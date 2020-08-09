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  2. Матчи
  3. Норвегия
Стабек
0:1
Второй тайм: 72'

Стадион:
Одд
0'
52' Желтая карточка
Markus Andre Kaasa
0:1
69' Гол
Бакенга Мушага
72'
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
23
Oliver
Edvardsen
20
Ботхейм
Эрик
11
Kornelius
Hansen
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
8
Markus
Andre
Kaasa
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Стабек
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

52'
 
Markus Andre Kaasa
65'
 
Нордквелле Фредрик
Kasper Lunding
69'
0:1
Бакенга Мушага
(Рууд Эспен)
70'
Joergen Oeveraas
Yaw-Ihle Amankwah
 
70'
Kosuke Kinoshita
Ботхейм Эрик
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.31
2. Ветлесен Уго 3 0.23
3. Oliver Edvardsen 2 0.15
4. Бохинен Эмиль 2 (2) 0.15
5. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.15
6. Матс Солхеим 1 0.08
7. Касси Люк 1 0.08
8. Kosuke Kinoshita 1 0.08
9. Tortol Lumanza Lembi 0 0
10. Галль Ромен 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.46
2. Хофф Вебьёрн 3 0.23
3. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.23
4. Kasper Lunding 2 0.15
5. Joshua Kitolano 2 0.15
6. Рууд Эспен 1 (1) 0.08
7. Markus Andre Kaasa 1 0.08
8. Нордквелле Фредрик 1 0.08
9. Рашани Эльбасан 1 0.08
10. Качи 0 0
11. Bilal Njie 0 0
12. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Oliver Edvardsen 2 0
5. Матс Солхеим 1 0
6. Kosuke Kinoshita 1 0
7. Tortol Lumanza Lembi 1 0
8. Ботхейм Эрик 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Kasper Lunding 2 0
4. Хофф Вебьёрн 1 0
5. Качи 1 0
6. Markus Andre Kaasa 1 0
7. Риса Бирк 1 0
8. Joshua Kitolano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12.5% (2) 6.25% (1) 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4)
 Одд 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2) 25% (4) 12.5% (2) 12.5% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд
Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд

Последние игры между собой

Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Стабек 2:0 Одд Товарищеские матчи Стабек 0:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стабек Типпелиген Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи
Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 1:0 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 1:1 13 4 7 2 24 - 17 19
6. Русенборг 12 5 3 4 17 - 10 18
7. Стабек 0:1 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Стрёмсгодсет 3:3 13 4 4 5 19 - 26 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Хёугесунн 0:1 13 4 3 6 10 - 18 15
11. Сарпсборг-08 12 4 2 6 14 - 12 14
12. Викинг 2:1 13 4 2 7 16 - 24 14
13. Саннефьёрд 3:3 13 4 2 7 14 - 23 14
14. Мьёндален 1:0 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 1:1 14 1 7 6 14 - 25 10
16. Олесунн 1:2 13 1 3 9 17 - 40 6
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