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  3. Норвегия
Стабек
0:1
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Одд
0'
52' Желтая карточка
Markus Andre Kaasa
0:1
69' Гол
Бакенга Мушага
90' Желтая карточка
Россбах Сондре
90'+6
12
Сандберг
Маркус
5
Матс
Солхеим
16
Ханше-Ольсен
Андреас
3
Yaw-Ihle
Amankwah
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
8
Бохинен
Эмиль
67
Tortol
Lumanza
Lembi
23
Oliver
Edvardsen
20
Ботхейм
Эрик
11
Kornelius
Hansen
1
Россбах
Сондре
2
Рууд
Эспен
21
Хаген
Стеффен
18
Odin
Luraas
Bjoertuft
5
Риса
Бирк
16
Joshua
Kitolano
6
Хофф
Вебьёрн
8
Markus
Andre
Kaasa
7
Kasper
Lunding
9
Бакенга
Мушага
11
Рашани
Эльбасан
Стабек
4-3-3
Одд
4-3-3

Ход матча

52'
 
Markus Andre Kaasa
65'
 
Нордквелле Фредрик
Kasper Lunding
69'
0:1
Бакенга Мушага
(Рууд Эспен)
70'
Joergen Oeveraas
Yaw-Ihle Amankwah
 
70'
Kosuke Kinoshita
Ботхейм Эрик
 
81'
Галль Ромен
Kornelius Hansen
 
82'
Magnus Lundal
Ветлесен Уго
 
85'
 
Bilal Njie
Бакенга Мушага
89'
 
Качи
Markus Andre Kaasa
90'
Валенчич Филип
Peder Vogt
 
90'
 
Россбах Сондре

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 15 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Бомбардиры внутри турнира

Стабек
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Kornelius Hansen 4 0.31
2. Ветлесен Уго 3 0.23
3. Oliver Edvardsen 2 0.15
4. Бохинен Эмиль 2 (2) 0.15
5. Ханше-Ольсен Андреас 2 (1) 0.15
6. Матс Солхеим 1 0.08
7. Касси Люк 1 0.08
8. Kosuke Kinoshita 1 0.08
9. Tortol Lumanza Lembi 0 0
10. Галль Ромен 0 0
Одд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Борвен Торгейр 6 (3) 0.46
2. Хофф Вебьёрн 3 0.23
3. Леуритсен Тобиас 3 (1) 0.23
4. Kasper Lunding 2 0.15
5. Joshua Kitolano 2 0.15
6. Рууд Эспен 1 (1) 0.08
7. Markus Andre Kaasa 1 0.08
8. Нордквелле Фредрик 1 0.08
9. Бакенга Мушага 1 0.08
10. Рашани Эльбасан 1 0.08
11. Качи 0 0
12. Bilal Njie 0 0
13. Filip Roenningen Joergensen 0 0

Карточки

Стабек
# Игрок      
1. Ханше-Ольсен Андреас 4 0
2. Бохинен Эмиль 2 0
3. Ветлесен Уго 2 0
4. Oliver Edvardsen 2 0
5. Матс Солхеим 1 0
6. Kosuke Kinoshita 1 0
7. Tortol Lumanza Lembi 1 0
8. Ботхейм Эрик 1 0
9. Kornelius Hansen 1 0
Одд
# Игрок      
1. Рууд Эспен 3 1
2. Рашани Эльбасан 2 0
3. Kasper Lunding 2 0
4. Россбах Сондре 1 0
5. Хофф Вебьёрн 1 0
6. Качи 1 0
7. Markus Andre Kaasa 1 0
8. Риса Бирк 1 0
9. Joshua Kitolano 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Стабек 12.5% (2) 6.25% (1) 37.5% (6) 6.25% (1) 12.5% (2) 25% (4)
 Одд 23.53% (4) 11.76% (2) 11.76% (2) 23.53% (4) 17.65% (3) 11.76% (2)

Предыдущие игры

Стабек Последние 20 матчей: + = -
Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава
Одд Последние 20 матчей: + = -
Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд
Одд 1:0 Бранн Викинг 1:2 Одд Одд 0:0 Хёугесунн Одд 0:4 Будё-Глимт Старт 0:5 Одд Одд 4:1 Волеренга Стрёмсгодсет 1:0 Одд Одд 1:2 Саннефьёрд Стабек 2:0 Одд Одд 2:1 Старт Одд 1:2 Сарпсборг-08 Одд 3:1 Рёуфосс Одд 4:5 Русенборг Эльфсборг 2:2 Одд Тромсё 4:1 Одд ЦСКА Москва 3:1 Одд

Последние игры между собой

Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
Стабек 2:0 Одд Товарищеские матчи Стабек 0:0 Одд Типпелиген Одд 2:1 Стабек Типпелиген Одд 1:2 Стабек Товарищеские матчи
Одд 0:3 Стабек Типпелиген Стабек 2:1 Одд Типпелиген Одд 4:0 Стабек Товарищеские матчи Одд 0:5 Стабек Типпелиген Стабек 2:0 Одд Типпелиген Одд 0:1 Стабек Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Стабек 1:2 Одд Типпелиген Одд 2:0 Стабек Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 13 11 2 0 45 - 17 35
2. Мольде 13 10 1 2 39 - 13 31
3. Одд 13 8 1 4 21 - 14 25
4. Волеренга 13 6 5 2 18 - 17 23
5. Кристиансунд 13 5 6 2 26 - 18 21
6. Русенборг 1:1 13 5 4 4 18 - 11 19
7. Стабек 13 4 5 4 16 - 18 17
8. Саннефьёрд 13 5 1 7 15 - 23 16
9. Бранн 12 4 3 5 16 - 19 15
10. Сарпсборг-08 1:1 13 4 3 6 15 - 13 15
11. Стрёмсгодсет 13 4 3 6 19 - 27 15
12. Хёугесунн 13 4 3 6 10 - 18 15
13. Викинг 13 3 3 7 16 - 25 12
14. Мьёндален 13 3 2 8 11 - 18 11
15. Старт 14 1 6 7 15 - 27 9
16. Олесунн 13 1 4 8 18 - 40 7
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