|0
|0
|14.
|Адекугбе Сэм
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Джеймс Леке
|7 (1)
|0.39
|2.
|Квоеме Охи
|6 (3)
|0.33
|3.
|Хуссейн Эцаз
|6
|0.33
|4.
|Андерсен Эйрик Улланд
|4
|0.22
|5.
|Эйкрем Магнус
|3
|0.17
|6.
|Брюнхильдсен Ола
|3
|0.17
|7.
|Хестад Эйрик
|2
|0.11
|8.
|Кнутсон Эрлинг
|2
|0.11
|9.
|Эурснес Фредрик
|2
|0.11
|10.
|Уинго Генри
|2
|0.11
|11.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|2
|0.11
|12.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.06
|13.
|Эллингсен Мартин
|1
|0.06
|14.
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.06
|15.
|Кителано Йон
|1
|0.06
|16.
|Грегерсен Стиан
|1
|0.06
|17.
|Martin Bjoernbak
|0
|0
|18.
|Мострем Маттиас
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Борхгревинк Кристиан
|5
|0
|2.
|Шала Херолинд
|3
|1
|3.
|Хорн Майер
|4
|0
|4.
|Адекугбе Сэм
|2
|1
|5.
|Клаессон Кристоффер
|2
|1
|6.
|Леквен Магнус
|3
|0
|7.
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|3
|0
|8.
|Бьердаль Йохан-Ледре
|3
|0
|9.
|Доннум Арон
|3
|0
|10.
|Вильяльмссон Маттиас
|2
|0
|11.
|Несберг Иван
|2
|0
|12.
|Натьон Йонатан
|2
|0
|13.
|Benjamin Stokke
|1
|0
|14.
|Хауг Кьетил
|1
|0
|15.
|Камара Усман
|1
|0
|16.
|Osame Sahraoui
|1
|0
|17.
|Хольм Один Тьяго
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джеймс Леке
|3
|1
|2.
|Эйкрем Магнус
|4
|0
|3.
|Хуссейн Эцаз
|4
|0
|4.
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|5.
|Martin Bjoernbak
|3
|0
|6.
|Кристенсен Тобиас
|3
|0
|7.
|Fredrik Sjoelstad
|1
|1
|8.
|Кителано Йон
|1
|1
|9.
|Хестад Эйрик
|2
|0
|10.
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0
|11.
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|12.
|Эллингсен Мартин
|1
|0
|13.
|Синюан Шерифф
|1
|0
|14.
|Уинго Генри
|1
|0
|15.
|Брюнхильдсен Ола
|1
|0
|16.
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Волеренга
|17.86% (5)
|17.86% (5)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|28.57% (8)
|Мольде
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|9.09% (4)
|31.82% (14)
Предыдущие игры
Волеренга Последние 20 матчей: + = -Волеренга 5:1 Бранн Хёугесунн 2:1 Волеренга Волеренга 2:1 Саннефьёрд Старт 2:1 Волеренга
Волеренга 2:2 Будё-Глимт Бранн 1:2 Волеренга Мольде 4:1 Волеренга Волеренга 2:0 Стрёмсгодсет Кристиансунд 0:0 Волеренга Волеренга 1:0 Хёугесунн Мьёндален 0:1 Волеренга Волеренга 2:2 Олесунн Русенборг 1:1 Волеренга Волеренга 2:1 Викинг Одд 4:1 Волеренга Волеренга 2:2 Стабек Волеренга 2:0 Гроруд Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Волеренга 1:0 Будё-Глимт Волеренга 1:2 Дьерв
Мольде Последние 20 матчей: + = -Карабах 0:0 Мольде Викинг 3:2 Мольде Целе 1:2 Мольде Мольде 2:0 Одд
Мольде 5:0 КуПС Сарпсборг-08 2:1 Мольде Мольде 1:2 Бранн Мольде 5:0 Старт Саннефьёрд 2:1 Мольде Мольде 4:1 Волеренга Будё-Глимт 3:1 Мольде Стрёмсгодсет 0:4 Мольде Мольде 5:0 Викинг Хёугесунн 0:3 Мольде Мольде 2:1 Мьёндален Кристиансунд 2:2 Мольде Мольде 4:1 Стабек Старт 2:3 Мольде Мольде 1:0 Русенборг Олесунн 1:4 Мольде
Последние игры между собой
Волеренга: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 15
Мольде: победы: 15, ничьи: 4, поражения: 1
Волеренга 0:0 Мольде Типпелиген Мольде 1:1 Волеренга Товарищеские матчи Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:0 Мольде Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:1 Мольде Типпелиген Мольде 0:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 0:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Мольде 4:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 3:3 Мольде Типпелиген Мольде 2:0 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген Мольде 2:1 Волеренга Типпелиген Волеренга 1:2 Мольде Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|17
|15
|2
|0
|62 - 19
|47
|2.
|Мольде
|18
|11
|1
|6
|46 - 22
|34
|3.
|Волеренга
|18
|9
|5
|4
|29 - 24
|32
|4.
|Одд
|17
|10
|1
|6
|30 - 24
|31
|5.
|Русенборг
|17
|8
|5
|4
|32 - 18
|29
|6.
|Кристиансунд
|17
|7
|6
|4
|36 - 26
|27
|7.
|Викинг
|17
|6
|4
|7
|29 - 33
|22
|8.
|Бранн
|17
|6
|4
|7
|22 - 27
|22
|9.
|Стабек
|17
|5
|7
|5
|23 - 26
|22
|10.
|Хёугесунн
|17
|6
|3
|8
|18 - 25
|21
|11.
|Сарпсборг-08
|17
|6
|2
|9
|19 - 25
|20
|12.
|Стрёмсгодсет
|17
|5
|5
|7
|26 - 35
|20
|13.
|Саннефьёрд
|17
|6
|1
|10
|19 - 29
|19
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|17
|4
|2
|11
|13 - 28
|14
|16.
|Олесунн
|17
|1
|4
|12
|21 - 48
|7
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|7
|7
|—
|—
|—
|—
|2.15
|1.65
|5.00
|1.15
|—
|—
|1.20
|4.20
|—
|—
|2.31
|1.61
|1.99
|1.82
|1.02
|11.00
|—
|—
|1.44
|2.65
|—
|—
|1.04
|9.00
|1.15
|5.00
|1.02
|11.00
|1.04
|9.40
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.03
|6.25
|1.13
|5.20
|1.17
|—
|—
|2.88
|1.43
|—
|—
|2.31
|1.63
|—
|—
|1.85
|2.05
|—
|—
|1.48
|2.69
|—
|—
|1.35
|3.26
|1.15
|5.60
|1.13
|6.20
|1.05
|10.25
|—
|—
|—
|—
|13.52
|1.02
|12.72
|1.03
|5.88
|1.13
|4.82
|1.18
|—
|—
|2.85
|1.42
|—
|—
|2.26
|1.63
|—
|—
|1.77
|2.04
|—
|—
|1.45
|2.74
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.16
|5.18
|1.13
|5.88
|1.05
|9.74
|1.04
|10.70
|1.01
|17.48
|—
|—
|—
|—
|1.89
|1.95
|—
|—
|1.92
|1.93
|2.37
|1.61
|2.05
|1.81
|1.72
|2.17
|1.53
|2.57
|1.41
|2.97
|1.46
|2.77
|1.85
|2.01
|1.66
|2.28
|1.21
|4.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.75
|1.42
|—
|—
|2.80
|1.41
|—
|—
|1.58
|2.30
|—
|—
|1.30
|3.35
|—
|—
|1.07
|7.50
|—
|—
|—
|—
|3.95
|1.25
|—
|—
|2.77
|1.44
|—
|—
|1.77
|2.05
|—
|—
|1.33
|3.32
|—
|—
|1.22
|4.30
|—
|—
|—
|—
|4.02
|1.24
|—
|—
|2.81
|1.43
|—
|—
|1.75
|2.07
|—
|—
|1.32
|3.36
|—
|—
|1.21
|4.38
|1.06
|8.96
|1.05
|9.74
|—
|—
|3.43
|1.32
|2.75
|1.47
|2.01
|1.85
|1.30
|3.62
|1.16
|5.50
|1.54
|2.53
|1.36
|3.24
|—
|—
|—
|—
|—
|—