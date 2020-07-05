Саннефьёрд
0:2
Перерыв
Стадион: Комплетт.но Арена
Сарпсборг-08
0:1
15' ГолИсмаила Кулибали
18' Желтая карточкаУтвик Бьерн
0:2
29' ГолЛарсен Йорген
40' Желтая карточкаБоянг Сулайман
21
Край
Антон
10
Rufo
Herraiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Край АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Rufo HerraizПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marti Cifuentes
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mikael Stahre
Ход матча
15'
18'
29'
0:2
40'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
61 Владение мячом, % 39
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Lars Grorud
|1
|0.03
|2.
|Зе Эдуардо де Араужо
|1
|0.03
|3.
|Rufo Herraiz
|1
|0.03
|4.
|Sivert Gussiaas
|1
|0.03
|5.
|Vidar Ari Jonsson2
|0
|0
|6.
|Куртович Виллиам
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абделлауйе Мостафа
|2 (1)
|0.07
|2.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0.03
|3.
|Ларсен Йорген
|1
|0.03
|4.
|Исмаила Кулибали
|1
|0.03
|5.
|Томассен Йоахим
|0
|0
|6.
|Салетрос Антон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пальссон Эмиль
|2
|1
|2.
|Lars Grorud
|2
|0
|3.
|Rufo Herraiz
|2
|0
|4.
|Vidar Ari Jonsson2
|2
|0
|5.
|Erik Naesbak Brenden
|1
|0
|6.
|Sander Moen Foss
|1
|0
|7.
|George Nuah Gibson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Боянг Сулайман
|4
|0
|2.
|Утвик Бьерн
|2
|0
|3.
|Хальворсен Уле Йорген
|1
|0
|4.
|Magnar Oedegaard
|1
|0
|5.
|Alexander Jakobsen
|1
|0
|6.
|Салетрос Антон
|1
|0
|7.
|Ларсен Йорген
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саннефьёрд
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|0
|33.33% (1)
|Сарпсборг-08
|0
|0
|0
|66.67% (2)
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт
Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|4:0
|6
|6
|0
|0
|23 - 6
|18
|2.
|Мольде
|2:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 6
|16
|3.
|Кристиансунд
|2:0
|6
|3
|3
|0
|15 - 7
|12
|4.
|Бранн
|0:4
|6
|3
|1
|2
|9 - 9
|10
|5.
|Волеренга
|6
|2
|3
|1
|9 - 10
|9
|6.
|Стабек
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|Мьёндален
|0:2
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|8.
|Стрёмсгодсет
|0:2
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|9.
|Хёугесунн
|0:0
|6
|2
|2
|2
|6 - 10
|8
|10.
|Одд
|0:0
|6
|2
|1
|3
|10 - 8
|7
|11.
|Русенборг
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|Викинг
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:2
|6
|1
|1
|4
|4 - 10
|4
|14.
|Сарпсборг-08
|2:0
|6
|1
|0
|5
|5 - 8
|3
|15.
|Старт
|6
|0
|3
|3
|7 - 14
|3
|16.
|Олесунн
|6
|0
|3
|3
|9 - 19
|3