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  3. Швеция
Норрчёпинг
0:0
Перерыв

Стадион:
Мальмё
0'
25' Желтая карточка
Тойвонен Ола
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Pontus
Almqvist
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
3
Кнудсен
Йонас
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
Норрчёпинг
4-5-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

25'
 
Тойвонен Ола

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 11 (1) 0.52
2. Лауритсен Расмус 6 0.29
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.24
4. Pontus Almqvist 5 0.24
5. Леви Джонатан 4 0.19
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.14
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.14
8. Терн Симон 2 0.1
9. Франссон Александер 1 0.05
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.38
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.33
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.33
4. Рикс Сёрен 5 0.24
5. Тойвонен Ола 2 0.1
6. Налич Ади 2 0.1
7. Антонссон Маркус 1 0.05
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Молинс Гильермо 1 0.05
10. Сарр Амин 1 0.05
11. Брорссон Франц 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Халлениус Линус 1 0
8. Тело Кристофер 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Брорссон Франц 4 0
3. Тойвонен Ола 3 0
4. Нильсен Лассе 3 0
5. Бергет Йо Инге 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Ахмедходжич Анел 3 0
8. Налич Ади 3 0
9. Инносент Бонке 2 0
10. Телин Исаак 0 1
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 11.9% (5) 14.29% (6) 19.05% (8) 16.67% (7) 11.9% (5) 26.19% (11)
 Мальмё 13.51% (5) 10.81% (4) 18.92% (7) 13.51% (5) 16.22% (6) 27.03% (10)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг
Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Мальмё Товарищеские матчи
Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 0:0 21 11 8 2 38 - 20 41
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 0:0 21 9 6 6 42 - 30 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 0:1 21 3 11 7 24 - 33 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 1:0 21 4 6 11 23 - 35 18
16. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Лучшие коэффициенты
Норрчёпинг
Ничья
Мальмё
3.08
3.60
3.10
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Норрчёпинг 0:0 Мальмё онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.60 2.27
3.05 2.60 2.95
3.08 3.45 2.27
2.99 3.60 2.26
2.96 3.00 2.71

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
4.30 1.18 12.00 1.01 1.80 1.95 3.75 1.23 1.23 3.90 2.10 1.73 1.85 1.95 1.71 2.14 1.05 8.50 1.29 3.55 1.04 9.00 1.09 6.70 1.07 8.50
13.25 1.03 12.00 1.04 4.75 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.61 2.35 1.33 3.38 1.22 4.05 1.11 6.85
10.70 1.04 9.74 1.05 4.51 1.20 3.65 1.28 2.33 1.60 1.84 1.95 1.54 2.47 1.28 3.65 1.21 4.38 1.09 7.27 1.07 8.30 1.02 13.89 1.02 14.34
6.51 1.13 3.09 1.40 2.42 1.60 2.10 1.79 1.77 2.12 1.57 2.50 1.44 2.88 1.92 1.97 1.67 2.29 1.53 2.61 1.43 2.92 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.70 2.08 2.35 1.59 1.08 7.00 1.22 4.20 1.10 6.25
3.32 1.33 2.31 1.61 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.45
3.43 1.31 2.35 1.59 1.59 2.35 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.25
1.51 2.67 1.29 3.74 1.90 1.98 1.55 2.53 1.40 3.08 1.40 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.96 1.78 1.50 2.50 1.31 3.40
5.15 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.80 1.40
1.56 2.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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