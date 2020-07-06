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  3. Швеция
Эстерсунд
0:1
Конец матча

Стадион:
Мьельбю
0'
7' Желтая карточка
Амин Реван
16' Желтая карточка
Joel Nilsson
35' Желтая карточка
Jesper Gustavsson
57' Желтая карточка
Jordan Attah Kadiri
0:1
73' Гол
David Loefquist
81' Желтая карточка
Felix Hoerberg
83' Желтая карточка
Jacob Bergstroem
90'+4
1
Кейта
Али
II
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
19
Eirik
Haugan
20
Felix
Hoerberg
8
Ссеванкамбо
Исак
22
Колкетт
Чарли
5
Амин
Реван
3
Kalpi
Ouattara
10
Jordan
Attah
Kadiri
21
Simon
Kron
30
Юханссон
Марко
23
Jesper
Loefgren
6
Eric
Bjoerkander
8
Агардиус
Виктор
9
Joel
Nilsson
22
Jesper
Gustavsson
12
David
Loefquist
31
David
Batanero
5
Джазе
Моханад
16
Jacob
Bergstroem
90
Огбу
Мозес
Эстерсунд
3-5-2
Мьельбю
3-5-2

Ход матча

7'
Амин Реван
 
16'
 
Joel Nilsson
35'
 
Jesper Gustavsson
57'
Jordan Attah Kadiri
 
62'
Перри Небию
Колкетт Чарли
 
62'
Тёрготт Блэйр
Simon Kron
 
68'
Marco Weymans
Kalpi Ouattara
 
73'
0:1
David Loefquist
(Огбу Мозес)
77'
 
Besard Sabovic
Огбу Мозес
81'
Felix Hoerberg
 
81'
Brian Martin2
Ишервуд Томас
 
81'
Фрицсон Лудвиг
Амин Реван
 
83'
 
Jacob Bergstroem
90'
 
Viktor Gustafson
David Batanero

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 54 Владение мячом, % 46

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Simon Kron 1 0.04
2. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
3. Jordan Attah Kadiri 1 0.04
4. Амин Реван 1 (1) 0.04
5. Перри Небию 0 0
Мьельбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Loefquist 2 0.08
2. Jacob Bergstroem 2 0.08
3. Огбу Мозес 1 0.04
4. Mamudu Moro 1 0.04
5. Eric Bjoerkander 0 0
6. Joel Nilsson 0 0

Карточки

Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Амин Реван 2 0
3. Simon Kron 1 0
4. Ссеванкамбо Исак 1 0
5. Eirik Haugan 1 0
6. Фрицсон Лудвиг 1 0
7. Marco Weymans 1 0
8. Felix Hoerberg 1 0
9. Jordan Attah Kadiri 1 0
Мьельбю
# Игрок      
1. Jesper Gustavsson 2 0
2. David Batanero 2 0
3. Joel Nilsson 2 0
4. David Loefquist 1 0
5. Viktor Gustafson 1 0
6. Jacob Bergstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эстерсунд 0 0 25% (1) 50% (2) 0 25% (1)
Мьельбю 20% (1) 0 0 40% (2) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус
Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд

Последние игры между собой

Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю 1:0 Эстерсунд Суперэттан Эстерсунд 1:0 Мьельбю Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 6 5 1 0 17 - 6 16
2. Сириус 6 3 2 1 10 - 8 11
3. Варберг БоИС 6 3 1 2 10 - 6 10
4. Мьельбю 6 3 1 2 6 - 6 10
5. Хеккен 6 2 4 0 8 - 4 10
6. Эльфсборг 6 2 4 0 6 - 4 10
7. Мальмё 6 2 3 1 8 - 6 9
8. АИК 6 2 2 2 8 - 8 8
9. Гётеборг 6 2 2 2 8 - 9 8
10. Юргорден 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Хаммарбю 6 2 1 3 6 - 9 7
12. Кальмар 6 2 0 4 8 - 10 6
13. Эребру 6 1 3 2 4 - 6 6
14. Фалькенберг 6 1 2 3 5 - 9 5
15. Эстерсунд 6 1 1 4 4 - 10 4
16. Хельсинборг 6 0 2 4 2 - 11 2
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Jesper Gustavsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    16'
    Joel Nilsson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Амин Реван получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jaemtkraft Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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