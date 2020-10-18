КуПС
0:1
Первый тайм: 43'
Стадион: Савон Саномат Ареена
Хонка
35' Желтая карточкаСаксман Вилле
0:1
38' ГолКауфманн Лукас
29
Пикк
Артур
9
Рангел
13
Тим
Маррей
80
Саваж
Демба
14
Мартин
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Пикк АртурЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
9 РангелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Манга ТабиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Пурье АтсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Арне Эрландсен
- Основной состав
-
13 Тим МаррейВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Саваж ДембаНападающий
- Нападающий
-
14 Мартин БорхаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Хатакка Дани
-
-
19 Juan Alegria
-
17 Rui Modesto
-
Главный тренер: Весара Веса
Ход матча
35'
38'
0:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нисканен Ильмари
|6
|0.3
|2.
|Ниссилья Урхо
|5
|0.25
|3.
|Рангел
|4
|0.2
|4.
|Удо Аньекпено
|4
|0.2
|5.
|Пеннанен Петтери
|3
|0.15
|6.
|Сале Усман
|2
|0.1
|7.
|Боатенг Бисмарк
|2
|0.1
|8.
|Манга Таби
|2
|0.1
|9.
|Саксман Вилле
|1
|0.05
|10.
|Саволайнен Саку
|1
|0.05
|11.
|Пурье Атс
|1
|0.05
|12.
|Пирттийоки Юхо
|1
|0.05
|13.
|Ниссинен Йири
|1
|0.05
|14.
|Виртанен Отсо
|0
|0
|15.
|Тарасов Игорь
|0
|0
|16.
|Bruno Rodrigues
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Донгу Жан
|8 (2)
|0.4
|2.
|Мартин Борха
|3 (1)
|0.15
|3.
|Канджи Макумба
|3
|0.15
|4.
|Кауфманн Лукас
|2 (1)
|0.1
|5.
|Саваж Демба
|1
|0.05
|6.
|Эрвас Хавьер
|1
|0.05
|7.
|Расимус Конста
|1
|0.05
|8.
|Хейккиля Тапио
|1
|0.05
|9.
|Nasiru Banahene
|1
|0.05
|10.
|Воутилайнен Джерри
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Боатенг Бисмарк
|5
|0
|2.
|Ниссилья Урхо
|4
|0
|3.
|Манга Таби
|3
|0
|4.
|Рангел
|2
|0
|5.
|Пеннанен Петтери
|2
|0
|6.
|Саксман Вилле
|2
|0
|7.
|Саволайнен Саку
|2
|0
|8.
|Томаш Нуну
|2
|0
|9.
|Пикк Артур
|1
|0
|10.
|Удо Аньекпено
|1
|0
|11.
|Ниссинен Йири
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аалто Хенри
|4
|0
|2.
|Эрвас Хавьер
|3
|0
|3.
|Кауфманн Лукас
|3
|0
|4.
|Левянен Йонас
|1
|1
|5.
|Nasiru Banahene
|1
|1
|6.
|Канджи Макумба
|2
|0
|7.
|Таммилето Дуарте
|2
|0
|8.
|Расимус Конста
|2
|0
|9.
|Воутилайнен Джерри
|2
|0
|10.
|Мартин Борха
|2
|0
|11.
|Арко-Менса Эдмунд
|2
|0
|12.
|Саваж Демба
|1
|0
|13.
|Хатакка Дани
|1
|0
|14.
|Иванов Роберт
|1
|0
|15.
|Хейнонен Элмо
|1
|0
|16.
|Niilo Saarikivi
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|КуПС
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|15.15% (5)
|15.15% (5)
|12.12% (4)
|Хонка
|4.76% (1)
|19.05% (4)
|9.52% (2)
|33.33% (7)
|14.29% (3)
|19.05% (4)
Предыдущие игры
КуПС Последние 20 матчей: + = -Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС
Хонка Последние 20 матчей: + = -Хонка 1:0 Мариехамн ХИФК 1:1 Хонка Хонка 1:2 Хака Интер Турку 0:0 Хонка
Последние игры между собой
КуПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хонка: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ХИК
|0:0
|20
|12
|6
|2
|44 - 16
|42
|2.
|КуПС
|0:0
|20
|12
|6
|2
|35 - 18
|42
|3.
|Интер Турку
|0:0
|20
|10
|5
|5
|30 - 16
|35
|4.
|Хонка
|0:0
|20
|7
|11
|2
|21 - 12
|32
|5.
|Ильвес
|0:0
|20
|8
|7
|5
|30 - 25
|31
|6.
|Лахти
|19
|7
|7
|5
|30 - 27
|28
|7.
|СЯК Сейнайоки
|1:0
|19
|7
|5
|7
|21 - 21
|26
|8.
|ХИФК
|0:0
|20
|7
|5
|8
|27 - 28
|26
|9.
|Мариехамн
|0:1
|20
|5
|5
|10
|26 - 36
|20
|10.
|Хака
|19
|4
|6
|9
|22 - 38
|18
|11.
|ТПС
|18
|3
|3
|12
|15 - 33
|12
|12.
|РоПС
|19
|1
|2
|16
|12 - 43
|5
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.00
|1.10
|7.40
|1.07
|2.35
|1.55
|—
|—
|2.50
|1.53
|2.04
|1.78
|1.44
|2.65
|1.74
|2.08
|1.40
|2.85
|1.14
|5.20
|1.10
|6.10
|1.03
|10.00
|1.01
|12.50
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.54
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.54
|1.10
|6.10
|1.07
|6.70
|1.01
|10.75
|—
|—
|—
|—
|2.85
|1.45
|2.47
|1.58
|2.09
|1.79
|1.77
|2.12
|1.59
|2.45
|1.64
|2.36
|1.45
|2.91
|1.20
|4.79
|—
|—
|1.10
|7.63
|—
|—