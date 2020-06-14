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Гётеборг
0:1
Конец матча

Стадион:
Эльфсборг
0'
0:1
45' Гол
Фрик Пер
62' Желтая карточка
Айеш Хосам
69' Желтая карточка
Фрик Пер
84' Красная карточка
August Erlingmark
90' Желтая карточка
Jacob Ondrejka
90'+8
1
Анестис
Яннис
27
Toko
III
4
Kristopher
Da
Graca
26
Калисир
Андре
20
Victor
Wernersson
19
August
Erlingmark
28
Alhassan
Yusuf
16
Sargon
Abraham
10
Карлссон-Лагемюр
Патрик
8
Айеш
Хосам
9
Robin
Soeder
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
18
Ольссон
Симон
16
Robert
Gojani
27
Хольст
Фредерик
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
Гётеборг
4-2-3-1
Эльфсборг
4-3-3

Ход матча

45'
0:1
Фрик Пер
(Rasmus Alm)
58'
Сана Тобиас
Sargon Abraham
 
62'
Айеш Хосам
 
69'
 
Фрик Пер
72'
Noah Alexandersson
Калисир Андре
 
76'
 
Marokhy Ndione
Фрик Пер
76'
 
Jacob Ondrejka
Rasmus Alm
80'
 
Холмен Самуэль
Robert Gojani
84'
August Erlingmark
 
87'
Emil Holm
Карлссон-Лагемюр Патрик
 
88'
Фарнеруд Александер
Victor Wernersson
 
90'
 
Хуммет Денис
Ольссон Симон
90'
 
Jacob Ondrejka

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 7 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 12 Нарушения правил 22
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 1 0.04
2. Rasmus Alm 0 0

Карточки

Гётеборг
# Игрок      
1. August Erlingmark 0 1
2. Айеш Хосам 1 0
Эльфсборг
# Игрок      
1. Фрик Пер 1 0
2. Jacob Ondrejka 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гётеборг 0 0 0 0 0 0
 Эльфсборг 0 0 100% (1) 0 0 0

Предыдущие игры

Гётеборг Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Гётеборг 1:1 Сириус Соллентуна 0:2 Гётеборг Гётеборг 2:0 Вестерос СК Лулетану 2:1 Гётеборг
Гётеборг 2:2 Хельсинборг Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:3 Ольборг Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эльфсборг 2:0 Гётеборг Гётеборг 0:1 Юргорден Мальмё 1:0 Гётеборг Гётеборг 0:0 Хеккен АИК 1:0 Гётеборг Гётеборг 2:1 Сириус Хаммарбю 6:2 Гётеборг Сундсвалль 0:2 Гётеборг Гётеборг 4:0 Кальмар Астрио 0:4 Гётеборг Хельсинборг 1:2 Гётеборг Гётеборг 1:1 Фалькенберг
Эльфсборг Последние 20 матчей: +10 =8 -2
Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг Эльфсборг 3:0 Браге
Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг Гаусиод 1:3 Эльфсборг

Последние игры между собой

Гётеборг: победы: 6, ничьи: 11, поражения: 3
Эльфсборг: победы: 3, ничьи: 11, поражения: 6
Эльфсборг 2:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 3:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан
Эльфсборг 1:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 2:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Гётеборг 3:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Гётеборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:2 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Гётеборг Аллсвенскан Гётеборг 5:1 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Юргорден 1 1 0 0 2 - 0 3
2. Норрчёпинг 1 1 0 0 2 - 1 3
3. Эльфсборг 1 1 0 0 1 - 0 3
4. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
5. Мьельбю 0 0 0 0 0 - 0 0
6. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Хеккен 0 0 0 0 0 - 0 0
8. АИК 0 0 0 0 0 - 0 0
9. Мальмё 0 0 0 0 0 - 0 0
10. Фалькенберг 0 0 0 0 0 - 0 0
11. Хаммарбю 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Хельсинборг 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Варберг БоИС 0 0 0 0 0 - 0 0
14. Эребру 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Кальмар 1 0 0 1 1 - 2 0
16. Гётеборг 1 0 0 1 0 - 1 0
17. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Фрик Пер бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gamla Ullevi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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