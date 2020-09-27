Мальмё
2:0
Первый тайм: 39'
Стадион: Eleda Stadion
Хеккен
1:0
6' ГолТойвонен Ола
2:0
16' ГолТелин Исаак
19
Ракип
Эрдаль
11
Тойвонен
Ола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Ракип ЭрдальПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Тойвонен ОлаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Налич АдиНападающий
- Нападающий
-
39 Сарр АминНападающий
-
Главный тренер: Томассон Йон Даль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Kevin Yakob
-
Главный тренер: Andreas Alm
Ход матча
6'
1:0
16'
2:0
34'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
45 Владение мячом, % 55
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Телин Исаак
|9 (1)
|0.41
|2.
|Бергет Йо Инге
|7 (1)
|0.32
|3.
|Кристиансен Андерс
|7 (1)
|0.32
|4.
|Рикс Сёрен
|5
|0.23
|5.
|Тойвонен Ола
|3
|0.14
|6.
|Брорссон Франц
|2
|0.09
|7.
|Налич Ади
|2
|0.09
|8.
|Ракип Эрдаль
|1
|0.05
|9.
|Антонссон Маркус
|1
|0.05
|10.
|Молинс Гильермо
|1
|0.05
|11.
|Сарр Амин
|1
|0.05
|12.
|Ахмедходжич Анел
|1
|0.05
|13.
|Ларссон Эрик
|0
|0
|14.
|Кнудсен Йонас
|0
|0
|15.
|Баширу Фуад
|0
|0
|16.
|Прица Тим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Содерлунд Александер
|6
|0.29
|2.
|Leo Bengtsson
|6
|0.29
|3.
|Ирандуст Далехо
|5 (1)
|0.24
|4.
|Ясин Ахмед
|2
|0.1
|5.
|Patrik Waalemark
|2
|0.1
|6.
|Берггрен Густав
|2
|0.1
|7.
|Жута Леонард
|1
|0.05
|8.
|Туоминен Яссе
|1 (1)
|0.05
|9.
|Фрайберг Эрик
|1
|0.05
|10.
|Ali Youssef
|1
|0.05
|11.
|Тойвио Йоона
|1
|0.05
|12.
|Alexander Faltsetas
|1
|0.05
|13.
|Хаммар Юхан
|1
|0.05
|14.
|Нильссон Хокан
|1
|0.05
|15.
|Adam Andersson II
|1
|0.05
|16.
|Линдгрен Расмус
|0
|0
|17.
|Godswill Ekpolo
|0
|0
|18.
|Марич Аднан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Кристиансен Андерс
|7
|1
|2.
|Нильсен Лассе
|4
|0
|3.
|Брорссон Франц
|4
|0
|4.
|Тойвонен Ола
|3
|0
|5.
|Бергет Йо Инге
|3
|0
|6.
|Ларссон Эрик
|3
|0
|7.
|Инносент Бонке
|3
|0
|8.
|Ахмедходжич Анел
|3
|0
|9.
|Налич Ади
|3
|0
|10.
|Телин Исаак
|1
|1
|11.
|Сафари Беранг
|1
|0
|12.
|Кнудсен Йонас
|1
|0
|13.
|Траустасон Арнор
|1
|0
|14.
|Левицки Оскар
|1
|0
|15.
|Беихмо Феликс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Alexander Faltsetas
|3
|1
|2.
|Линдгрен Расмус
|3
|0
|3.
|Берггрен Густав
|3
|0
|4.
|Godswill Ekpolo
|3
|0
|5.
|Leo Bengtsson
|3
|0
|6.
|Фрайберг Эрик
|2
|0
|7.
|Люндберг Виктор
|2
|0
|8.
|Абрахамссон Петер
|2
|0
|9.
|Тойвио Йоона
|1
|0
|10.
|Жута Леонард
|1
|0
|11.
|Содерлунд Александер
|1
|0
|12.
|Марич Аднан
|1
|0
|13.
|Туоминен Яссе
|1
|0
|14.
|Ясин Ахмед
|1
|0
|15.
|Ali Youssef
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Мальмё
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|26.32% (10)
|Хеккен
|6.25% (2)
|15.63% (5)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|18.75% (6)
|21.88% (7)
Предыдущие игры
Мальмё Последние 20 матчей: + = -Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК
Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё
Последние игры между собой
Мальмё: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Мальмё 2:0 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Хеккен Кубок Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|2:0
|22
|12
|8
|2
|41 - 21
|44
|2.
|Хеккен
|0:2
|21
|9
|8
|4
|33 - 21
|35
|3.
|Эльфсборг
|21
|8
|11
|2
|34 - 28
|35
|4.
|Норрчёпинг
|21
|9
|6
|6
|43 - 31
|33
|5.
|Юргорден
|20
|9
|5
|6
|30 - 22
|32
|6.
|Сириус
|21
|8
|8
|5
|36 - 33
|32
|7.
|Хаммарбю
|0:1
|22
|7
|8
|7
|30 - 32
|29
|8.
|Мьельбю
|21
|7
|7
|7
|30 - 32
|28
|9.
|Эстерсунд
|0:0
|22
|6
|10
|6
|20 - 22
|28
|10.
|Эребру
|22
|7
|6
|9
|25 - 30
|27
|11.
|Варберг БоИС
|21
|7
|5
|9
|31 - 33
|26
|12.
|Хельсинборг
|0:0
|22
|4
|10
|8
|24 - 34
|22
|13.
|АИК
|20
|5
|6
|9
|19 - 25
|21
|14.
|Гётеборг
|21
|3
|11
|7
|25 - 34
|20
|15.
|Фалькенберг
|1:0
|22
|4
|7
|11
|24 - 35
|19
|16.
|Кальмар
|21
|4
|6
|11
|24 - 36
|18
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|12.50
|1.01
|9.70
|1.03
|3.90
|1.22
|3.10
|1.33
|2.12
|1.72
|9.00
|1.04
|1.86
|1.94
|1.63
|2.26
|—
|—
|2.90
|1.38
|—
|—
|1.19
|4.40
|—
|—
|1.62
|2.20
|—
|—
|1.05
|8.90
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.05
|8.50
|12.75
|1.03
|11.25
|1.04
|4.05
|1.25
|3.20
|1.36
|—
|—
|2.13
|1.79
|—
|—
|1.64
|2.29
|—
|—
|1.43
|2.88
|—
|—
|1.20
|4.70
|—
|—
|1.16
|5.50
|—
|—
|1.05
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|9.74
|1.05
|8.30
|1.07
|3.83
|1.26
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.05
|1.76
|—
|—
|1.62
|2.28
|—
|—
|1.41
|2.89
|—
|—
|1.19
|4.66
|—
|—
|1.15
|5.39
|—
|—
|1.05
|9.74
|1.05
|9.74
|1.01
|17.29
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4.06
|1.26
|3.10
|1.40
|2.45
|1.59
|2.09
|1.80
|1.86
|2.02
|1.62
|2.38
|1.49
|2.71
|3.00
|1.41
|2.61
|1.53
|2.22
|1.70
|1.86
|2.02
|1.65
|2.31
|1.48
|2.75
|—
|—
|1.22
|4.50
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|3.00
|1.35
|—
|—
|2.06
|1.76
|—
|—
|1.41
|2.75
|1.12
|5.50
|2.00
|1.76
|—
|—
|—
|—
|1.17
|4.70
|3.26
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.70
|—
|—
|1.51
|2.56
|1.17
|5.35
|1.11
|6.60
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.08
|1.37
|—
|—
|2.08
|1.74
|—
|—
|1.49
|2.61
|1.17
|4.99
|1.12
|6.17
|—
|—
|1.02
|13.63
|1.02
|14.39
|3.04
|1.41
|2.50
|1.57
|1.96
|1.92
|1.59
|2.45
|1.42
|2.98
|—
|—
|1.88
|2.01
|1.55
|2.55
|1.23
|4.38
|—
|—