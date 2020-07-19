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Фалькенберг
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
4' Гол
Edi Sylisufaj
60'
16
Норинг
Виктор
20
Ван
Лой
Сандер
8
Tobias
Karlsson1
4
Юханссон
Карл
II
33
Юза
Тибор
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
12
Кристоффер
Карлссон
18
Эрикссон
Якоб
17
Edi
Sylisufaj
6
Веде
Антон
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
5
Ольсен
Брандур
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
23
Noel
Mbo
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Фалькенберг
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

4'
Edi Sylisufaj
(Бьёркенгрен Йон)
1:0
36'
Karl Soederstroem
Эрикссон Якоб
 
46'
 
Абубакари Мохаммед
Ольсен Брандур
46'
Melker Nilsson
Tobias Karlsson1
 

Статистика матча

  • 9 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 6
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 3 0.12
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 1 0.03
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Max Svensson 1 0.03
4. Жигович Армин 1 0.03
5. Assad Al Hamlawi 1 0.03
6. Эрикссон Адам 0 0
7. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 1 1
2. Ван Лой Сандер 2 0
3. Tobias Karlsson1 2 0
4. Johan Brattberg 0 1
5. Кристоффер Карлссон 1 0
6. Чибуйке Джон 1 0
7. Nsima Peter 1 0
8. Эрикссон Якоб 1 0
9. Матисен Маркус 1 0
10. Edi Sylisufaj 1 0
11. Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 3 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Дискеруд Миккел 2 0
4. Ольсен Брандур 2 0
5. Сисей Йозеф 2 0
6. Ольссон Мартин 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Max Svensson 1 0
9. Alexander Timossi Andersson 1 0
10. Жигович Армин 1 0
11. Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 0 60% (3) 0 0 40% (2) 0
 Хельсинборг 0 0 25% (1) 0 50% (2) 25% (1)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю
Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
4. Юргорден 0:0 9 4 2 3 13 - 9 14
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Эльфсборг 0:0 9 3 5 1 8 - 11 14
7. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Хеккен 0:1 9 3 4 2 15 - 8 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Эстерсунд 1:0 9 3 1 5 7 - 12 10
12. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
13. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
14. Фалькенберг 1:0 9 2 2 5 6 - 11 8
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Хельсинборг 0:1 9 1 3 5 5 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Эрикссон Якоб уходит с поля. Karl Soederstroem выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Edi Sylisufaj бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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