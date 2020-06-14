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  3. Швеция: Аллсвенскан
Гётеборг
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
Эльфсборг
0' 10'
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
4
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
16
Sargon
Abraham
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
8
Айеш
Хосам
9
Robin
Soeder
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
27
Хольст
Фредерик
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
Гётеборг
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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