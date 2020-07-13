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  3. Норвегия
КФУМ
1:1
Первый тайм: 29'

Стадион:
Рёуфосс
0'
0:1
9' Гол
Lee Rochester Soerensen
22' Желтая карточка
Lasse Berg Johnsen
1:1
29' Гол
 29'
18
Alexander
Pedersen
24
Christopher
Lindquist
15
Mansour
Gueye
II
33
Хаммер
Йорген
14
Haakon
Hoseth
6
Хольм
Даниэль
8
Сортевик
Стиан
37
Haakon
Stavrum
10
Alagie
Sanyang
11
David
Tavakoli
20
Juba
Massinissa
Moula
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Расе
Эдвард
4
Stian
Simenstad
5
Marius
Svanberg
Alm
11
Nicolai
Fremstad
16
Emil
Breivik
21
Lasse
Berg
Johnsen
8
Matias
Belli
Moldskred
9
Lee
Rochester
Soerensen
20
Gard
Simenstad
22
Kristoffer
Nessoe
КФУМ
4-3-3
Рёуфосс
4-3-3

Ход матча

9'
0:1
Lee Rochester Soerensen
22'
 
Lasse Berg Johnsen
29'
1:1

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. David Tavakoli 2 (1) 0.07
2. Эбю Олав 1 0.03
Рёуфосс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lee Rochester Soerensen 1 0.03
2. Gard Simenstad 1 0.03
3. Marius Svanberg Alm 1 0.03
4. Kristoffer Nessoe 1 0.03
5. Haakon Leine 0 0

Карточки

КФУМ
# Игрок      
1. Сортевик Стиан 1 0
2. Mansour Gueye II 1 0
3. Haakon Stavrum 1 0
4. Yannis Maxitas Moula 1 0
Рёуфосс
# Игрок      
1. Haakon Leine 1 0
2. Gard Simenstad 1 0
3. Nicolai Fremstad 1 0
4. Snorre Nilsen 1 0
5. Oscar Johannes Loeken 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
КФУМ 0 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1)
Рёуфосс 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

КФУМ Последние 20 матчей: + = -
Стрёммен 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Дьерв КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём
Тромсё 4:2 КФУМ КФУМ 1:1 Саннефьёрд Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Старт 1:0 КФУМ КФУМ 2:0 Конгсвингер КФУМ 1:0 Согндаль Стрёммен 0:3 КФУМ КФУМ 1:3 Карлслунде КФУМ 0:1 Конгсвингер Греве 1:2 КФУМ Старт 0:0 КФУМ КФУМ 3:1 Фредерикссунд Таарнбю 2:0 КФУМ КФУМ 1:1 Тромсдален КФУМ 4:0 БК Унион Рёуфосс 1:0 КФУМ
Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -
Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса

Последние игры между собой

КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Рёуфосс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Рёуфосс 1:0 КФУМ Первый дивизион КФУМ 2:1 Рёуфосс Первый дивизион КФУМ 0:1 Рёуфосс Второй дивизион Рёуфосс 0:2 КФУМ Второй дивизион
КФУМ 0:3 Рёуфосс Первый дивизион Рёуфосс 0:0 КФУМ Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ранхейм 1:0 3 3 0 0 9 - 5 9
2. Согндаль 0:0 3 2 1 0 10 - 2 7
3. Тромсё 0:0 3 2 1 0 3 - 0 7
4. Лиллестрём 2 2 0 0 3 - 0 6
5. Рёуфосс 1:0 3 2 0 1 4 - 2 6
6. Санднес 2 1 1 0 6 - 5 4
7. Дьерв 1:0 3 1 1 1 4 - 4 4
8. Конгсвингер 1:1 3 1 1 1 4 - 5 4
9. Стрёммен 0:0 3 1 1 1 2 - 5 4
10. КФУМ 0:1 3 1 0 2 3 - 4 3
11. Нест-Сотра 2:0 3 1 0 2 5 - 6 3
12. Осане 0:1 3 1 0 2 3 - 5 3
13. Улленсакер-Киса 0:1 3 1 0 2 5 - 7 3
14. Схьёрдал-Блинк 1:1 3 0 1 2 4 - 7 1
15. Гроруд 0:0 3 0 1 2 3 - 6 1
16. Хам-Кам 0:2 3 0 0 3 2 - 7 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Желтая карточка
    22'
    Lasse Berg Johnsen получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Ли Рочестер Сёренсен бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на KFUM Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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