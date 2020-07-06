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  3. Норвегия
Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Осане
0'
23' Желтая карточка
Bjarte Haugsdal
33'
30
Marius
Berntzen
2
Erlend
Hellevik
Larsen
5
Bjarte
Haugsdal
27
Andreas
van
der
Spa
14
Thor
Kristian
Oekland
9
Martin
Hoel
Andersen
6
Andreas
Fantoft
12
Charles
Ezeh
7
Peter
Soerensen
Nergaard
17
Михаэль
Петер
23
Even
Vetaas
1
Эрик
Остгаард
17
Ole
Blomberg
3
Eirik
Wollen
Steen
5
Sindre
Austevoll
2
Martin
Ueland
8
Kristoffer
Valsvik
19
Simen
Lassen
7
Kristoffer
Stava
21
Haakon
Lorentzen
10
Senai
Hagos
9
Henrik
Udahl
Нест-Сотра
4-4-2
Осане
4-2-3-1

Ход матча

23'
Bjarte Haugsdal
 

Бомбардиры внутри турнира

Нест-Сотра
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Михаэль Петер 2 0.07
2. Bjarte Haugsdal 1 (1) 0.03
Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Senai Hagos 1 0.03

Карточки

Нест-Сотра
# Игрок      
1. Bjarte Haugsdal 1 0
2. Михаэль Петер 1 0
Осане
# Игрок      
1. Senai Hagos 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нест-Сотра 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Осане 0 100% (1) 0 0 0 0

Предыдущие игры

Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -
Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн
Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра
Осане Последние 20 матчей: + = -
Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden
Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане Осане 2:2 Нутодден Нутодден 1:3 Осане Квик Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер Флурё 1:0 Осане Бранн 1:3 Осане Осане 3:0 Хьельсос Осане 6:1 Берум Сенья 0:2 Осане Осане 2:0 Оддс Баллклубб-2 Альта 2:2 Осане

Последние игры между собой

Нест-Сотра: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
Нест-Сотра 1:0 Осане Первый дивизион Нест-Сотра 3:3 Осане Кубок Осане 3:1 Нест-Сотра Первый дивизион Осане 0:1 Нест-Сотра Первый дивизион
Осане 2:0 Нест-Сотра Кубок Нест-Сотра 2:3 Осане Первый дивизион Осане 1:5 Нест-Сотра 2 Нест-Сотра 3:0 Осане 2 Осане 2:0 Нест-Сотра 2-й дивизион Осане 2:2 Нест-Сотра 2-й дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Согндаль 1:0 2 2 0 0 5 - 1 6
2. Санднес 1:0 2 2 0 0 5 - 3 6
3. Ранхейм 1:1 2 1 1 0 4 - 3 4
4. Конгсвингер 0:0 2 1 1 0 3 - 2 4
5. Тромсё 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
6. Лиллестрём 1 1 0 0 1 - 0 3
7. Улленсакер-Киса 0:1 2 1 0 1 4 - 1 3
8. КФУМ 0:1 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Рёуфосс 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
10. Стрёммен 1:0 2 1 0 1 1 - 4 3
11. Гроруд 1:1 2 0 1 1 1 - 2 1
12. Нест-Сотра 0:0 2 0 1 1 3 - 4 1
13. Осане 0:0 2 0 1 1 1 - 4 1
14. Хам-Кам 1 0 0 1 2 - 3 0
15. Дьерв 0:1 2 0 0 2 1 - 3 0
16. Схьёрдал-Блинк 0:1 2 0 0 2 2 - 4 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    23'
    Бьярте Хаугсдал получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aagotnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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