Эстерсунд
0:1
Конец матча
Стадион: Ямткрафт Арена
Мьельбю
7' Желтая карточкаАмин Реван
16' Желтая карточкаJoel Nilsson
35' Желтая карточкаJesper Gustavsson
57' Желтая карточкаJordan Attah Kadiri
0:1
73' ГолDavid Loefquist
81' Желтая карточкаFelix Hoerberg
83' Желтая карточкаJacob Bergstroem
77
Сандберг
Ноа
19
Eirik
Haugan
21
Simon
Kron
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Simon KronНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Бёрчнолл Айан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Огбу МозесНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marcus Lantz
Ход матча
7'
16'
73'
0:1
81'
83'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 6
-
2 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
54 Владение мячом, % 46
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Simon Kron
|1
|0.04
|2.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|3.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0.04
|4.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|5.
|Перри Небию
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Loefquist
|2
|0.08
|2.
|Jacob Bergstroem
|2
|0.08
|3.
|Огбу Мозес
|1
|0.04
|4.
|Mamudu Moro
|1
|0.04
|5.
|Eric Bjoerkander
|0
|0
|6.
|Joel Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Амин Реван
|2
|0
|3.
|Simon Kron
|1
|0
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0
|5.
|Eirik Haugan
|1
|0
|6.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0
|7.
|Marco Weymans
|1
|0
|8.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|9.
|Jordan Attah Kadiri
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Gustavsson
|2
|0
|2.
|David Batanero
|2
|0
|3.
|Joel Nilsson
|2
|0
|4.
|David Loefquist
|1
|0
|5.
|Viktor Gustafson
|1
|0
|6.
|Jacob Bergstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эстерсунд
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|25% (1)
|Мьельбю
|20% (1)
|0
|0
|40% (2)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус
Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 2:0 Сириус Хеккен 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Юргорден Эребру 2:0 Эстерсунд
Мьельбю Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 0:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Хаммарбю Мьельбю 1:0 Фалькенберг Гётеборг 2:2 Мьельбю
Мьельбю 0:1 Фалькенберг Мальмё 2:0 Мьельбю Юргорден 1:2 Мьельбю Мьельбю 5:0 Далкурд Сандвикен 1:3 Мьельбю Мьельбю 0:1 Кальмар Варберг БоИС 1:1 Мьельбю Мьельбю 2:0 Сюрианска Вестерос СК 2:2 Мьельбю Мьельбю 3:2 Эстер Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Треллеборг 0:3 Мьельбю Мьельбю 0:2 Броммапойкарна Дегерфорс 2:1 Мьельбю Мьельбю 2:1 Фрей Мьельбю 3:2 Далкурд
Последние игры между собой
Эстерсунд: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
Мьельбю: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|6
|5
|1
|0
|17 - 6
|16
|2.
|Сириус
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|3.
|Варберг БоИС
|6
|3
|1
|2
|10 - 6
|10
|4.
|Мьельбю
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|5.
|Хеккен
|6
|2
|4
|0
|8 - 4
|10
|6.
|Эльфсборг
|6
|2
|4
|0
|6 - 4
|10
|7.
|Мальмё
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|АИК
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|9.
|Гётеборг
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|10.
|Юргорден
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Хаммарбю
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|12.
|Кальмар
|6
|2
|0
|4
|8 - 10
|6
|13.
|Эребру
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|14.
|Фалькенберг
|6
|1
|2
|3
|5 - 9
|5
|15.
|Эстерсунд
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|16.
|Хельсинборг
|6
|0
|2
|4
|2 - 11
|2
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0