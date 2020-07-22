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  3. Швеция
Хеккен
1:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
АИК
0'
1:0
6' Гол
Leo Bengtsson
11'
26
Абрахамссон
Петер
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
24
Жута
Леонард
8
Фрайберг
Эрик
19
Daleho
Irandust
6
Alexander
Faltsetas
7
Ясин
Ахмед
20
Ali
Youssef
16
Leo
Bengtsson
31
Хаугор
Якоб
16
Robin
Tihi
3
Карлссон
Пер
II
20
Линдквист
Расмус
15
Лундстрём
Роберт
7
Ларссон
Себастьян
18
Хуссейн
Билаль
29
Eric
Kahl
12
Мишель
Феликс
24
Рашиди
Херади
14
Paulos
Abraham
Хеккен
4-3-3
АИК
3-4-3

Ход матча

6'
Leo Bengtsson
(Ali Youssef)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Daleho Irandust 4 (1) 0.14
2. Содерлунд Александер 3 0.1
3. Берггрен Густав 2 0.07
4. Leo Bengtsson 2 0.07
5. Ясин Ахмед 1 0.03
6. Patrik Waalemark 1 0.03
7. Фрайберг Эрик 1 0.03
8. Тойвио Йоона 1 0.03
9. Adam Andersson II 1 0.03
10. Линдгрен Расмус 0 0
11. Марич Аднан 0 0
АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гойтом Хенок 3 0.1
2. Paulos Abraham 2 0.07
3. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
4. Хуссейн Билаль 2 0.07
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
8. Хаугор Якоб 0 0
9. Рашиди Херади 0 0

Карточки

Хеккен
# Игрок      
1. Линдгрен Расмус 2 0
2. Люндберг Виктор 2 0
3. Alexander Faltsetas 2 0
4. Абрахамссон Петер 2 0
5. Берггрен Густав 2 0
6. Фрайберг Эрик 1 0
7. Тойвио Йоона 1 0
8. Жута Леонард 1 0
9. Содерлунд Александер 1 0
10. Марич Аднан 1 0
11. Leo Bengtsson 1 0
АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 4 0
2. Гранли Даниэль 2 0
3. Офори Эбенезер 2 0
4. Ларссон Себастьян 1 0
5. Стаматопулос Кенни 1 0
6. Линдквист Расмус 1 0
7. Мишель Феликс 1 0
8. Хуссейн Билаль 1 0
9. Eric Kahl 1 0
10. Tom Strannegaard 1 0
11. Paulos Abraham 1 0
12. Robin Tihi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Хеккен 0 21.43% (3) 21.43% (3) 35.71% (5) 7.14% (1) 14.29% (2)
 АИК 11.11% (1) 0 11.11% (1) 44.44% (4) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю
Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё Фалькенберг 1:1 Хеккен Хеккен 5:2 Утсиктенс Хеккен 6:1 Йёнчёпинг Хеккен 2:0 Эстерсунд Эскильсминне 0:4 Хеккен Хеккен 3:0 ГАИС Сарпсборг-08 2:0 Хеккен Астана 1:2 Хеккен Орхус 2:0 Хеккен Хеккен 1:2 Волеренга Хеккен 3:0 Норрбю
АИК Последние 20 матчей: + = -
Варберг БоИС 2:2 АИК АИК 1:0 Сириус Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг
Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль

Последние игры между собой

Хеккен: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
АИК: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Хеккен 1:2 АИК Аллсвенскан АИК 1:1 Хеккен Товарищеские матчи АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан АИК 3:0 Хеккен Аллсвенскан
Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан Хеккен 1:6 АИК Аллсвенскан АИК 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:0 АИК Кубок АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:0 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:2 АИК Аллсвенскан Хеккен 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 АИК Аллсвенскан АИК 3:1 Хеккен Аллсвенскан АИК 2:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:1 АИК Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:0 10 6 3 1 22 - 11 21
2. Хеккен 1:0 10 4 5 1 18 - 9 17
3. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
5. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
6. Варберг БоИС 0:0 10 4 3 3 13 - 9 15
7. Юргорден 0:0 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 9 4 1 4 10 - 11 13
9. Эребру 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Хаммарбю 9 3 3 3 9 - 11 12
11. АИК 0:1 10 3 3 4 11 - 13 12
12. Гётеборг 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Эстерсунд 0:0 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Leo Bengtsson бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bravida Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хеккен 1:0 АИК онлайн

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