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Аль-Тавун Бурайда
0:1
Второй тайм: 83'
Персеполис
0'
18' Желтая карточка
Асири Ахмад
0:1
48' Пенальти
Ресан Башар
64' Желтая карточка
Амисси Седрик
83'

Ход матча

18'
Асири Ахмад
 
48'
0:1
Ресан Башар
64'
Амисси Седрик
 

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Тавун Бурайда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Сахлави Мохаммед 1 0.25
2. Faisal Darwish 1 0.25
3. Abdulmajeed Al-Swat 1 0.25
Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.5
2. Shoja Khalilzadeh 1 0.25
3. Ресан Башар 1 (1) 0.25

Карточки

Аль-Тавун Бурайда
# Игрок      
1. Асири Ахмад 1 0
2. Ryan Al Mousa 1 0
Персеполис
# Игрок      
1. Ноуроллахи Ахмад 1 0
2. Немати Сиамак 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Тавун Бурайда 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Персеполис 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 0 33.33% (1)

Предыдущие игры

Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: + = -
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак
Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех
Персеполис Последние 20 матчей: + = -
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис
Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис

Последние игры между собой

Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Персеполис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 1:0 4 2 1 1 4 - 4 7
2. Аль-Тавун Бурайда 0:1 4 2 0 2 3 - 2 6
3. Аль-Духайл 4 2 0 2 6 - 7 6
4. Аль-Шарджа 4 1 1 2 7 - 7 4
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    65'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    64'
    Амисси Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    48'
    Г О О О О Л - Ресан Башар из команды Персеполис забивает с точки!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    18'
    Асири Ахмад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аль-Тавун Бурайда
Ничья
Персеполис
41.00
6.50
2.23
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
22.00 5.00 1.25
41.00 6.50 1.11
3.30 3.20 2.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.48 1.50 5.80 1.11 1.48 2.55 2.04 1.78 1.75 2.08 1.04 9.00 1.27 3.60 1.02 11.00 1.06 8.00 1.05 8.80 1.01 15.50
7.30 1.05 5.70 1.10 2.63 1.45 2.00 1.79 1.60 2.45 1.26 3.78 1.18 4.55 1.04 8.30 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.27 3.55 1.59 2.35 1.10 6.25 1.06 8.00
2.50 1.52 1.64 2.23 1.31 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60
3.14 1.35 2.09 1.73 1.48 2.61

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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