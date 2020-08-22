Олесунн
1:3
Второй тайм: 73'
Стадион: Колор Лайн Зрители: 200
Хёугесунн
1:0
12' ГолФридьонссон Хольмберт
22' Желтая карточкаBruno Leite2
1:1
25' ГолIbrahima Wadji
1:2
34' ПенальтиNiklas Sandberg I
1:3
58' ГолNiklas Sandberg I
38
Isak
Dybvik
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Isak DybvikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Матч ДжордонПолузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Bruno Leite2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Mads SandeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Йостейн Гриндхауг
Ход матча
12'
22'
25'
1:1
34'
58'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 5
-
1 Удары в створ 3
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 6
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
47 Владение мячом, % 53
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.73
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3 (2)
|0.2
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.2
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.07
|5.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.07
|6.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.07
|7.
|Shaquill Sno
|0
|0
|8.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|9.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Niklas Sandberg I
|6 (4)
|0.4
|2.
|Kristoffer Velde
|4 (1)
|0.27
|3.
|Alexander Ammitzboell
|2
|0.13
|4.
|Ibrahima Wadji
|1
|0.07
|5.
|Деслер Миккел
|0
|0
|6.
|Kevin Martin Krygaard
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Shaquill Sno
|4
|0
|4.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|5.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|8.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|9.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|10.
|Simen Bolkan Nordli
|2
|0
|11.
|Карлсен Фредрик
|1
|0
|12.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|13.
|Ли Андреас
|1
|0
|14.
|Гроннер Йонас
|1
|0
|15.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|16.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|17.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|18.
|Isak Dybvik
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Kristoffer Velde
|3
|0
|2.
|Benjamin Hansen1
|3
|0
|3.
|Bruno Leite2
|3
|0
|4.
|Стёлос Александер
|2
|0
|5.
|Thore Pedersen
|2
|0
|6.
|Воге-Нильсен Йоаким
|1
|0
|7.
|Деслер Миккел
|1
|0
|8.
|Ibrahima Wadji
|1
|0
|9.
|Niklas Sandberg I
|1
|0
|10.
|Benjamin Kaellman
|1
|0
|11.
|Kevin Martin Krygaard
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Олесунн
|5.26% (1)
|36.84% (7)
|21.05% (4)
|5.26% (1)
|15.79% (3)
|15.79% (3)
|Хёугесунн
|20% (2)
|0
|20% (2)
|20% (2)
|10% (1)
|30% (3)
Предыдущие игры
Олесунн Последние 20 матчей: + = -Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт
Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт
Последние игры между собой
Олесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Хёугесунн 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Олесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Олесунн Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|6:0
|15
|13
|2
|0
|53 - 18
|41
|2.
|Мольде
|16
|11
|1
|4
|43 - 17
|34
|3.
|Одд
|15
|9
|1
|5
|23 - 17
|28
|4.
|Русенборг
|14
|7
|3
|4
|25 - 13
|24
|5.
|Кристиансунд
|3:0
|15
|6
|6
|3
|30 - 20
|24
|6.
|Волеренга
|0:1
|15
|6
|5
|4
|19 - 20
|23
|7.
|Саннефьёрд
|1:0
|15
|6
|1
|8
|17 - 25
|19
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:0
|15
|5
|4
|6
|22 - 29
|19
|9.
|Бранн
|14
|5
|3
|6
|18 - 21
|18
|10.
|Стабек
|14
|4
|6
|4
|19 - 21
|18
|11.
|Хёугесунн
|3:1
|15
|5
|3
|7
|15 - 22
|18
|12.
|Сарпсборг-08
|0:3
|15
|5
|2
|8
|17 - 21
|17
|13.
|Мьёндален
|14
|4
|2
|8
|12 - 18
|14
|14.
|Викинг
|0:0
|15
|3
|5
|7
|19 - 28
|14
|15.
|Старт
|0:6
|16
|2
|6
|8
|17 - 34
|12
|16.
|Олесунн
|1:3
|15
|1
|4
|10
|21 - 46
|7