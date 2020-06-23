Далкурд
5:0
Конец матча
Сирианска Эскильстуна
1:0
4' ГолJohn Stenberg
19' Желтая карточкаHampus Finndell
2:0
37' ГолJohn Stenberg
38' Желтая карточкаChristoffer Styffe
3:0
71' ГолIrfan Jasarevic
4:0
85' ГолPatriot Sejdiu
5:0
90' ПенальтиKerfala Cissoko
11
Клемон
Уилли
90
Оффия
Генри
10
Джуниор
Джон
44
Abdel
Diarra
21
Маннс
Йеспер
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Клемон УиллиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Оффия ГенриНападающий
-
10 Джуниор ДжонНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Paul Olausson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Julius Freed
-
15 Carl Ingarda
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Ход матча
4'
1:0
19'
37'
2:0
71'
85'
90'
5:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|John Stenberg
|2
|0.08
|2.
|Irfan Jasarevic
|1
|0.04
|3.
|Patriot Sejdiu
|1
|0.04
|4.
|Kerfala Cissoko
|1 (1)
|0.04
|5.
|Daniel Stensson
|0
|0
|6.
|Hampus Finndell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Irfan Jasarevic
|1
|0
|2.
|Hampus Finndell
|1
|0
|3.
|Christoffer Styffe
|1
|0
|4.
|Oscar Danielsson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Gustav Jarl
|1
|0
|2.
|Росси Карим
|1
|0
|3.
|Де Са Лесли
|1
|0
|4.
|Abdel Diarra
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Далкурд
|25% (1)
|0
|25% (1)
|0
|25% (1)
|25% (1)
|Сирианска Эскильстуна
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Далкурд Последние 20 матчей: + = -Акрополис 0:0 Далкурд Далкурд 3:1 Сандвикен Мьельбю 5:0 Далкурд Юргорден 3:2 Далкурд
Далкурд 1:3 Дегерфорс Эргрюте ФФ 0:0 Далкурд Броммапойкарна 2:1 Далкурд Далкурд 1:1 Фрей Далкурд 3:2 Треллеборг Сюрианска 1:2 Далкурд Далкурд 2:1 Эстер Браге 3:1 Далкурд Далкурд 3:1 Норрбю Мьельбю 3:2 Далкурд Гуте 2:4 Далкурд Далкурд 3:0 ГАИС Хальмстад 2:0 Далкурд Далкурд 0:2 Йёнчёпинг Вестерос СК 1:1 Далкурд Далкурд 1:0 Варберг БоИС
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер
Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эребру 3:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:2 Хеккен Юргорден 3:0 Сирианска Эскильстуна Карлштад Юнайтед 2:3 Сирианска Эскильстуна
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Эстер
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Далкурд
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|Дегерфорс
|2
|1
|1
|0
|6 - 3
|4
|5.
|Вестерос СК
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|6.
|Хальмстад
|2
|1
|0
|1
|3 - 1
|3
|7.
|Норрбю
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|Йёнчёпинг
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|9.
|Треллеборг
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|10.
|ГАИС
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|11.
|Эргрюте ФФ
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|12.
|Акрополис
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|13.
|Умео
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|14.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|Юнгшиле
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|16.
|Браге
|2
|0
|0
|2
|2 - 6
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|2
|0
|0
|2
|0 - 6
|0
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