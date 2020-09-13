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Реал Солт-Лейк
0:5
Конец матча

Стадион:
Колорадо Рэпидс
0'
0:1
3' Гол
Рубио Диего
0:2
10' Гол
Рубио Диего
0:3
49' Гол
Винс Сэмюэл
54' Желтая карточка
Тоя Донни
0:4
55' Гол
Гальван Бриан
64' Красная карточка
Мартинес Дуглас
69' Желтая карточка
Прайс Джек
0:5
88' Гол
Бассетт Коул
90'+2
51
Путна
Эндрю
22
Эррера
Аарон
15
Глэд
Джастин
14
Онуоха
Недум
4
Тоя
Донни
25
Луис
Эвертон
II
8
Крейлах
Дамир
16
Чанг
Майкель
11
Руснак
Альберт
9
Мерам
Джастин
10
Бэрд
Кори
50
Ярброуг
Вильям
2
Розенберри
Киган
6
Абубакар
Лалас
4
Уилсон
Дэнни
13
Винс
Сэмюэл
19
Прайс
Джек
10
Акоста
Келлин
26
Бассетт
Коул
21
Намли
Юнес
99
Шиньяшики
Андре
11
Рубио
Диего
Реал Солт-Лейк
4-2-3-1
Колорадо Рэпидс
4-2-3-1

Ход матча

3'
0:1
Рубио Диего
10'
0:2
Рубио Диего
(Намли Юнес)
46'
Мартинес Дуглас
Мерам Джастин
 
49'
0:3
Винс Сэмюэл
(Намли Юнес)
54'
Тоя Донни
 
54'
 
Гальван Бриан
Намли Юнес
55'
0:4
Гальван Бриан
(Бассетт Коул)
56'
Руис Пабло
Луис Эвертон II
 
64'
Мартинес Дуглас
 
65'
 
Келли Джереми
Розенберри Киган
65'
 
Льюис Джонатан
Рубио Диего
69'
 
Прайс Джек
73'
Джонсон Сэм
Бэрд Кори
 
73'
Холт Эрик
Глэд Джастин
 
77'
 
Уорнер Коллен
Акоста Келлин
77'
 
Мескида Николас
Шиньяшики Андре
81'
Рамирес Хейсон
Чанг Майкель
 
88'
0:5
Бассетт Коул
(Келли Джереми)

Бомбардиры внутри турнира

Реал Солт-Лейк
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Крейлах Дамир 4 0.44
2. Бэрд Кори 2 0.22
3. Мерам Джастин 2 0.22
4. Руснак Альберт 2 (1) 0.22
5. Чанг Майкель 1 0.11
6. Росси Джузеппе 1 0.11
7. Руис Пабло 1 0.11
8. Глэд Джастин 1 0.11
9. Джонсон Сэм 1 0.11
Колорадо Рэпидс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бассетт Коул 2 0.25
2. Камара Кей 2 0.25
3. Рубио Диего 2 0.25
4. Льюис Джонатан 2 0.25
5. Винс Сэмюэл 1 0.13
6. Акоста Келлин 1 0.13
7. Абубакар Лалас 1 0.13
8. Гальван Бриан 1 0.13
9. Намли Юнес 0 0
10. Бенезе Николя 0 0
11. Келли Джереми 0 0

Карточки

Реал Солт-Лейк
# Игрок      
1. Бекерман Кайл 3 0
2. Крейлах Дамир 3 0
3. Глэд Джастин 3 0
4. Эррера Аарон 3 0
5. Джонсон Сэм 2 0
6. Бэрд Кори 2 0
7. Мартинес Дуглас 0 1
8. Руис Пабло 1 0
9. Мерам Джастин 1 0
10. Тоя Донни 1 0
11. Чанг Майкель 1 0
12. Луис Эвертон II 1 0
13. Холт Эрик 1 0
Колорадо Рэпидс
# Игрок      
1. Прайс Джек 3 1
2. Рубио Диего 3 0
3. Акоста Келлин 3 0
4. Абубакар Лалас 3 0
5. Уилсон Дэнни 0 1
6. Камара Кей 1 0
7. Мур Дрю 1 0
8. Бенезе Николя 1 0
9. Ирвин Клинт 1 0
10. Льюис Джонатан 1 0
11. Бассетт Коул 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Реал Солт-Лейк 6.67% (1) 13.33% (2) 0 26.67% (4) 0 53.33% (8)
 Колорадо Рэпидс 25% (3) 8.33% (1) 0 33.33% (4) 0 33.33% (4)

Предыдущие игры

Реал Солт-Лейк Последние 20 матчей: + = -
Реал Солт-Лейк 3:0 Лос-Анджелес Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 4:4 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк Сан-Хосе Эрткуэйкс 5:2 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 0:2 Спортинг Канзас-Сити Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз Орландо Сити 0:0 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 2:0 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Портленд Тимберс Ванкувер Уайткэпс 0:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 2:1 Хьюстон Динамо Реал Солт-Лейк 1:2 Лос-Анджелес Гэлакси Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Реал Солт-Лейк Миннесота Юнайтед 3:1 Реал Солт-Лейк Реал Солт-Лейк 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Портленд Тимберс 1:0 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс Последние 20 матчей: + = -
Колорадо Рэпидс 1:1 Хьюстон Динамо Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 1:1 Спортинг Канзас-Сити Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк
Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 3:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Орландо Сити Ди Си Юнайтед 1:2 Колорадо Рэпидс Лос-Анджелес 3:1 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 3:0 Даллас Спортинг Канзас-Сити 2:3 Колорадо Рэпидс Торонто 3:2 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Колорадо Рэпидс 2:0 Сиэтл Саундерс Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Колорадо Рэпидс Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс Хьюстон Динамо 2:2 Колорадо Рэпидс Миннесота Юнайтед 1:0 Колорадо Рэпидс Колорадо Рэпидс 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс

Последние игры между собой

Реал Солт-Лейк: победы: 14, ничьи: 3, поражения: 3
Колорадо Рэпидс: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 14
Колорадо Рэпидс 1:4 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 2:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:3 Реал Солт-Лейк МЛС
Колорадо Рэпидс 0:6 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:2 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 1:0 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 1:2 Реал Солт-Лейк МЛС Колорадо Рэпидс 3:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 0:0 Колорадо Рэпидс МЛС Реал Солт-Лейк 5:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 0:1 Реал Солт-Лейк МЛС Реал Солт-Лейк 2:1 Колорадо Рэпидс МЛС Колорадо Рэпидс 2:2 Реал Солт-Лейк МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    10'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Рубио Диего бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rio Tinto Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
16.00 6.80 1.15
2.21 3.56 3.14
2.03 3.50 3.62
18.01 7.88 1.16

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 10.50 1.03 4.00 1.21 3.30 1.32 4.50 1.18 1.94 1.86 1.67 2.20 1.82 1.92 1.20 4.10 1.45 2.62 1.06 8.20 1.03 10.00 1.07 7.50
12.25 1.03 11.25 1.04 4.15 1.24 3.36 1.33 2.21 1.74 1.71 2.16 1.45 2.79 1.22 4.40 1.18 5.15 1.06 9.30
10.24 1.05 9.02 1.06 3.88 1.25 3.20 1.36 2.14 1.76 1.68 2.27 1.44 2.87 1.20 4.35 1.15 4.97 1.06 9.38 1.05 10.24 1.01 17.42 1.01 17.84
4.37 1.23 2.62 1.52 4.69 1.21 1.98 1.91 3.24 1.37 2.25 1.69 1.87 2.01 1.62 2.39 1.37 3.21 1.75 2.15 1.38 3.14 1.21 4.53 1.95 1.93 1.60 2.42 1.44 2.91
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4.5 4.5
3.20 1.32 2.14 1.71 1.48 2.46 1.16 4.80 1.23 3.90 1.22 4.00 1.02 11.00
3.30 1.33 2.21 1.67 1.53 2.53 1.19 4.80 1.13 5.95
3.20 1.36 2.17 1.74 1.52 2.62 1.17 4.69 1.11 5.69 1.03 13.72 1.02 14.55
3.43 1.35 2.83 1.46 2.23 1.70 1.74 2.17 1.52 2.63 1.34 3.37 1.88 2.00 1.55 2.53 1.24 4.29
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.20 1.31 1.83 1.91 1.39 2.85
4.45 1.21 3.12 1.36 1.88 1.92 1.38 3.04 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
1.69 2.18
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
2.85 1.38
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