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Саннефьёрд
0:2
Перерыв

Стадион:
Сарпсборг-08
0'
0:1
15' Гол
Исмаила Кулибали
18' Желтая карточка
Утвик Бьерн
0:2
29' Гол
Ларсен Йорген
40' Желтая карточка
Боянг Сулайман
1
Alexander
Hovdevik
II
23
Vidar
Ari
Jonsson2
2
Lars
Grorud
17
Sander
Moen
Foss
21
Край
Антон
6
Пальссон
Эмиль
18
Куртович
Виллиам
15
Erik
Naesbak
Brenden
10
Rufo
Herraiz
11
Хансен
Кристоффер
9
Sivert
Gussiaas
33
Нильссон
Давид
5
Magnar
Oedegaard
4
Утвик
Бьерн
6
Несс Николай
2
Боянг
Сулайман
26
Исмаила
Кулибали
14
Салетрос
Антон
16
Томассен
Йоахим
7
Хальворсен
Уле
Йорген
10
Ларсен
Йорген
8
Mohamed
Ofkir
Саннефьёрд
4-2-3-1
Сарпсборг-08
3-4-3

Ход матча

15'
0:1
Исмаила Кулибали
(Салетрос Антон)
18'
 
Утвик Бьерн
29'
0:2
Ларсен Йорген
(Томассен Йоахим)
40'
 
Боянг Сулайман

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 61 Владение мячом, % 39

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Lars Grorud 1 0.03
2. Зе Эдуардо де Араужо 1 0.03
3. Rufo Herraiz 1 0.03
4. Sivert Gussiaas 1 0.03
5. Vidar Ari Jonsson2 0 0
6. Куртович Виллиам 0 0
Сарпсборг-08
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абделлауйе Мостафа 2 (1) 0.07
2. Хальворсен Уле Йорген 1 0.03
3. Ларсен Йорген 1 0.03
4. Исмаила Кулибали 1 0.03
5. Томассен Йоахим 0 0
6. Салетрос Антон 0 0

Карточки

Саннефьёрд
# Игрок      
1. Пальссон Эмиль 2 1
2. Lars Grorud 2 0
3. Rufo Herraiz 2 0
4. Vidar Ari Jonsson2 2 0
5. Erik Naesbak Brenden 1 0
6. Sander Moen Foss 1 0
7. George Nuah Gibson 1 0
Сарпсборг-08
# Игрок      
1. Боянг Сулайман 4 0
2. Утвик Бьерн 2 0
3. Хальворсен Уле Йорген 1 0
4. Magnar Oedegaard 1 0
5. Alexander Jakobsen 1 0
6. Салетрос Антон 1 0
7. Ларсен Йорген 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саннефьёрд 0 33.33% (1) 0 33.33% (1) 0 33.33% (1)
 Сарпсборг-08 0 0 0 66.67% (2) 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Саннефьёрд Последние 20 матчей: + = -
Викинг 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:1 Хёугесунн Стабек 2:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:2 Старт
Одд 1:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 0:0 Мьёндален Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд КФУМ 1:1 Саннефьёрд Лиллестрём 3:3 Саннефьёрд Волеренга 1:0 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Нюбергсунд Саннефьёрд 1:0 Арендал Саннефьёрд 1:3 Фредрикстад Саннефьёрд 1:1 Гроруд Олесунн 3:1 Саннефьёрд Саннефьёрд 1:0 Дьерв Улленсакер-Киса 0:2 Саннефьёрд Саннефьёрд 3:0 Нутодден Конгсвингер 2:3 Саннефьёрд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам
Сарпсборг-08 Последние 20 матчей: + = -
Сарпсборг-08 0:1 Бранн Будё-Глимт 2:1 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 2:3 Стрёмсгодсет Мьёндален 1:0 Сарпсборг-08
Сарпсборг-08 0:1 Волеренга Сарпсборг-08 4:0 Старт Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Одд 1:2 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 0:0 Конгсвингер Сарпсборг-08 5:1 Стрёммен Сарпсборг-08 2:2 Торпедо Москва Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Сарпсборг-08 1:1 КФУМ Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг Сарпсборг-08 1:2 Норрчёпинг Лиллестрём 0:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 1:1 Хёугесунн Кристиансунд 4:0 Сарпсборг-08 Сарпсборг-08 3:2 Тромсё

Последние игры между собой

Саннефьёрд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 8
Сарпсборг-08: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 3
Сарпсборг-08 3:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 0:1 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Типпелиген
Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Сарпсборг-08 1:1 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 2:1 Саннефьёрд Типпелиген Саннефьёрд 1:0 Сарпсборг-08 Типпелиген Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Саннефьёрд 0:3 Сарпсборг-08 Товарищеские матчи Сарпсборг-08 3:0 Саннефьёрд Товарищеские матчи Сарпсборг-08 0:3 Саннефьёрд Первый дивизион Саннефьёрд 1:2 Сарпсборг-08 Адекколига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 4:0 6 6 0 0 23 - 6 18
2. Мольде 2:0 6 5 1 0 16 - 6 16
3. Кристиансунд 2:0 6 3 3 0 15 - 7 12
4. Бранн 0:4 6 3 1 2 9 - 9 10
5. Волеренга 6 2 3 1 9 - 10 9
6. Стабек 5 2 2 1 7 - 6 8
7. Мьёндален 0:2 6 2 2 2 6 - 6 8
8. Стрёмсгодсет 0:2 6 2 2 2 7 - 9 8
9. Хёугесунн 0:0 6 2 2 2 6 - 10 8
10. Одд 0:0 6 2 1 3 10 - 8 7
11. Русенборг 5 1 2 2 5 - 6 5
12. Викинг 6 1 2 3 7 - 11 5
13. Саннефьёрд 0:2 6 1 1 4 4 - 10 4
14. Сарпсборг-08 2:0 6 1 0 5 5 - 8 3
15. Старт 6 0 3 3 7 - 14 3
16. Олесунн 6 0 3 3 9 - 19 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Боянг Сулайман получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Ларсен Йорген бьет в цель!
  • Желтая карточка
    18'
    Утвик Бьерн получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Исмаила Кулибали бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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