Пахтакор
0:0
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
45' Желтая карточкаИсмаилов Анзур
66' Желтая карточкаКанно Мохамед
15
Кримец
Егор
22
Курди
Амири
20
Хёнсу
Чан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кримец ЕгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Арвеладзе Шота
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Курди АмириЗащитник
-
20 Хёнсу ЧанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Разван Луческу
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сергеев Игорь
|2
|0.5
|2.
|Дердийок Эрен
|1
|0.25
|3.
|Черан Драган
|1
|0.25
|4.
|Азамов Шерзод
|1
|0.25
|5.
|Машарипов Джалолиддин
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гомис Бафетимби
|3
|0.75
|2.
|Джовинко Себастьян
|1
|0.25
|3.
|Каррильо Андре
|1
|0.25
|4.
|Бахебри Хаттан
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Исмаилов Анзур
|2
|0
|2.
|Суюнов Элдорбек
|0
|1
|3.
|Черан Драган
|1
|0
|4.
|Комилов Акрам
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аль-Шахрани Яссер
|1
|0
|2.
|Канно Мохамед
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Пахтакор
|0
|16.67% (1)
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|0
|0
|50% (3)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Пахтакор Последние 20 матчей: + = -Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор
Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор Спартак Москва 4:0 Пахтакор Пахтакор 3:0 Падиде Пахтакор 2:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Шабаб Дубай Аль-Вахда III 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль Хазм
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Файзали Харма Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Адахль 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Шола Дхамк 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад II Shabab Al-Ahli Dubai FC 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файха 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Падиде Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Раед Бурайда Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд
Последние игры между собой
Пахтакор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аль-Хиляль Эр-Рияд
|4
|3
|1
|0
|6 - 2
|10
|2.
|Пахтакор
|4
|2
|1
|1
|6 - 3
|7
|3.
|Shabab Al-Ahli Dubai FC
|4
|2
|0
|2
|4 - 4
|6
|4.
|Падиде
|4
|0
|0
|4
|0 - 7
|0
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|1.66
|2.13
|8.80
|1.05
|1.08
|7.00
|2.85
|1.39
|1.04
|9.00
|1.75
|2.07
|1.55
|2.46
|1.02
|11.00
|1.16
|4.90
|1.04
|9.00
|1.03
|10.00
|1.03
|10.00
|9.90
|1.01
|9.10
|1.03
|3.54
|1.27
|2.90
|1.40
|2.02
|1.86
|—
|—
|1.56
|2.40
|1.36
|2.99
|1.15
|4.80
|1.11
|5.40
|1.02
|9.60
|—
|—