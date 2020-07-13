КФУМ
1:1
Первый тайм: 29'
Стадион: КФУМ Арена
Рёуфосс
0:1
9' ГолLee Rochester Soerensen
22' Желтая карточкаLasse Berg Johnsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Emil BreivikПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ryan DoghmanНападающий
-
32 Haakon LeineНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Johnsen
Ход матча
9'
29'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|David Tavakoli
|2 (1)
|0.07
|2.
|Эбю Олав
|1
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lee Rochester Soerensen
|1
|0.03
|2.
|Gard Simenstad
|1
|0.03
|3.
|Marius Svanberg Alm
|1
|0.03
|4.
|Kristoffer Nessoe
|1
|0.03
|5.
|Haakon Leine
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Сортевик Стиан
|1
|0
|2.
|Mansour Gueye II
|1
|0
|3.
|Haakon Stavrum
|1
|0
|4.
|Yannis Maxitas Moula
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Haakon Leine
|1
|0
|2.
|Gard Simenstad
|1
|0
|3.
|Nicolai Fremstad
|1
|0
|4.
|Snorre Nilsen
|1
|0
|5.
|Oscar Johannes Loeken
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КФУМ
|0
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|Рёуфосс
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
КФУМ Последние 20 матчей: + = -Стрёммен 2:1 КФУМ КФУМ 2:1 Дьерв КФУМ 0:4 Гроруд КФУМ 1:2 Лиллестрём
Рёуфосс Последние 20 матчей: + = -Рёуфосс 3:1 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Рёуфосс Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 3:1 Строммен
Стрёмсгодсет 3:0 Рёуфосс Одд 3:1 Рёуфосс Мьёндален 2:1 Рёуфосс Рёуфосс 4:5 Скейд Тромсдален 3:0 Рёуфосс Рёуфосс 1:1 Согндаль Стрёммен 2:1 Рёуфосс Олесунн 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:0 КФУМ Санднес 3:1 Рёуфосс Рёуфосс 1:2 Хам-Кам Дьерв 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Рёуфосс 1:2 Старт Саннефьёрд 1:0 Рёуфосс Рёуфосс 4:2 Улленсакер-Киса
Последние игры между собой
КФУМ: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Рёуфосс: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ранхейм
|1:0
|3
|3
|0
|0
|9 - 5
|9
|2.
|Согндаль
|0:0
|3
|2
|1
|0
|10 - 2
|7
|3.
|Тромсё
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 0
|7
|4.
|Лиллестрём
|2
|2
|0
|0
|3 - 0
|6
|5.
|Рёуфосс
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 2
|6
|6.
|Санднес
|2
|1
|1
|0
|6 - 5
|4
|7.
|Дьерв
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|Конгсвингер
|1:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Стрёммен
|0:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 5
|4
|10.
|КФУМ
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|11.
|Нест-Сотра
|2:0
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|12.
|Осане
|0:1
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|13.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|14.
|Схьёрдал-Блинк
|1:1
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
|15.
|Гроруд
|0:0
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
|16.
|Хам-Кам
|0:2
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0