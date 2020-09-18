Аль-Тавун Бурайда
0:1
Конец матча
Персеполис
18' Желтая карточкаАсири Ахмад
0:1
48' ПенальтиРесан Башар
64' Желтая карточкаАмисси Седрик
87' Желтая карточкаArman Ramezani
87' Желтая карточкаЛак Хамед
33
Асири
Ахмад
14
Кадеш
Хасан
12
Дюк
Митчелл
81
Лак
Хамед
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
19
Амири
Вахид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
33 Асири АхмадЗащитник
- Защитник
-
14 Кадеш ХасанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Дюк МитчеллНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Abdullah Assiri
- Основной состав
-
81 Лак ХамедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Агаи СаидЗащитник
-
66 Milad SarlakПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Амири ВахидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Шири МехдиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Даеи Али
Ход матча
18'
48'
0:1
64'
87'
87'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Аль-Сахлави Мохаммед
|1
|0.25
|2.
|Faisal Darwish
|1
|0.25
|3.
|Abdulmajeed Al-Swat
|1
|0.25
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ali Alipourghara
|2
|0.5
|2.
|Shoja Khalilzadeh
|1
|0.25
|3.
|Ресан Башар
|1 (1)
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Амисси Седрик
|1
|0
|2.
|Асири Ахмад
|1
|0
|3.
|Ryan Al Mousa
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Лак Хамед
|1
|0
|2.
|Ноуроллахи Ахмад
|1
|0
|3.
|Немати Сиамак
|1
|0
|4.
|Arman Ramezani
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аль-Тавун Бурайда
|0
|0
|66.67% (2)
|33.33% (1)
|0
|0
|Персеполис
|25% (1)
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: +5 =4 -11Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак
Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех
Персеполис Последние 20 матчей: +13 =4 -3Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис
Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис
Последние игры между собой
Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Персеполис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Персеполис
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|2.
|Аль-Тавун Бурайда
|4
|2
|0
|2
|3 - 2
|6
|3.
|Аль-Духайл
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|4.
|Аль-Шарджа
|4
|1
|1
|2
|7 - 7
|4