Норрчёпинг
1:1
Конец матча
Стадион: Oestgoetaporten
Мальмё
25' Желтая карточкаТойвонен Ола
0:1
50' ГолБрорссон Франц
83' Желтая карточкаИнносент Бонке
85' Желтая карточкаЛауритсен Расмус
86' Желтая карточкаНильсен Лассе
1:1
90' ГолФранссон Александер
90' Желтая карточкаТелин Исаак
21
Терн
Симон
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиПолузащитник
-
39 Сарр АминНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
Ход матча
25'
50'
0:1
83'
85'
86'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 16
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 2
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|11 (1)
|0.52
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.29
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.24
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.24
|5.
|Леви Джонатан
|4
|0.19
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.14
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.14
|8.
|Франссон Александер
|2
|0.1
|9.
|Терн Симон
|2
|0.1
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.05
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Вальквист Линус
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|8 (1)
|0.38
|2.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.33
|3.
|Кристиансен Андерс
|7 (1)
|0.33
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.24
|5.
|Тойвонен Ола
|2
|0.1
|6.
|Брорссон Франц
|2
|0.1
|7.
|Налич Ади
|2
|0.1
|8.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.05
|9.
|Антонссон Маркус
|1
|0.05
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0.05
|11.
|Сарр Амин
|1
|0.05
|12.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Терн Симон
|2
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Лауритсен Расмус
|2
|0
|8.
|Халлениус Линус
|1
|0
|9.
|Тело Кристофер
|1
|0
|10.
|Франссон Александер
|1
|0
|11.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|12.
|Леви Джонатан
|1
|0
|13.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|4
|0
|3.
|Брорссон Франц
|4
|0
|4.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Инносент Бонке
|3
|0
|8.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|9.
|Налич Ади
|3
|0
|10.
|Телин Исаак
|1
|1
|11.
|Сафари Беранг
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрчёпинг
|11.63% (5)
|13.95% (6)
|18.6% (8)
|16.28% (7)
|11.63% (5)
|27.91% (12)
|Мальмё
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
Предыдущие игры
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг
Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|21
|11
|8
|2
|39 - 21
|41
|2.
|Хеккен
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|3.
|Эльфсборг
|20
|8
|10
|2
|33 - 27
|34
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|19
|7
|8
|4
|33 - 30
|29
|7.
|Хаммарбю
|21
|7
|8
|6
|30 - 31
|29
|8.
|Эстерсунд
|21
|6
|9
|6
|20 - 22
|27
|9.
|Варберг БоИС
|20
|7
|5
|8
|30 - 30
|26
|10.
|Мьельбю
|20
|6
|7
|7
|29 - 32
|25
|11.
|Эребру
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|13.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|16.
|Фалькенберг
|20
|3
|7
|10
|22 - 33
|16
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|3.80
|1.23
|—
|—
|12.00
|1.01
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|3.75
|1.23
|—
|—
|1.14
|5.20
|2.10
|1.73
|1.85
|1.95
|1.71
|2.14
|1.02
|11.00
|1.29
|3.55
|1.04
|9.00
|1.09
|6.70
|1.07
|8.50
|—
|—
|—
|—
|13.25
|1.03
|—
|—
|12.00
|1.04
|—
|—
|4.75
|1.18
|—
|—
|3.94
|1.26
|—
|—
|2.45
|1.61
|—
|—
|1.89
|1.93
|—
|—
|1.61
|2.35
|1.33
|3.38
|1.22
|4.05
|1.11
|6.85
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|10.70
|1.04
|—
|—
|9.74
|1.05
|—
|—
|4.51
|1.20
|—
|—
|3.65
|1.28
|—
|—
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.84
|1.95
|—
|—
|1.54
|2.47
|1.28
|3.65
|1.21
|4.38
|1.09
|7.27
|1.07
|8.30
|1.02
|13.89
|1.02
|14.34
|4.17
|1.25
|3.53
|1.32
|2.89
|1.44
|2.11
|1.78
|1.88
|2.00
|1.56
|2.51
|1.25
|4.12
|1.92
|1.97
|1.14
|6.05
|1.44
|2.89
|1.67
|2.29
|1.53
|2.61
|1.16
|5.58
|—
|—
|1.21
|4.80
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|1.70
|2.08
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.22
|4.20
|1.10
|6.25
|—
|—
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.31
|1.61
|—
|—
|1.61
|2.31
|—
|—
|1.22
|4.25
|1.16
|5.45
|—
|—
|—
|—
|3.43
|1.31
|—
|—
|2.35
|1.59
|—
|—
|1.59
|2.35
|—
|—
|1.23
|4.13
|1.16
|5.18
|1.04
|10.70
|1.03
|12.25
|1.51
|2.67
|1.29
|3.74
|1.90
|1.98
|1.55
|2.53
|1.40
|3.08
|1.40
|3.13
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—