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  3. Швеция
Далкурд
5:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
0'
1:0
4' Гол
John Stenberg
19' Желтая карточка
Hampus Finndell
2:0
37' Гол
John Stenberg
38' Желтая карточка
Christoffer Styffe
3:0
71' Гол
Irfan Jasarevic
4:0
85' Гол
Patriot Sejdiu
5:0
90' Пенальти
Kerfala Cissoko
90'+5
1
Filip
Anger
21
Christoffer
Styffe
4
John
Stenberg
33
Irfan
Jasarevic
9
Кабаши
Ариан
13
Hampus
Finndell
11
Клемон
Уилли
15
Daniel
Stensson
3
Kadir
Hodzic
90
Оффия
Генри
10
Джуниор
Джон
66
Wille
Jakobsson
5
Gustav
Jarl
44
Abdel
Diarra
2
Adnan
Kojic
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
13
Wilhelm
Loeper
22
Mohammed
Sadat
17
Ismet
Lushaku
18
Francis
Jno-Baptiste
9
Росси
Карим
Далкурд
3-5-2
Сирианска Эскильстуна
4-4-2

Ход матча

4'
John Stenberg
(Hampus Finndell)
1:0
19'
Hampus Finndell
 
37'
John Stenberg
(Daniel Stensson)
2:0
38'
Christoffer Styffe
 
59'
Kerfala Cissoko
Джуниор Джон
 
59'
Patriot Sejdiu
Кабаши Ариан
 
71'
Irfan Jasarevic
(Daniel Stensson)
3:0
77'
Oscar Danielsson
Christoffer Styffe
 
78'
Берггрен Густав
Клемон Уилли
 
85'
Patriot Sejdiu
(Hampus Finndell)
4:0
87'
Suleman Zurmati
Hampus Finndell
 
90'
Kerfala Cissoko
5:0

Бомбардиры внутри турнира

Далкурд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. John Stenberg 2 0.08
2. Irfan Jasarevic 1 0.04
3. Patriot Sejdiu 1 0.04
4. Kerfala Cissoko 1 (1) 0.04
5. Daniel Stensson 0 0
6. Hampus Finndell 0 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Далкурд
# Игрок      
1. Irfan Jasarevic 1 0
2. Hampus Finndell 1 0
3. Christoffer Styffe 1 0
4. Oscar Danielsson 1 0
Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Gustav Jarl 1 0
2. Росси Карим 1 0
3. Де Са Лесли 1 0
4. Abdel Diarra 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Далкурд 25% (1) 0 25% (1) 0 25% (1) 25% (1)
 Сирианска Эскильстуна 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Далкурд Последние 20 матчей: + = -
Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд
Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер
Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 Сирианска Эскильстуна
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 2 2 0 0 5 - 2 6
2. Эстер 2 2 0 0 3 - 1 6
3. Далкурд 2 1 1 0 5 - 0 4
4. Дегерфорс 2 1 1 0 6 - 3 4
5. Вестерос СК 2 1 1 0 3 - 2 4
6. Хальмстад 2 1 0 1 3 - 1 3
7. Норрбю 2 1 0 1 4 - 2 3
8. Йёнчёпинг 2 1 0 1 2 - 2 3
9. Треллеборг 2 1 0 1 1 - 1 3
10. ГАИС 2 1 0 1 1 - 3 3
11. Эргрюте ФФ 2 1 0 1 3 - 5 3
12. Акрополис 2 0 2 0 1 - 1 2
13. Умео 2 0 1 1 2 - 4 1
14. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
15. Юнгшиле 2 0 0 2 3 - 5 0
16. Браге 2 0 0 2 2 - 6 0
17. Сирианска Эскильстуна 2 0 0 2 0 - 6 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Christoffer Styffe получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - John Stenberg бьет в цель!
  • Желтая карточка
    19'
    Hampus Finndell получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    4'
    Г О О О О Л - John Stenberg бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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