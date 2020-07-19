Фалькенберг
1:0
Второй тайм: 60'
Стадион: Falcon Alkoholfri Arena
Хельсинборг
1:0
4' ГолEdi Sylisufaj
33
Юза
Тибор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Юза ТиборПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
23 Lorik Ademi
-
-
-
-
Главный тренер: Ханс Эклунд
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Max SvenssonПолузащитник
-
23 Noel MboНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
32 Emil Hellman
-
-
-
Главный тренер: Olof Mellberg
Ход матча
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 2
-
4 Угловые 6
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
55 Владение мячом, % 45
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Edi Sylisufaj
|3
|0.12
|2.
|Nsima Peter
|1
|0.04
|3.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.04
|4.
|Tobias Karlsson1
|1
|0.04
|5.
|Кристоффер Карлссон
|0
|0
|6.
|Tobias Englund
|0
|0
|7.
|Karl Soederstroem
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|1
|0.03
|2.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0.03
|3.
|Max Svensson
|1
|0.03
|4.
|Жигович Армин
|1
|0.03
|5.
|Assad Al Hamlawi
|1
|0.03
|6.
|Эрикссон Адам
|0
|0
|7.
|Filip Sjoeberg1
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Tobias Englund
|1
|1
|2.
|Ван Лой Сандер
|2
|0
|3.
|Tobias Karlsson1
|2
|0
|4.
|Johan Brattberg
|0
|1
|5.
|Кристоффер Карлссон
|1
|0
|6.
|Чибуйке Джон
|1
|0
|7.
|Nsima Peter
|1
|0
|8.
|Эрикссон Якоб
|1
|0
|9.
|Матисен Маркус
|1
|0
|10.
|Edi Sylisufaj
|1
|0
|11.
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ван ден Хурк Антони
|3
|0
|2.
|Абубакари Мохаммед
|2
|0
|3.
|Дискеруд Миккел
|2
|0
|4.
|Ольсен Брандур
|2
|0
|5.
|Сисей Йозеф
|2
|0
|6.
|Ольссон Мартин
|1
|0
|7.
|Ravy Tsouka Dozi
|1
|0
|8.
|Max Svensson
|1
|0
|9.
|Alexander Timossi Andersson
|1
|0
|10.
|Жигович Армин
|1
|0
|11.
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Фалькенберг
|0
|60% (3)
|0
|0
|40% (2)
|0
|Хельсинборг
|0
|0
|25% (1)
|0
|50% (2)
|25% (1)
Предыдущие игры
Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю
Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар
Последние игры между собой
Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|9
|6
|2
|1
|22 - 11
|20
|2.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|3.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|4.
|Юргорден
|0:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|5.
|Варберг БоИС
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|6.
|Эльфсборг
|0:0
|9
|3
|5
|1
|8 - 11
|14
|7.
|Мьельбю
|8
|4
|1
|3
|9 - 8
|13
|8.
|Хеккен
|0:1
|9
|3
|4
|2
|15 - 8
|13
|9.
|АИК
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|10.
|Хаммарбю
|8
|3
|2
|3
|8 - 10
|11
|11.
|Эстерсунд
|1:0
|9
|3
|1
|5
|7 - 12
|10
|12.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|13.
|Эребру
|8
|2
|3
|3
|5 - 8
|9
|14.
|Фалькенберг
|1:0
|9
|2
|2
|5
|6 - 11
|8
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Хельсинборг
|0:1
|9
|1
|3
|5
|5 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0