Гётеборг
0:1
Конец матча
Стадион: Гамла Уллеви
Эльфсборг
0:1
45' ГолФрик Пер
62' Желтая карточкаАйеш Хосам
69' Желтая карточкаФрик Пер
84' Красная карточкаAugust Erlingmark
90' Желтая карточкаJacob Ondrejka
27
Toko
III
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Toko IIIЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Сана ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Аффан АминПолузащитник
-
23 Emil Holm
-
31 Tom Amos
-
-
-
Главный тренер: Poya Asbaghi
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
Ход матча
45'
0:1
62'
69'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
7 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 22
-
1 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|1
|0.04
|2.
|Rasmus Alm
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|August Erlingmark
|0
|1
|2.
|Айеш Хосам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фрик Пер
|1
|0
|2.
|Jacob Ondrejka
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гётеборг
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Эльфсборг
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг
Последние игры между собой
Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Юргорден
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Норрчёпинг
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Эльфсборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|4.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|Мьельбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|Хеккен
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|АИК
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|Мальмё
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|Фалькенберг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|Хаммарбю
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Хельсинборг
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Варберг БоИС
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|Эребру
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|16.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0