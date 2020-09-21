0:1
15' ГолEric Bugale Kitolano
31
Фальк
Аслак
14
Хаджич
Аднан
- Основной состав
-
31 Фальк АслакВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хаджич АднанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Steffen Landro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Йенсен РубенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Gaute Helstrup
Ход матча
15'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грёдем Магнус
|9
|0.56
|2.
|Kent Haavard Eriksen
|8
|0.5
|3.
|Johannes Andres Nunez Godoy
|2
|0.13
|4.
|Sanel Kapidzic
|2
|0.13
|5.
|Vidar Ari Jonsson1
|1
|0.06
|6.
|Сёдлунн Андре
|1
|0.06
|7.
|Хансен Кристер
|1
|0.06
|8.
|Эффьом Максвелл
|1
|0.06
|9.
|Кронберг Клаес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Eric Bugale Kitolano
|5
|0.31
|2.
|Антонсен Кент-Аре
|4 (1)
|0.25
|3.
|Fitim Azemi
|3
|0.19
|4.
|Опсал Сакариас
|3
|0.19
|5.
|Андерсен Магнус
|2
|0.13
|6.
|Саетра Ларс
|2
|0.13
|7.
|Йенсен Рубен
|1
|0.06
|8.
|Lasse Nilsen
|1
|0.06
|9.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0.06
|10.
|Арнарсон Адам
|1
|0.06
|11.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0.06
|12.
|Мохаммед Ахамед
|0
|0
|13.
|Isak Hansen-Aaroeen
|0
|0
|14.
|Tobias Hafstad
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Грёдем Магнус
|4
|0
|2.
|Christian Landu Landu
|3
|0
|3.
|Tord Johnsen Salte
|3
|0
|4.
|Сёдлунн Андре
|1
|1
|5.
|Хансен Кристер
|2
|0
|6.
|Хаджич Аднан
|2
|0
|7.
|Horenus Taddese
|2
|0
|8.
|Vidar Ari Jonsson1
|2
|0
|9.
|Sanel Kapidzic
|1
|0
|10.
|Kent Haavard Eriksen
|1
|0
|11.
|Espen Hammer Berger
|1
|0
|12.
|Kevin Jablinski
|1
|0
|13.
|Sander Ringberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jostein Gundersen
|4
|0
|2.
|Саетра Ларс
|3
|0
|3.
|Simen Wangberg
|2
|0
|4.
|Anders Jenssen
|2
|0
|5.
|Eric Bugale Kitolano
|2
|0
|6.
|Йенсен Рубен
|1
|0
|7.
|Антонсен Кент-Аре
|1
|0
|8.
|Lasse Nilsen
|1
|0
|9.
|Mikael Ingebrigtsen
|1
|0
|10.
|Арнарсон Адам
|1
|0
|11.
|Бернтсен Даниэль
|1
|0
|12.
|Jacob Karlstroem
|1
|0
|13.
|Опсал Сакариас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Санднес
|8% (2)
|16% (4)
|16% (4)
|28% (7)
|16% (4)
|16% (4)
|Тромсё
|8.7% (2)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|17.39% (4)
|8.7% (2)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Санднес Последние 20 матчей: + = -Схьёрдал-Блинк 5:4 Санднес Санднес 1:0 Конгсвингер Гроруд 1:1 Санднес Санднес 2:1 Рёуфосс
Санднес 1:2 Хам-Кам Осане 4:1 Санднес Санднес 3:1 КФУМ Тромсё 5:0 Санднес Санднес 2:1 Ранхейм Стрёммен 4:0 Санднес Санднес 2:1 Улленсакер-Киса Согндаль 0:2 Санднес Санднес 1:1 Лиллестрём Дьерв 2:2 Санднес Санднес 4:3 Нест-Сотра Санднес 0:3 Egersunds Санднес 1:4 Egersunds Викинг 5:0 Санднес Санднес 1:3 Викинг Конгсвингер 1:2 Санднес
Тромсё Последние 20 матчей: + = -Тромсё 0:1 Лиллестрём КФУМ 1:1 Тромсё Тромсё 2:1 Улленсакер-Киса Хам-Кам 0:2 Тромсё
Тромсё 2:2 Согндаль Дьерв 1:0 Тромсё Гроруд 2:0 Тромсё Тромсё 5:0 Санднес Осане 0:1 Тромсё Тромсё 4:2 Схьёрдал-Блинк Тромсё 1:0 Нест-Сотра Ранхейм 1:2 Тромсё Тромсё 1:0 Стрёммен Конгсвингер 0:2 Тромсё Тромсё 1:0 Рёуфосс Улленсакер-Киса 0:0 Тромсё Тромсё 2:0 Схьёрдал-Блинк Тромсё 4:2 КФУМ Тромсё 1:1 Викинг Стрёмсгодсет 1:0 Тромсё
Последние игры между собой
Санднес: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 2
Тромсё: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|1:0
|16
|11
|2
|3
|25 - 11
|35
|2.
|Согндаль
|16
|10
|3
|3
|38 - 19
|33
|3.
|Ранхейм
|16
|10
|0
|6
|45 - 28
|30
|4.
|Лиллестрём
|16
|8
|5
|3
|23 - 15
|29
|5.
|Осане
|16
|8
|4
|4
|34 - 22
|28
|6.
|Санднес
|0:1
|16
|7
|3
|6
|26 - 32
|24
|7.
|Схьёрдал-Блинк
|16
|6
|4
|6
|30 - 30
|22
|8.
|Рёуфосс
|16
|5
|6
|5
|26 - 23
|21
|9.
|Гроруд
|16
|5
|6
|5
|23 - 22
|21
|10.
|Стрёммен
|16
|6
|2
|8
|24 - 29
|20
|11.
|КФУМ
|16
|4
|5
|7
|19 - 24
|17
|12.
|Улленсакер-Киса
|16
|4
|5
|7
|28 - 34
|17
|13.
|Дьерв
|15
|3
|6
|6
|22 - 34
|15
|14.
|Конгсвингер
|16
|3
|4
|9
|16 - 29
|13
|15.
|Нест-Сотра
|13
|2
|5
|6
|17 - 27
|11
|16.
|Хам-Кам
|15
|2
|4
|9
|22 - 34
|10
|17.
|Oeygarden FK
|3
|1
|0
|2
|5 - 10
|3
Победитель
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|11.00
|1.03
|6.20
|1.10
|3.55
|1.27
|—
|—
|2.35
|1.55
|2.00
|1.75
|1.76
|1.99
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.13
|5.40
|1.07
|7.50
|1.08
|7.00
|11.00
|1.01
|4.45
|1.18
|3.60
|1.28
|—
|—
|2.31
|1.67
|—
|—
|1.77
|2.03
|—
|—
|1.48
|2.54
|—
|—
|1.23
|3.72
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.92
|1.22
|3.15
|1.32
|—
|—
|2.10
|1.67
|—
|—
|1.67
|2.10
|—
|—
|1.44
|2.63
|—
|—
|1.21
|4.02
|1.16
|4.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.69
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.46
|2.23
|1.68
|1.93
|1.93
|1.61
|2.38
|1.45
|2.82
|1.71
|2.19
|1.54
|2.55
|—
|—
|1.19
|5.01
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|—
|—
|—
|—
|2.25
|1.60
|—
|—
|1.42
|2.75
|—
|—
|1.19
|4.30
|1.03
|10.00
|3.45
|1.30
|—
|—
|2.33
|1.59
|—
|—
|1.57
|2.38
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.09
|1.33
|—
|—
|2.13
|1.65
|—
|—
|1.50
|2.45
|—
|—
|1.18
|4.39
|1.12
|5.49
|—
|—
|2.94
|1.43
|2.21
|1.70
|1.72
|2.17
|1.27
|3.86
|1.14
|5.94
|—
|—
|—
|—