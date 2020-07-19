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  3. Швеция
Фалькенберг
2:2
Конец матча

Стадион:
Хельсинборг
0'
1:0
4' Гол
Edi Sylisufaj
61' Желтая карточка
Ван ден Хурк Антони
2:0
66' Гол в свои ворота
Ravy Tsouka Dozi
73' Желтая карточка
Юханссон Карл II
2:1
81' Гол
Ван ден Хурк Антони
83' Желтая карточка
Матисен Маркус
2:2
90' Гол
Линдегор Андерс
90'+4
16
Норинг
Виктор
20
Ван
Лой
Сандер
8
Tobias
Karlsson1
4
Юханссон
Карл
II
33
Юза
Тибор
13
Матисен
Маркус
22
Бьёркенгрен
Йон
12
Кристоффер
Карлссон
18
Эрикссон
Якоб
17
Edi
Sylisufaj
6
Веде
Антон
1
Линдегор
Андерс
7
Рандруп
Андерс
2
Ravy
Tsouka
Dozi
13
Ольссон
Мартин
11
Эрикссон
Адам
8
Жигович
Армин
5
Ольсен
Брандур
42
Дискеруд
Миккел
15
Max
Svensson
23
Noel
Mbo
39
Ван
ден
Хурк
Антони
Фалькенберг
3-5-2
Хельсинборг
4-4-2

Ход матча

4'
Edi Sylisufaj
(Бьёркенгрен Йон)
1:0
36'
Karl Soederstroem
Эрикссон Якоб
 
47'
Melker Nilsson
Tobias Karlsson1
 
47'
 
Абубакари Мохаммед
Ольсен Брандур
61'
 
Ван ден Хурк Антони
64'
 
Rasmus Joensson
Рандруп Андерс
65'
Matthew Garbett
Edi Sylisufaj
 
66'
Ravy Tsouka Dozi
2:0
72'
 
Геро Альхаджи
Max Svensson
72'
 
Assad Al Hamlawi
Noel Mbo
73'
Юханссон Карл II
 
81'
2:1
Ван ден Хурк Антони
(Assad Al Hamlawi)
83'
Матисен Маркус
 
85'
Mohammad Ahmadi
Кристоффер Карлссон
 
90'
2:2
Линдегор Андерс
(Ольссон Мартин)

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 13
  • 4 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 10
  • 0 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 16
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Фалькенберг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Edi Sylisufaj 3 0.12
2. Nsima Peter 1 0.04
3. Бьёркенгрен Йон 1 0.04
4. Tobias Karlsson1 1 0.04
5. Кристоффер Карлссон 0 0
6. Tobias Englund 0 0
7. Karl Soederstroem 0 0
Хельсинборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ван ден Хурк Антони 2 0.07
2. Alexander Timossi Andersson 1 0.03
3. Assad Al Hamlawi 1 0.03
4. Линдегор Андерс 1 0.03
5. Max Svensson 1 0.03
6. Жигович Армин 1 0.03
7. Ольссон Мартин 0 0
8. Эрикссон Адам 0 0
9. Filip Sjoeberg1 0 0

Карточки

Фалькенберг
# Игрок      
1. Tobias Englund 1 1
2. Матисен Маркус 2 0
3. Ван Лой Сандер 2 0
4. Tobias Karlsson1 2 0
5. Johan Brattberg 0 1
6. Кристоффер Карлссон 1 0
7. Чибуйке Джон 1 0
8. Nsima Peter 1 0
9. Эрикссон Якоб 1 0
10. Юханссон Карл II 1 0
11. Edi Sylisufaj 1 0
12. Бьёркенгрен Йон 1 0
Хельсинборг
# Игрок      
1. Ван ден Хурк Антони 4 0
2. Абубакари Мохаммед 2 0
3. Дискеруд Миккел 2 0
4. Ольсен Брандур 2 0
5. Сисей Йозеф 2 0
6. Ольссон Мартин 1 0
7. Ravy Tsouka Dozi 1 0
8. Max Svensson 1 0
9. Alexander Timossi Andersson 1 0
10. Жигович Армин 1 0
11. Filip Sjoeberg1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Фалькенберг 16.67% (1) 50% (3) 0 0 33.33% (2) 0
 Хельсинборг 0 0 20% (1) 0 40% (2) 40% (2)

Предыдущие игры

Фалькенберг Последние 20 матчей: + = -
Юргорден 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:1 Эстерсунд АИК 1:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:2 Сириус
Варберг БоИС 3:1 Фалькенберг Мьельбю 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Кальмар Мьельбю 0:1 Фалькенберг Фалькенберг 1:1 Хеккен Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг Фалькенберг 1:0 Хальмстад Твоокер 1:3 Фалькенберг Хальмстад 2:0 Фалькенберг Фалькенберг 4:1 Варберг БоИС Фалькенберг 4:0 Линчёпинг Сити Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Кальмар 2:3 Фалькенберг Фалькенберг 1:5 АИК Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Фалькенберг 0:2 Норрчёпинг
Хельсинборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 1:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 АИК Юргорден 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:1 Мьельбю
Хеккен 1:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:0 Эльфсборг Кальмар 4:0 Хельсинборг Хельсинборг 0:3 Варберг БоИС Хельсинборг 5:2 Лундс ФФ Хельсинборг 0:0 Текстильщик Хельсинборг 3:1 Лиепая Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Гётеборг 2:2 Хельсинборг Хельсинборг 2:3 Люнгбю Оденсе 3:1 Хельсинборг Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Сундсвалль 1:2 Хельсинборг Хельсинборг 0:2 Хеккен Сириус 2:1 Хельсинборг Хельсинборг 2:0 Кальмар

Последние игры между собой

Фалькенберг: победы: 1, ничьи: 5, поражения: 7
Хельсинборг: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 1
Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:1 Фалькенберг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Суперэттан
Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Суперэттан Фалькенберг 1:1 Хельсинборг Суперэттан Фалькенберг 1:4 Хельсинборг Аллсвенскан Фалькенберг 0:1 Хельсинборг Товарищеские матчи Хельсинборг 3:1 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:3 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 0:0 Фалькенберг Аллсвенскан Фалькенберг 2:0 Хельсинборг Аллсвенскан Хельсинборг 1:0 Фалькенберг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 9 6 2 1 22 - 11 20
2. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
3. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
4. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
5. Варберг БоИС 9 4 2 3 13 - 9 14
6. Хеккен 9 3 5 1 17 - 9 14
7. Мьельбю 8 4 1 3 9 - 8 13
8. Юргорден 9 4 1 4 13 - 10 13
9. АИК 9 3 3 3 11 - 12 12
10. Хаммарбю 8 3 2 3 8 - 10 11
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Эребру 8 2 3 3 5 - 8 9
13. Эстерсунд 9 2 2 5 8 - 14 8
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 36'
    Эрикссон Якоб уходит с поля. Karl Soederstroem выходит вместо него
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - Edi Sylisufaj бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Falcon Alkoholfri Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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