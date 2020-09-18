Аль-Тавун Бурайда
0:1
Второй тайм: 83'
Персеполис
18' Желтая карточкаАсири Ахмад
0:1
48' ПенальтиРесан Башар
64' Желтая карточкаАмисси Седрик
Ход матча
18'
48'
0:1
64'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Сахлави Мохаммед
|1
|0.25
|2.
|Faisal Darwish
|1
|0.25
|3.
|Abdulmajeed Al-Swat
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.5
|2.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0.25
|3.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Асири Ахмад
|1
|0
|2.
|Ryan Al Mousa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|2.
|Немати Сиамак
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Тавун Бурайда
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Персеполис
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|0
|33.33% (1)
Предыдущие игры
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: + = -Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак
Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех
Персеполис Последние 20 матчей: + = -Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис
Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис
Последние игры между собой
Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Персеполис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|1:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|Аль-Тавун Бурайда
|0:1
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|3.
|Аль-Духайл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|Аль-Шарджа
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4