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  2. Матчи
  3. Швеция
Сириус
2:1
Конец матча

Стадион:
Фалькенберг
0'
13' Желтая карточка
Adam Hellborg
45' Желтая карточка
Бьёркенгрен Йон
1:0
69' Гол
Андерссон Элиас
2:0
77' Гол
Stefano Holmquist
80' Желтая карточка
Юнссон Лукас
2:1
84' Гол
Edi Sylisufaj
90'+7
1
Юнссон
Лукас
3
Karl
Larsson
2
Adam
Hellborg
13
Hjalmar
Ekdal
17
Adam
Staahl
10
Андерссон
Элиас
25
Jamie
Roche
16
Axel
Bjoernstroem
23
Yukiya
Sugita
99
Nahom
Girmai
Netabay
22
Stefano
Holmquist
16
Норинг
Виктор
34
Axel
Noren
4
Юханссон
Карл
II
26
Амьо
Грегуар
18
Эрикссон
Якоб
12
Кристоффер
Карлссон
22
Бьёркенгрен
Йон
25
Tobias
Englund
10
Karl
Soederstroem
9
Nsima
Peter
17
Edi
Sylisufaj
Сириус
3-4-3
Фалькенберг
4-3-3

Ход матча

13'
Adam Hellborg
 
45'
 
Бьёркенгрен Йон
50'
 
Юза Тибор
Karl Soederstroem
66'
Шабани Лаорент
Adam Hellborg
 
69'
Андерссон Элиас
(Yukiya Sugita)
1:0
75'
 
Веде Антон
Tobias Englund
77'
Stefano Holmquist
(Adam Staahl)
2:0
80'
Юнссон Лукас
 
84'
2:1
Edi Sylisufaj
85'
Карлссон Йохан
Андерссон Элиас
 
86'
 
Чибуйке Джон
Кристоффер Карлссон
90'
Тор Никлас
Yukiya Sugita
 

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 5
  • 8 Удары в створ 6
  • 10 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 62 Владение мячом, % 38

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Stefano Holmquist 10 (2) 0.5
2. Yukiya Sugita 6 0.3
3. Саид Мохаммед 5 (5) 0.25
4. Андерссон Элиас 5 0.25
5. Axel Bjoernstroem 4 0.2
6. Nahom Girmai Netabay 4 0.2
7. Karl Larsson 0 0
8. Тор Никлас 0 0
9. Adam Staahl 0 0
10. Шабани Лаорент 0 0
Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 7 0.33
2. Karl Soederstroem 3 0.14
3. Кристоффер Карлссон 2 (1) 0.1
4. Tobias Englund 2 0.1
5. Веде Антон 2 0.1
6. Nsima Peter 2 0.1
7. Бьёркенгрен Йон 1 0.05
8. Юханссон Карл II 1 0.05
9. Axel Noren 1 0.05
10. Tobias Karlsson1 1 0.05
11. Юза Тибор 0 0
12. Чибуйке Джон 0 0
13. Матисен Маркус 0 0

Карточки

Сириус
# Игрок      
1. Бьоркстрём Тим 5 0
2. Adam Hellborg 5 0
3. Андерссон Элиас 4 0
4. Karl Larsson 3 0
5. Юнссон Лукас 3 0
6. Сисей Кебба 2 0
7. Ярль Даниель 2 0
8. Stefano Holmquist 2 0
9. Nahom Girmai Netabay 2 0
10. Саид Мохаммед 1 0
11. Hjalmar Ekdal 1 0
Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 4 1
2. Юханссон Карл II 3 1
3. Матисен Маркус 4 0
4. Бьёркенгрен Йон 4 0
5. Tobias Karlsson1 4 0
6. Нильссон Хокан 3 0
7. Ван Лой Сандер 3 0
8. Edi Sylisufaj 3 0
9. Юза Тибор 2 0
10. Эрикссон Якоб 2 0
11. Johan Brattberg 0 1
12. Кристоффер Карлссон 1 0
13. Чибуйке Джон 1 0
14. Норинг Виктор 1 0
15. Nsima Peter 1 0
16. Karl Soederstroem 1 0
17. Амьо Грегуар 1 0
18. Axel Noren 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сириус 11.76% (4) 17.65% (6) 8.82% (3) 20.59% (7) 23.53% (8) 17.65% (6)
 Фалькенберг 9.09% (2) 18.18% (4) 13.64% (3) 9.09% (2) 27.27% (6) 22.73% (5)

Предыдущие игры

Сириус Последние 20 матчей: + = -
Хеккен 1:1 Сириус Варберг БоИС 2:0 Сириус Сириус 3:1 Хаммарбю Хельсинборг 1:2 Сириус
Сириус 3:1 Хельсинборг Сириус 3:3 Варберг БоИС Мьельбю 1:1 Сириус Эльфсборг 3:3 Сириус Сириус 2:5 Мальмё Кальмар 1:1 Сириус Сириус 4:2 Норрчёпинг АИК 1:0 Сириус Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Фалькенберг 2:0 Варберг БоИС Фалькенберг 0:3 Гётеборг Эстерсунд 2:1 Фалькенберг Мальмё 2:1 Фалькенберг
Фалькенберг 1:1 АИК Эльфсборг 4:2 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Мальмё Хаммарбю 1:1 Фалькенберг Эребру 1:2 Фалькенберг Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Гётеборг 2:2 Фалькенберг Фалькенберг 2:2 Хельсинборг Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг

Последние игры между собой

Сириус: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 2
Фалькенберг: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 3
Фалькенберг 1:2 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 0:0 Сириус Аллсвенскан Фалькенберг 1:1 Сириус Аллсвенскан
Сириус 2:2 Фалькенберг Аллсвенскан Сириус 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 3:1 Сириус Суперэттан Сириус 2:1 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:1 Сириус Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 21 11 8 2 39 - 21 41
2. Хеккен 20 9 8 3 33 - 19 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 20 8 8 4 35 - 31 32
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
9. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
10. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
11. Эребру 21 6 6 9 23 - 29 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 21 4 9 8 24 - 34 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 21 3 7 11 23 - 35 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Бьёркенгрен Йон получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    13'
    Adam Hellborg получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.60 4.20 5.30
1.17 5.25 29.00
1.76 4.10 4.20
1.60 4.18 5.21
2.59 2.14 5.33

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.15 1.33 12.00 1.01 1.80 1.95 4.00 1.22 1.11 5.80 2.10 1.73 1.96 1.84 1.74 2.10 1.07 7.50 1.31 3.25 1.03 10.00 1.09 6.40 1.03 10.00 1.01 12.00
13.25 1.03 4.70 1.18 3.72 1.28 2.41 1.58 1.91 1.91 1.60 2.48 1.31 3.52 1.21 4.55 1.09 7.90 1.08 8.20 1.01 16.50
11.89 1.03 10.70 1.04 4.66 1.19 3.83 1.26 2.37 1.58 1.88 1.91 1.56 2.42 1.29 3.57 1.22 4.25 1.09 7.27 1.08 7.75 1.02 13.57 1.02 14.02
2.74 1.49 2.26 1.68 1.77 2.13 1.50 2.71 1.36 3.28 1.83 2.05 1.54 2.58 1.40 3.05 1.63 2.37 1.38 3.16 1.14 6.08 1.68 2.26 1.13 6.37 1.21 4.71
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.47 2.55 2.44 1.52 1.04 9.00 1.23 3.90 1.04 9.00
3.52 1.30 2.50 1.53 1.58 2.38 1.22 4.25 1.16 5.20
3.50 1.30 2.37 1.58 1.60 2.33 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.25
1.28 3.83 1.15 5.90 1.37 3.22 1.83 2.06 1.57 2.48 1.39 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.02 1.74 1.51 2.46 1.31 3.25
4.80 1.17 3.38 1.32 1.93 1.87 1.48 2.65 1.28 3.68

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
1.68 2.18
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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