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Реал Солт-Лейк
0:2
Второй тайм: 48'

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
3' Гол
Рубио Диего
0:2
10' Гол
Рубио Диего
48'
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
25
Луис
Эвертон
II
8
Крейлах
Дамир
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
10
Бэрд
Кори
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
26
Бассетт
Коул
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Рубио Диего
10'
0:2
Рубио Диего
(Намли Юнес)
46'
Мартинес Дуглас
Мерам Джастин
 

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 4 0.44
2. Бэрд Кори 2 0.22
3. Мерам Джастин 2 0.22
4. Руснак Альберт 2 (1) 0.22
5. Чанг Майкель 1 0.11
6. Росси Джузеппе 1 0.11
7. Руис Пабло 1 0.11
8. Глэд Джастин 1 0.11
9. Джонсон Сэм 1 0.11
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Камара Кей 2 0.25
2. Рубио Диего 2 0.25
3. Льюис Джонатан 2 0.25
4. Бассетт Коул 1 0.13
5. Акоста Келлин 1 0.13
6. Абубакар Лалас 1 0.13
7. Намли Юнес 0 0
8. Бенезе Николя 0 0
9. Винс Сэмюэл 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 3 0
2. Крейлах Дамир 3 0
3. Глэд Джастин 3 0
4. Эррера Аарон 3 0
5. Джонсон Сэм 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Руис Пабло 1 0
8. Мерам Джастин 1 0
9. Чанг Майкель 1 0
10. Луис Эвертон II 1 0
11. Холт Эрик 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 2 1
2. Рубио Диего 3 0
3. Акоста Келлин 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 6.67% (1) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 0 53.33% (8)
 Колорадо Рэпидс 14.29% (1) 14.29% (1) 0 28.57% (2) 0 42.86% (3)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС
Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк 0:2 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 2:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Реал Солт-Лейк
Ничья
Колорадо Рэпидс
2.21
7.98
3.62
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реал Солт-Лейк 0:2 Колорадо Рэпидс онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
15.00 7.20 1.16
16.00 6.80 1.15
2.21 3.56 3.14
2.03 3.50 3.62
18.08 7.98 1.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 10.50 1.03 4.00 1.21 3.30 1.32 4.50 1.18 1.94 1.86 1.67 2.20 1.82 1.92 1.20 4.10 1.23 3.90 1.06 8.20 1.07 8.50 1.07 7.50
12.25 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.21 1.74 1.71 2.16 1.45 2.79 1.22 4.40 1.18 5.15 1.06 9.30
10.24 1.05 9.02 1.06 3.88 1.25 3.20 1.36 2.14 1.76 1.68 2.27 1.44 2.87 1.20 4.35 1.15 4.97 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 17.42 1.01 17.84
4.37 1.23 2.62 1.52 4.93 1.19 1.98 1.91 3.48 1.33 2.38 1.62 1.96 1.92 1.69 2.25 1.43 2.95 1.75 2.15 1.26 3.98 1.20 4.87
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.20 1.32 2.14 1.71 1.48 2.46 1.16 4.80 1.23 3.90 1.22 4.00 1.02 11.00
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 5.95
3.20 1.36 2.17 1.74 1.52 2.62 1.17 4.69 1.11 5.69 1.03 13.72 1.02 14.55
3.43 1.35 2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37 1.88 2.00 1.55 2.53 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.31 1.83 1.91 1.39 2.85
4.45 1.21 3.12 1.36 1.88 1.92 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.52 2.42
1.69 2.18
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.38
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