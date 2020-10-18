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  3. Финляндия
КуПС
0:1
Первый тайм: 43'

Стадион:
Хонка
0'
35' Желтая карточка
Саксман Вилле
0:1
38' Гол
Кауфманн Лукас
43'
1
Виртанен
Отсо
6
Саволайнен
Саку
18
Пирттийоки
Юхо
4
Томаш
Нуну
29
Пикк
Артур
25
Ниссилья
Урхо
19
Боатенг
Бисмарк
20
Саксман
Вилле
7
Сале
Усман
9
Рангел
8
Пеннанен
Петтери
13
Тим
Маррей
5
Аалто
Хенри
3
Хейккиля
Тапио
16
Расимус
Конста
10
Кауфманн
Лукас
33
Таммилето
Дуарте
8
Эрвас
Хавьер
7
Левянен
Йонас
80
Саваж
Демба
99
Канджи
Макумба
14
Мартин
Борха
КуПС
Хонка

Ход матча

35'
Саксман Вилле
 
38'
0:1
Кауфманн Лукас

Бомбардиры внутри турнира

КуПС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нисканен Ильмари 6 0.3
2. Ниссилья Урхо 5 0.25
3. Рангел 4 0.2
4. Удо Аньекпено 4 0.2
5. Пеннанен Петтери 3 0.15
6. Сале Усман 2 0.1
7. Боатенг Бисмарк 2 0.1
8. Манга Таби 2 0.1
9. Саксман Вилле 1 0.05
10. Саволайнен Саку 1 0.05
11. Пурье Атс 1 0.05
12. Пирттийоки Юхо 1 0.05
13. Ниссинен Йири 1 0.05
14. Виртанен Отсо 0 0
15. Тарасов Игорь 0 0
16. Bruno Rodrigues 0 0
Хонка
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Донгу Жан 8 (2) 0.4
2. Мартин Борха 3 (1) 0.15
3. Канджи Макумба 3 0.15
4. Кауфманн Лукас 2 (1) 0.1
5. Саваж Демба 1 0.05
6. Эрвас Хавьер 1 0.05
7. Расимус Конста 1 0.05
8. Хейккиля Тапио 1 0.05
9. Nasiru Banahene 1 0.05
10. Воутилайнен Джерри 0 0

Карточки

КуПС
# Игрок      
1. Боатенг Бисмарк 5 0
2. Ниссилья Урхо 4 0
3. Манга Таби 3 0
4. Рангел 2 0
5. Пеннанен Петтери 2 0
6. Саксман Вилле 2 0
7. Саволайнен Саку 2 0
8. Томаш Нуну 2 0
9. Пикк Артур 1 0
10. Удо Аньекпено 1 0
11. Ниссинен Йири 1 0
Хонка
# Игрок      
1. Аалто Хенри 4 0
2. Эрвас Хавьер 3 0
3. Кауфманн Лукас 3 0
4. Левянен Йонас 1 1
5. Nasiru Banahene 1 1
6. Канджи Макумба 2 0
7. Таммилето Дуарте 2 0
8. Расимус Конста 2 0
9. Воутилайнен Джерри 2 0
10. Мартин Борха 2 0
11. Арко-Менса Эдмунд 2 0
12. Саваж Демба 1 0
13. Хатакка Дани 1 0
14. Иванов Роберт 1 0
15. Хейнонен Элмо 1 0
16. Niilo Saarikivi 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 КуПС 21.21% (7) 12.12% (4) 24.24% (8) 15.15% (5) 15.15% (5) 12.12% (4)
 Хонка 4.76% (1) 19.05% (4) 9.52% (2) 33.33% (7) 14.29% (3) 19.05% (4)

Предыдущие игры

КуПС Последние 20 матчей: + = -
Интер Турку 2:0 КуПС КуПС 3:2 ХИФК КуПС 1:1 Ильвес ЧФР Клуж 3:1 КуПС
Мариехамн 0:2 КуПС КуПС 2:0 Судува РоПС 0:2 КуПС КуПС 1:1 Слован Братислава Лахти 1:2 КуПС КуПС 3:0 РоПС КуПС 3:1 ТПС КуПС 2:1 Мариехамн Мольде 5:0 КуПС Хака 2:4 КуПС КуПС 0:3 ХИК СЯК Сейнайоки 1:1 КуПС ХИК 2:2 КуПС КуПС 2:1 СЯК Сейнайоки КуПС 3:0 Лахти Ильвес 0:0 КуПС
Хонка Последние 20 матчей: + = -
Хонка 1:0 Мариехамн ХИФК 1:1 Хонка Хонка 1:2 Хака Интер Турку 0:0 Хонка
Хонка 0:0 ХИК РоПС 1:3 Хонка Хонка 3:2 Ильвес Хонка 0:1 ХИФК Орхус 5:2 Хонка СЯК Сейнайоки 0:2 Хонка ХИК 1:1 Хонка Хонка 0:0 СЯК Сейнайоки ТПС 0:2 Хонка Лахти 0:0 Хонка Хонка 1:0 РоПС Хонка 1:1 Интер Турку Хонка 3:1 ТПС Хонка 1:1 КуПС Мариехамн 0:0 Хонка Хака 1:1 Хонка

Последние игры между собой

КуПС: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Хонка: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
Хонка 1:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 1:2 КуПС Вейккауслига КуПС 0:3 Хонка Вейккауслига
КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига КуПС 1:1 Хонка Вейккауслига КуПС 2:4 Хонка Кубок Хонка 2:2 КуПС Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига КуПС 2:0 Хонка Вейккауслига Хонка 0:3 КуПС Кубок Суоми Хонка 2:4 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:2 Хонка Вейккауслига Хонка 2:1 КуПС Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Кубок Суоми КуПС 0:2 Хонка Вейккауслига Хонка 1:0 КуПС Вейккауслига КуПС 1:4 Хонка Вейккауслига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ХИК 0:0 20 12 6 2 44 - 16 42
2. КуПС 0:0 20 12 6 2 35 - 18 42
3. Интер Турку 0:0 20 10 5 5 30 - 16 35
4. Хонка 0:0 20 7 11 2 21 - 12 32
5. Ильвес 0:0 20 8 7 5 30 - 25 31
6. Лахти 19 7 7 5 30 - 27 28
7. СЯК Сейнайоки 1:0 19 7 5 7 21 - 21 26
8. ХИФК 0:0 20 7 5 8 27 - 28 26
9. Мариехамн 0:1 20 5 5 10 26 - 36 20
10. Хака 19 4 6 9 22 - 38 18
11. ТПС 18 3 3 12 15 - 33 12
12. РоПС 19 1 2 16 12 - 43 5
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Лучшие коэффициенты
КуПС
Ничья
Хонка
2.06
3.50
4.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
2.05 3.05 3.95
2.00 3.00 4.05
2.00 3.50 3.48
2.06 3.21 4.14

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.00 1.10 7.40 1.07 2.35 1.55 2.50 1.53 2.04 1.78 1.44 2.65 1.74 2.08 1.40 2.85 1.14 5.20 1.10 6.10 1.03 10.00 1.01 12.50
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.82 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.70 1.01 10.75
2.85 1.45 2.47 1.58 2.09 1.79 1.77 2.12 1.59 2.45 1.64 2.36 1.45 2.91 1.20 4.79 1.10 7.63
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.55 1.82 1.98 1.03 10.00 1.11 6.20 1.02 11.00
2.83 1.43 1.87 1.93 1.40 2.95
1.77 2.11 1.48 2.75 1.19 5.00 1.55 2.58 1.40 3.14
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.50 1.49 1.62 2.20 1.23 3.75
2.48 1.54 1.62 2.30 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.25 1.60
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.50 1.28
Где смотреть матч КуПС 0:1 Хонка онлайн

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