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Аль-Тавун Бурайда
0:1
Конец матча
Персеполис
0'
18' Желтая карточка
Асири Ахмад
0:1
48' Пенальти
Ресан Башар
64' Желтая карточка
Амисси Седрик
87' Желтая карточка
Arman Ramezani
87' Желтая карточка
Лак Хамед
90'+5
1
Кассио
Албукерке
2
Барнави
Ясин
33
Асири
Ахмад
4
Сантос
Яго
14
Кадеш
Хасан
17
Амисси
Седрик
6
Ryan
Al
Mousa
15
Fahad
Al
Rashidi
80
Abdulmajeed
Al-Swat
29
Аль-Джавей
Абдулла
12
Дюк
Митчелл
81
Лак
Хамед
88
Немати
Сиамак
4
Хоссейни
Джалаледдин
3
Shoja
Khalilzadeh
77
Агаи
Саид
66
Milad
Sarlak
11
Камябиниа
Камаледдин
5
Ресан
Башар
19
Амири
Вахид
14
Ehsan
Pahlavan
72
Isa
Al
Khatir
Аль-Тавун Бурайда
4-2-3-1
Персеполис
4-2-3-1

Ход матча

18'
Асири Ахмад
 
26'
Rabeaa Sefiani
Abdulmajeed Al-Swat
 
48'
0:1
Ресан Башар
62'
Thaar Hussain
Аль-Джавей Абдулла
 
62'
Sultan Madash
Fahad Al Rashidi
 
64'
Амисси Седрик
 
69'
 
Arman Ramezani
Isa Al Khatir
86'
Sumayhan Alnabit
Ryan Al Mousa
 
87'
 
Arman Ramezani
87'
 
Лак Хамед
88'
 
Алишах Омид
Ресан Башар
90'
 
Ноуроллахи Ахмад
Ehsan Pahlavan

Бомбардиры внутри турнира

Аль-Тавун Бурайда
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Аль-Сахлави Мохаммед 1 0.25
2. Faisal Darwish 1 0.25
3. Abdulmajeed Al-Swat 1 0.25
Персеполис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ali Alipourghara 2 0.5
2. Shoja Khalilzadeh 1 0.25
3. Ресан Башар 1 (1) 0.25

Карточки

Аль-Тавун Бурайда
# Игрок      
1. Амисси Седрик 1 0
2. Асири Ахмад 1 0
3. Ryan Al Mousa 1 0
Персеполис
# Игрок      
1. Лак Хамед 1 0
2. Ноуроллахи Ахмад 1 0
3. Немати Сиамак 1 0
4. Arman Ramezani 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аль-Тавун Бурайда 0 0 66.67% (2) 33.33% (1) 0 0
 Персеполис 25% (1) 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1)

Предыдущие игры

Аль-Тавун Бурайда Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Файха Аль-Фатех 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Иттифак
Аль-Вахда III 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 0:2 Дхамк Аль-Шабаб Дубай 1:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файзали Харма 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:0 Аль-Ахли Джидда Абха 2:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 0:1 Аль-Хиляль Эр-Рияд Аль-Тавун Бурайда 1:1 Аль-Раед Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:0 Аль-Духайл Аль Адахль 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Шарджа 0:1 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 1:2 Аль-Иттихад II Аль Хазм 0:0 Аль-Тавун Бурайда Аль-Файха 2:2 Аль-Тавун Бурайда Аль-Тавун Бурайда 2:1 Аль-Фатех
Персеполис Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Персеполис 3:0 Сайпа Гол-Гохар 3:3 Персеполис
Персеполис 0:1 Зобахан Нассаджи Мазендеран 1:1 Персеполис Нафт Масджид-Солейман 1:2 Персеполис Персеполис 1:0 Фулад Хузестан Машин Сази 0:1 Персеполис Персеполис 1:0 Шахин Пайкан 1:3 Персеполис Персеполис 3:1 Падиде Аль-Шарджа 2:2 Персеполис Аль-Духайл 2:0 Персеполис Персеполис 2:2 Эстегляль Тегеран Санат Нафт 0:1 Персеполис Персеполис 2:0 Тракторсази Персеполис 1:0 Нассаджи Мазендеран Шардари Махшехр 0:2 Персеполис Парс Джем Бушир 0:1 Персеполис

Последние игры между собой

Аль-Тавун Бурайда: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Персеполис: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Персеполис 1:0 Аль-Тавун Бурайда Лига чемпионов АФК Персеполис 1:0 Персеполис Лига Жюпиле

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Персеполис 4 2 1 1 4 - 4 7
2. Аль-Тавун Бурайда 4 2 0 2 3 - 2 6
3. Аль-Духайл 4 2 0 2 6 - 7 6
4. Аль-Шарджа 4 1 1 2 7 - 7 4
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 26'
    Abdulmajeed Al-Swat уходит с поля. Rabeaa Al-Sofiani выходит вместо него
  • Желтая карточка
    18'
    Асири Ахмад получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аль-Тавун Бурайда 0:1 Персеполис онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
41.00 6.50 1.11
3.30 3.20 2.23

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.48 1.50 5.80 1.11 1.48 2.55 2.04 1.78 1.75 2.08 1.04 9.00 1.27 3.60 1.02 11.00 1.06 8.00 1.05 8.80 1.01 15.50
7.30 1.05 5.70 1.10 2.63 1.45 2.00 1.79 1.60 2.45 1.26 3.78 1.18 4.55 1.04 8.30 1.03 8.80
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
1.27 3.55 1.59 2.35 1.10 6.25 1.06 8.00
2.50 1.52 1.64 2.23 1.31 3.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.17 1.64 1.51 2.46 1.17 4.60
3.14 1.35 2.09 1.73 1.48 2.61

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.00 1.15
Букмекер Да Нет
5.60 1.12
Букмекер Да Нет
3.85 1.23
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