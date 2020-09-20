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Норрчёпинг
1:1
Конец матча

Стадион:
Мальмё
0'
25' Желтая карточка
Тойвонен Ола
0:1
50' Гол
Брорссон Франц
83' Желтая карточка
Инносент Бонке
85' Желтая карточка
Лауритсен Расмус
86' Желтая карточка
Нильсен Лассе
1:1
90' Гол
Франссон Александер
90' Желтая карточка
Телин Исаак
90'+6
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
16
Pontus
Almqvist
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
32
Бергет
Йо
Инге
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
8
Траустасон
Арнор
3
Кнудсен
Йонас
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
Норрчёпинг
4-5-1
Мальмё
3-5-2

Ход матча

25'
 
Тойвонен Ола
50'
0:1
Брорссон Франц
(Ракип Эрдаль)
68'
 
Инносент Бонке
Ракип Эрдаль
68'
Хакшабанович Сеад
Леви Джонатан
 
78'
Халлениус Линус
Pontus Almqvist
 
78'
Кастегрен Хенрик
Герсон Ларс
 
82'
 
Нильсен Лассе
Тойвонен Ола
83'
 
Инносент Бонке
85'
Лауритсен Расмус
 
86'
 
Нильсен Лассе
90'
Франссон Александер
(Лауритсен Расмус)
1:1
90'
 
Телин Исаак

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 16
  • 1 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 2
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 11 (1) 0.52
2. Лауритсен Расмус 6 0.29
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.24
4. Pontus Almqvist 5 0.24
5. Леви Джонатан 4 0.19
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.14
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.14
8. Франссон Александер 2 0.1
9. Терн Симон 2 0.1
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0
Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 8 (1) 0.38
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.33
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.33
4. Рикс Сёрен 5 0.24
5. Тойвонен Ола 2 0.1
6. Брорссон Франц 2 0.1
7. Налич Ади 2 0.1
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Антонссон Маркус 1 0.05
10. Молинс Гильермо 1 0.05
11. Сарр Амин 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0

Карточки

Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Лауритсен Расмус 2 0
8. Халлениус Линус 1 0
9. Тело Кристофер 1 0
10. Франссон Александер 1 0
11. Хакшабанович Сеад 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0
Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Нильсен Лассе 4 0
3. Брорссон Франц 4 0
4. Тойвонен Ола 3 0
5. Бергет Йо Инге 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Инносент Бонке 3 0
8. Ахмедходжич Анел 3 0
9. Налич Ади 3 0
10. Телин Исаак 1 1
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрчёпинг 11.63% (5) 13.95% (6) 18.6% (8) 16.28% (7) 11.63% (5) 27.91% (12)
 Мальмё 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6) 26.32% (10)

Предыдущие игры

Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Кальмар 0:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Гётеборг 1:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар
Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг
Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг Мьельбю 0:0 Мальмё Эльфсборг 1:0 Мальмё

Последние игры между собой

Норрчёпинг: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Мальмё: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:1 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Мальмё Товарищеские матчи
Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 1:0 Норрчёпинг Кубок Мальмё 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 3:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 1:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:2 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Мальмё 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 3:2 Мальмё Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 21 11 8 2 39 - 21 41
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 20 8 10 2 33 - 27 34
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 21 7 8 6 30 - 31 29
8. Эстерсунд 21 6 9 6 20 - 22 27
9. Варберг БоИС 20 7 5 8 30 - 30 26
10. Мьельбю 20 6 7 7 29 - 32 25
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 20 3 7 10 22 - 33 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    25'
    Тойвонен Ола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.00 3.60 2.27
10.00 1.14 10.00
3.08 3.45 2.27
2.99 3.60 2.26
21.94 5.06 1.25

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
3.80 1.23 12.00 1.01 2.20 1.62 3.75 1.23 1.14 5.20 2.10 1.73 1.85 1.95 1.71 2.14 1.02 11.00 1.29 3.55 1.04 9.00 1.09 6.70 1.07 8.50
13.25 1.03 12.00 1.04 4.75 1.18 3.94 1.26 2.45 1.61 1.89 1.93 1.61 2.35 1.33 3.38 1.22 4.05 1.11 6.85
10.70 1.04 9.74 1.05 4.51 1.20 3.65 1.28 2.33 1.60 1.84 1.95 1.54 2.47 1.28 3.65 1.21 4.38 1.09 7.27 1.07 8.30 1.02 13.89 1.02 14.34
4.17 1.25 3.53 1.32 2.89 1.44 2.11 1.78 1.88 2.00 1.56 2.51 1.25 4.12 1.92 1.97 1.14 6.05 1.44 2.89 1.67 2.29 1.53 2.61 1.16 5.58 1.21 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
1.70 2.08 2.35 1.59 1.08 7.00 1.22 4.20 1.10 6.25
3.32 1.33 2.31 1.61 1.61 2.31 1.22 4.25 1.16 5.45
3.43 1.31 2.35 1.59 1.59 2.35 1.23 4.13 1.16 5.18 1.04 10.70 1.03 12.25
1.51 2.67 1.29 3.74 1.90 1.98 1.55 2.53 1.40 3.08 1.40 3.13
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.35 1.30 1.96 1.78 1.50 2.50 1.31 3.40
5.15 1.16 3.76 1.27 2.04 1.78 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.55 1.47
1.56 2.42
Букмекер Да Нет
4.00 1.22
Букмекер Да Нет
2.60 1.45
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