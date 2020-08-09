52' Желтая карточкаMarkus Andre Kaasa
0:1
69' ГолБакенга Мушага
90' Желтая карточкаРоссбах Сондре
30
Peder
Vogt
25
Ветлесен
Уго
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Peder VogtЗащитник
-
25 Ветлесен УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Галль РоменНападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ян Джонссон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Egil SelvikВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
10 КачиНападающий
-
-
-
19 Bilal Njie
-
-
-
Главный тренер: Jan Frode Nornes
Ход матча
69'
0:1
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 2
-
5 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
15 Нарушения правил 14
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Kornelius Hansen
|4
|0.31
|2.
|Ветлесен Уго
|3
|0.23
|3.
|Oliver Edvardsen
|2
|0.15
|4.
|Бохинен Эмиль
|2 (2)
|0.15
|5.
|Ханше-Ольсен Андреас
|2 (1)
|0.15
|6.
|Матс Солхеим
|1
|0.08
|7.
|Касси Люк
|1
|0.08
|8.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0.08
|9.
|Tortol Lumanza Lembi
|0
|0
|10.
|Галль Ромен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Борвен Торгейр
|6 (3)
|0.46
|2.
|Хофф Вебьёрн
|3
|0.23
|3.
|Леуритсен Тобиас
|3 (1)
|0.23
|4.
|Kasper Lunding
|2
|0.15
|5.
|Joshua Kitolano
|2
|0.15
|6.
|Рууд Эспен
|1 (1)
|0.08
|7.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0.08
|8.
|Нордквелле Фредрик
|1
|0.08
|9.
|Бакенга Мушага
|1
|0.08
|10.
|Рашани Эльбасан
|1
|0.08
|11.
|Качи
|0
|0
|12.
|Bilal Njie
|0
|0
|13.
|Filip Roenningen Joergensen
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ханше-Ольсен Андреас
|4
|0
|2.
|Бохинен Эмиль
|2
|0
|3.
|Ветлесен Уго
|2
|0
|4.
|Oliver Edvardsen
|2
|0
|5.
|Матс Солхеим
|1
|0
|6.
|Kosuke Kinoshita
|1
|0
|7.
|Tortol Lumanza Lembi
|1
|0
|8.
|Ботхейм Эрик
|1
|0
|9.
|Kornelius Hansen
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рууд Эспен
|3
|1
|2.
|Рашани Эльбасан
|2
|0
|3.
|Kasper Lunding
|2
|0
|4.
|Россбах Сондре
|1
|0
|5.
|Хофф Вебьёрн
|1
|0
|6.
|Качи
|1
|0
|7.
|Markus Andre Kaasa
|1
|0
|8.
|Риса Бирк
|1
|0
|9.
|Joshua Kitolano
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Стабек
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|37.5% (6)
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|25% (4)
|Одд
|23.53% (4)
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|23.53% (4)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Стабек Последние 20 матчей: + = -Хёугесунн 3:1 Стабек Стабек 2:2 Будё-Глимт Старт 0:0 Стабек Олесунн 1:3 Стабек
Стабек 1:1 Сарпсборг-08 Кристиансунд 1:2 Стабек Стабек 0:3 Русенборг Стабек 2:0 Стрёмсгодсет Мольде 4:1 Стабек Стабек 2:0 Саннефьёрд Волеренга 2:2 Стабек Стабек 0:0 Мьёндален Стабек 2:0 Одд Стрёмсгодсет 1:0 Стабек Схьёрдал-Блинк 2:2 Стабек Стабек 4:1 Хёугесунн Викинг 1:3 Стабек Стабек 3:1 Хам-Кам Флоридсдорфер 0:2 Стабек Стабек 2:0 Баник Острава
Одд Последние 20 матчей: + = -Одд 2:1 Русенборг Мьёндален 0:2 Одд Одд 3:2 Олесунн Сарпсборг-08 2:0 Одд
Последние игры между собой
Стабек: победы: 7, ничьи: 1, поражения: 5
Одд: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|13
|11
|2
|0
|45 - 17
|35
|2.
|Мольде
|13
|10
|1
|2
|39 - 13
|31
|3.
|Одд
|13
|8
|1
|4
|21 - 14
|25
|4.
|Волеренга
|13
|6
|5
|2
|18 - 17
|23
|5.
|Кристиансунд
|13
|5
|6
|2
|26 - 18
|21
|6.
|Русенборг
|1:1
|13
|5
|4
|4
|18 - 11
|19
|7.
|Стабек
|13
|4
|5
|4
|16 - 18
|17
|8.
|Саннефьёрд
|13
|5
|1
|7
|15 - 23
|16
|9.
|Бранн
|12
|4
|3
|5
|16 - 19
|15
|10.
|Сарпсборг-08
|1:1
|13
|4
|3
|6
|15 - 13
|15
|11.
|Стрёмсгодсет
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|12.
|Хёугесунн
|13
|4
|3
|6
|10 - 18
|15
|13.
|Викинг
|13
|3
|3
|7
|16 - 25
|12
|14.
|Мьёндален
|13
|3
|2
|8
|11 - 18
|11
|15.
|Старт
|14
|1
|6
|7
|15 - 27
|9
|16.
|Олесунн
|13
|1
|4
|8
|18 - 40
|7