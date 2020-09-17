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Пахтакор
0:0
Конец матча
Аль-Хиляль Эр-Рияд
0'
45' Желтая карточка
Исмаилов Анзур
66' Желтая карточка
Канно Мохамед
90'+4
35
Кувватов
Санджар
3
Алиджанов
Хожиакбар
5
Исмаилов
Анзур
15
Кримец
Егор
34
Сайфиев
Фаррух
21
Abrorbek
Ismoilov
20
Хамробеков
Одилжон
17
Хамдамов
Достонбек
27
Сабирходжаев
Сардор
9
Машарипов
Джалолиддин
77
Дердийок
Эрен
1
Аль-Маюф
Абдулла
22
Курди
Амири
20
Хёнсу
Чан
70
Джахфали
Мохаммед
5
Абдулайи
Али
16
Nasser
Al
Dawsari
28
Канно
Мохамед
19
Каррильо
Андре
9
Джовинко
Себастьян
29
Аль-Доссари
Салем
18
Гомис
Бафетимби
Пахтакор
4-2-3-1
Аль-Хиляль Эр-Рияд
4-2-3-1

Ход матча

45'
Исмаилов Анзур
 
66'
 
Канно Мохамед
67'
Сиддиков Жавохир
Хамдамов Достонбек
 
67'
Сергеев Игорь
Дердийок Эрен
 
77'
Комилов Акрам
Сайфиев Фаррух
 
89'
 
Бахебри Хаттан
Аль-Доссари Салем
90'
Абдуллаев Садриддин
Сабирходжаев Сардор
 

Бомбардиры внутри турнира

Пахтакор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сергеев Игорь 2 0.5
2. Дердийок Эрен 1 0.25
3. Черан Драган 1 0.25
4. Азамов Шерзод 1 0.25
5. Машарипов Джалолиддин 1 0.25
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гомис Бафетимби 3 0.75
2. Джовинко Себастьян 1 0.25
3. Каррильо Андре 1 0.25
4. Бахебри Хаттан 1 0.25

Карточки

Пахтакор
# Игрок      
1. Исмаилов Анзур 2 0
2. Суюнов Элдорбек 0 1
3. Черан Драган 1 0
4. Комилов Акрам 1 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд
# Игрок      
1. Аль-Шахрани Яссер 1 0
2. Канно Мохамед 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Пахтакор 0 16.67% (1) 0 33.33% (2) 33.33% (2) 16.67% (1)
 Аль-Хиляль Эр-Рияд 0 0 50% (3) 0 33.33% (2) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Пахтакор Последние 20 матчей: + = -
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Металлург Бекабад 0:3 Пахтакор Бухара 0:4 Пахтакор Навбахор 1:1 Пахтакор
Андижан 0:2 Пахтакор Пахтакор 7:0 Локомотив Ташкент Пахтакор 4:1 Насаф Коканд 1:3 Пахтакор Пахтакор 2:2 АГМК Пахтакор 3:0 Машъал Пахтакор 3:1 Сурхан Термез Кызылкум 0:2 Пахтакор Пахтакор 5:0 Бунёдкор Согдиана 1:0 Пахтакор Пахтакор 4:1 Металлург Бекабад Пахтакор 3:0 Бухара Пахтакор 2:1 Навбахор Спартак Москва 4:0 Пахтакор Пахтакор 3:0 Падиде Пахтакор 2:1 Shabab Al-Ahli Dubai FC
Аль-Хиляль Эр-Рияд Последние 20 матчей: + = -
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Шабаб Дубай Аль-Вахда III 1:3 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Аль Хазм
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Аль-Файзали Харма Аль-Ахли Джидда 2:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль Адахль 0:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Аль-Фатех Аль-Наср Эр-Рияд 1:4 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:2 Аль-Шола Дхамк 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттифак Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 1:0 Аль-Иттихад II Shabab Al-Ahli Dubai FC 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Файха 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Падиде Аль-Хиляль Эр-Рияд 3:1 Аль-Раед Бурайда Абха 1:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Шабаб Дубай 0:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд

Последние игры между собой

Пахтакор: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 3
Аль-Хиляль Эр-Рияд: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 0
Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:1 Пахтакор Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 4:1 Пахтакор Лига чемпионов АФК Пахтакор 2:2 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига чемпионов АФК Аль-Хиляль Эр-Рияд 2:0 Пахтакор Лига Чемпионов Азии
Пахтакор 1:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Лига Чемпионов Азии

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аль-Хиляль Эр-Рияд 4 3 1 0 6 - 2 10
2. Пахтакор 4 2 1 1 6 - 3 7
3. Shabab Al-Ahli Dubai FC 4 2 0 2 4 - 4 6
4. Падиде 4 0 0 4 0 - 7 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Исмаилов Анзур получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
6.30 1.55 3.60
3.12 3.50 2.19

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
1.66 2.13 8.80 1.05 1.08 7.00 2.85 1.39 1.04 9.00 1.75 2.07 1.55 2.46 1.02 11.00 1.16 4.90 1.04 9.00 1.03 10.00 1.03 10.00
9.90 1.01 9.10 1.03 3.54 1.27 2.90 1.40 2.02 1.86 1.56 2.40 1.36 2.99 1.15 4.80 1.11 5.40 1.02 9.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.38 2.90 1.99 1.83 1.02 11.00 1.13 5.40
3.08 1.36 2.06 1.75 1.46 2.68
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.85 1.39 1.77 2.02 1.31 3.25
2.78 1.43 1.74 2.07 1.30 3.45

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.10 1.33
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