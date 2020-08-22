  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
Олесунн
1:3
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Хёугесунн
0'
1:0
12' Гол
Фридьонссон Хольмберт
22' Желтая карточка
Bruno Leite2
1:1
25' Гол
Ibrahima Wadji
1:2
34' Пенальти
Niklas Sandberg I
1:3
58' Гол
Niklas Sandberg I
90'+4
1
Ли
Андреас
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
5
Oddbjoern
Lie
2
Shaquill
Sno
20
Parfait
Bizoza
8
Карлсен
Фредрик
11
Simen
Bolkan
Nordli
38
Isak
Dybvik
10
Фридьонссон
Хольмберт
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
1
Сандвик
Хельге
19
Деслер
Миккел
15
Фредриксен
Ульрик
5
Benjamin
Hansen1
22
Стёлос
Александер
23
Thore
Pedersen
7
Гринхейм
Кристиан
16
Bruno
Leite2
10
Niklas
Sandberg
I
17
Ibrahima
Wadji
99
Kristoffer
Velde
Олесунн
3-5-2
Хёугесунн
4-3-3

Ход матча

12'
Фридьонссон Хольмберт
(Shaquill Sno)
1:0
22'
 
Bruno Leite2
25'
1:1
Ibrahima Wadji
(Деслер Миккел)
34'
1:2
Niklas Sandberg I
37'
 
Кнудсен Фредрик
Деслер Миккел
46'
Узочакву Арнест
Simen Bolkan Nordli
 
46'
Оулафссон Давид-Кристьян
Isak Dybvik
 
46'
Хеуген Сигурд
Parfait Bizoza
 
58'
1:3
Niklas Sandberg I
(Kristoffer Velde)
74'
 
Alexander Ammitzboell
Ibrahima Wadji
76'
Матч Джордон
Карлсен Фредрик
 
76'
Joergen Hatlehol
Shaquill Sno
 
82'
 
Kevin Martin Krygaard
Гринхейм Кристиан

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 7
  • 3 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 13 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 47 Владение мячом, % 53

Бомбардиры внутри турнира

Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.73
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.2
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.2
4. Parfait Bizoza 1 0.07
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.07
6. Хеуген Сигурд 1 0.07
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0
Хёугесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Niklas Sandberg I 6 (4) 0.4
2. Kristoffer Velde 4 (1) 0.27
3. Alexander Ammitzboell 2 0.13
4. Ibrahima Wadji 1 0.07
5. Деслер Миккел 0 0
6. Kevin Martin Krygaard 0 0

Карточки

Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гретарссон Даниэль 2 0
8. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
9. Узочакву Арнест 2 0
10. Simen Bolkan Nordli 2 0
11. Карлсен Фредрик 1 0
12. Фридьонссон Хольмберт 1 0
13. Ли Андреас 1 0
14. Гроннер Йонас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0
Хёугесунн
# Игрок      
1. Kristoffer Velde 3 0
2. Benjamin Hansen1 3 0
3. Bruno Leite2 3 0
4. Стёлос Александер 2 0
5. Thore Pedersen 2 0
6. Воге-Нильсен Йоаким 1 0
7. Деслер Миккел 1 0
8. Ibrahima Wadji 1 0
9. Niklas Sandberg I 1 0
10. Benjamin Kaellman 1 0
11. Kevin Martin Krygaard 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)
 Хёугесунн 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3) 7.69% (1) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн Олесунн 3:2 Старт
Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд Олесунн 0:1 Будё-Глимт
Хёугесунн Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 3:1 Стабек Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн
Хёугесунн 1:0 Русенборг Хёугесунн 0:2 Викинг Волеренга 1:0 Хёугесунн Хёугесунн 0:3 Мольде Одд 0:0 Хёугесунн Хёугесунн 1:0 Старт Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Хёугесунн 2:2 Кристиансунд Будё-Глимт 6:1 Хёугесунн Хёугесунн 1:2 Бранн Хёугесунн 1:1 Викинг Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Oygarden Хёугесунн 3:0 Бранн Стабек 4:1 Хёугесунн Хёугесунн 0:2 Старт

Последние игры между собой

Олесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Хёугесунн: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 7
Хёугесунн 2:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:1 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 3:3 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 3:0 Олесунн Типпелиген
Хёугесунн 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелиген Хёугесунн 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 3:0 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 4:2 Олесунн Типпелиген Хёугесунн 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:0 Хёугесунн Типпелиген Олесунн 2:1 Хёугесунн Типпелиген Хёугесунн 2:1 Олесунн Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 15 13 2 0 53 - 18 41
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 15 9 1 5 23 - 17 28
4. Волеренга 15 7 5 3 21 - 20 26
5. Русенборг 0:0 15 7 4 4 25 - 13 25
6. Кристиансунд 15 6 6 3 31 - 21 24
7. Бранн 14 5 3 6 18 - 21 18
8. Стабек 14 4 6 4 19 - 21 18
9. Хёугесунн 15 5 3 7 15 - 22 18
10. Стрёмсгодсет 15 5 3 7 22 - 31 18
11. Сарпсборг-08 15 5 2 8 18 - 22 17
12. Саннефьёрд 15 5 1 9 17 - 27 16
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Мьёндален 0:0 15 4 3 8 12 - 18 15
15. Старт 16 2 6 8 17 - 34 12
16. Олесунн 15 1 4 10 21 - 46 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Color Line Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Олесунн 1:3 Хёугесунн онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Победитель

Букмекер 1 X 2
32.00 10.00 1.05
2.95 4.20 2.35
0.00 0.00 0.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.32 3.20
Букмекер Да Нет
2.55 1.48
Букмекер Да Нет
2.85 1.39
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный