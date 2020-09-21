Сириус
0:0
Первый тайм: 9'
Стадион: Студентернас
Фалькенберг
17
Adam
Staahl
25
Jamie
Roche
34
Axel
Noren
26
Амьо
Грегуар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Adam StaahlПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Jamie RocheПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Axel NorenЗащитник
- Защитник
-
26 Амьо ГрегуарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Юза ТиборЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Чибуйке ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
75 Владение мячом, % 25
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Stefano Holmquist
|9 (2)
|0.47
|2.
|Yukiya Sugita
|6
|0.32
|3.
|Саид Мохаммед
|5 (5)
|0.26
|4.
|Axel Bjoernstroem
|4
|0.21
|5.
|Андерссон Элиас
|4
|0.21
|6.
|Nahom Girmai Netabay
|4
|0.21
|7.
|Karl Larsson
|0
|0
|8.
|Тор Никлас
|0
|0
|9.
|Шабани Лаорент
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|6
|0.3
|2.
|Karl Soederstroem
|3
|0.15
|3.
|Кристоффер Карлссон
|2 (1)
|0.1
|4.
|Tobias Englund
|2
|0.1
|5.
|Веде Антон
|2
|0.1
|6.
|Nsima Peter
|2
|0.1
|7.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|8.
|Юханссон Карл II
|1
|0.05
|9.
|Axel Noren
|1
|0.05
|10.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.05
|11.
|Юза Тибор
|0
|0
|12.
|Чибуйке Джон
|0
|0
|13.
|Матисен Маркус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бьоркстрём Тим
|5
|0
|2.
|Андерссон Элиас
|4
|0
|3.
|Adam Hellborg
|4
|0
|4.
|Karl Larsson
|3
|0
|5.
|Сисей Кебба
|2
|0
|6.
|Ярль Даниель
|2
|0
|7.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|8.
|Юнссон Лукас
|2
|0
|9.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0
|10.
|Саид Мохаммед
|1
|0
|11.
|Hjalmar Ekdal
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|4
|1
|2.
|Юханссон Карл II
|3
|1
|3.
|Матисен Маркус
|4
|0
|4.
|Tobias Karlsson1
|4
|0
|5.
|Нильссон Хокан
|3
|0
|6.
|Ван Лой Сандер
|3
|0
|7.
|Edi Sylisufaj
|3
|0
|8.
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|9.
|Юза Тибор
|2
|0
|10.
|Эрикссон Якоб
|2
|0
|11.
|Johan Brattberg
|0
|1
|12.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|13.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|14.
|Норинг Виктор
|1
|0
|15.
|Nsima Peter
|1
|0
|16.
|Karl Soederstroem
|1
|0
|17.
|Амьо Грегуар
|1
|0
|18.
|Axel Noren
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сириус
|12.5% (4)
|18.75% (6)
|9.38% (3)
|21.88% (7)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|Фалькенберг
|9.52% (2)
|19.05% (4)
|14.29% (3)
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
Сириус Последние 20 матчей: + = -Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус
Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг
Последние игры между собой
Сириус: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|39 - 21
|41
|2.
|Хеккен
|0:0
|20
|9
|8
|3
|32 - 18
|35
|3.
|Эльфсборг
|0:0
|21
|8
|11
|2
|33 - 27
|35
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|0:0
|20
|7
|9
|4
|33 - 30
|30
|7.
|Хаммарбю
|21
|7
|8
|6
|30 - 31
|29
|8.
|Варберг БоИС
|0:0
|21
|7
|6
|8
|30 - 30
|27
|9.
|Эстерсунд
|21
|6
|9
|6
|20 - 22
|27
|10.
|Мьельбю
|0:0
|21
|6
|8
|7
|29 - 32
|26
|11.
|Эребру
|0:0
|21
|6
|7
|8
|23 - 28
|25
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|14.
|Хельсинборг
|0:0
|21
|3
|10
|8
|21 - 33
|19
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|0:0
|21
|3
|8
|10
|22 - 33
|17
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.90
|1.16
|4.00
|1.22
|2.44
|1.52
|2.10
|1.73
|1.96
|1.84
|1.74
|2.10
|1.60
|2.33
|1.31
|3.25
|1.23
|3.90
|1.09
|6.40
|1.08
|7.00
|1.01
|12.00
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.03
|4.70
|1.18
|3.72
|1.28
|2.41
|1.58
|—
|—
|1.91
|1.91
|—
|—
|1.60
|2.48
|1.31
|3.52
|1.21
|4.55
|1.09
|7.90
|1.08
|8.20
|1.01
|16.50
|—
|—
|11.89
|1.03
|10.70
|1.04
|4.66
|1.19
|3.83
|1.26
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.88
|1.91
|—
|—
|1.56
|2.42
|1.29
|3.57
|1.22
|4.25
|1.09
|7.27
|1.08
|7.75
|1.02
|13.57
|1.02
|14.02
|—
|—
|—
|—
|5.53
|1.16
|—
|—
|2.48
|1.58
|2.19
|1.72
|1.91
|1.97
|1.68
|2.26
|1.55
|2.55
|—
|—
|1.21
|4.71
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|—
|—
|—
|—
|2.44
|1.52
|—
|—
|1.62
|2.30
|—
|—
|1.23
|3.90
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.52
|1.30
|—
|—
|2.50
|1.53
|—
|—
|1.58
|2.38
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.16
|5.20
|—
|—
|—
|—
|3.50
|1.30
|—
|—
|2.37
|1.58
|—
|—
|1.60
|2.33
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.16
|5.18
|1.04
|10.70
|1.03
|12.25
|—
|—
|3.03
|1.41
|2.39
|1.61
|1.83
|2.06
|1.57
|2.48
|1.39
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—