Нест-Сотра
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Ааготнес
Осане
23' Желтая карточкаBjarte Haugsdal
12
Charles
Ezeh
23
Even
Vetaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Charles EzehПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Even VetaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Bryant Lazaro
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
15 Emil Kalsaas
-
Главный тренер: Morten Roessland
Ход матча
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Михаэль Петер
|2
|0.07
|2.
|Bjarte Haugsdal
|1 (1)
|0.03
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Senai Hagos
|1
|0.03
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Bjarte Haugsdal
|1
|0
|2.
|Михаэль Петер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Senai Hagos
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нест-Сотра
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Осане
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Нест-Сотра Последние 20 матчей: + = -Санднес 4:3 Нест-Сотра Хёугесунн 1:1 Нест-Сотра Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Нест-Сотра 0:1 Олесунн
Дьерв 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Санднес Стрёммен 0:2 Нест-Сотра Согндаль 0:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Скейд Старт 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:0 Тромсдален Рёуфосс 2:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 1:1 Саннефьёрд Нутодден 2:3 Нест-Сотра Нест-Сотра 3:0 Конгсвингер Улленсакер-Киса 1:1 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:2 КФУМ Олесунн 2:0 Нест-Сотра Нест-Сотра 2:1 Нутодден Скейд 1:2 Нест-Сотра
Осане Последние 20 матчей: + = -Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden
Последние игры между собой
Нест-Сотра: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 4
Осане: победы: 4, ничьи: 1, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Согндаль
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 1
|6
|2.
|Санднес
|1:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|3.
|Ранхейм
|1:1
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|4.
|Конгсвингер
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Тромсё
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Лиллестрём
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|Улленсакер-Киса
|0:1
|2
|1
|0
|1
|4 - 1
|3
|8.
|КФУМ
|0:1
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Рёуфосс
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|Стрёммен
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 4
|3
|11.
|Гроруд
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|12.
|Нест-Сотра
|0:0
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|13.
|Осане
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|14.
|Хам-Кам
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Дьерв
|0:1
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|16.
|Схьёрдал-Блинк
|0:1
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0