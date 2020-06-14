Гётеборг
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Гамла Уллеви
Эльфсборг
27
Toko
III
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан