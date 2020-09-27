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  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
2:0
Первый тайм: 39'

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
6' Гол
Тойвонен Ола
2:0
16' Гол
Телин Исаак
34' Желтая карточка
 39'
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
14
Oskar
Sverrisson
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
6
Alexander
Faltsetas
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
7
Ясин
Ахмед
Мальмё
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

6'
Тойвонен Ола
(Телин Исаак)
1:0
16'
Телин Исаак
(Кнудсен Йонас)
2:0
34'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 9 (1) 0.41
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.32
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.32
4. Рикс Сёрен 5 0.23
5. Тойвонен Ола 3 0.14
6. Брорссон Франц 2 0.09
7. Налич Ади 2 0.09
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Антонссон Маркус 1 0.05
10. Молинс Гильермо 1 0.05
11. Сарр Амин 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.29
2. Leo Bengtsson 6 0.29
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.24
4. Ясин Ахмед 2 0.1
5. Patrik Waalemark 2 0.1
6. Берггрен Густав 2 0.1
7. Жута Леонард 1 0.05
8. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
9. Фрайберг Эрик 1 0.05
10. Ali Youssef 1 0.05
11. Тойвио Йоона 1 0.05
12. Alexander Faltsetas 1 0.05
13. Хаммар Юхан 1 0.05
14. Нильссон Хокан 1 0.05
15. Adam Andersson II 1 0.05
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Нильсен Лассе 4 0
3. Брорссон Франц 4 0
4. Тойвонен Ола 3 0
5. Бергет Йо Инге 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Инносент Бонке 3 0
8. Ахмедходжич Анел 3 0
9. Налич Ади 3 0
10. Телин Исаак 1 1
11. Сафари Беранг 1 0
12. Кнудсен Йонас 1 0
13. Траустасон Арнор 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Беихмо Феликс 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 3 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Leo Bengtsson 3 0
6. Фрайберг Эрик 2 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Тойвио Йоона 1 0
10. Жута Леонард 1 0
11. Содерлунд Александер 1 0
12. Марич Аднан 1 0
13. Туоминен Яссе 1 0
14. Ясин Ахмед 1 0
15. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 13.16% (5) 10.53% (4) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6) 26.32% (10)
 Хеккен 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК
Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:0 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Хеккен Кубок Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 2:0 22 12 8 2 41 - 21 44
2. Хеккен 0:2 21 9 8 4 33 - 21 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 0:1 22 7 8 7 30 - 32 29
8. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
9. Эстерсунд 0:0 22 6 10 6 20 - 22 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. Хельсинборг 0:0 22 4 10 8 24 - 34 22
13. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Фалькенберг 1:0 22 4 7 11 24 - 35 19
16. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Хеккен
1.85
9.20
4.27
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.60 4.25
1.08 9.20 23.00
1.85 3.80 3.80
1.82 3.69 4.27
1.08 12.74 33.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 9.70 1.03 3.90 1.22 3.10 1.33 2.12 1.72 9.00 1.04 1.86 1.94 1.63 2.26 2.90 1.38 1.19 4.40 1.62 2.20 1.05 8.90 1.22 4.00 1.05 8.50
12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.13 1.79 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.70 1.16 5.50 1.05 10.00
9.74 1.05 8.30 1.07 3.83 1.26 3.08 1.37 2.05 1.76 1.62 2.28 1.41 2.89 1.19 4.66 1.15 5.39 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 17.29
4.06 1.26 3.10 1.40 2.45 1.59 2.09 1.80 1.86 2.02 1.62 2.38 1.49 2.71 3.00 1.41 2.61 1.53 2.22 1.70 1.86 2.02 1.65 2.31 1.48 2.75 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.06 1.76 1.41 2.75 1.12 5.50 2.00 1.76 1.17 4.70
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.35 1.11 6.60
3.08 1.37 2.08 1.74 1.49 2.61 1.17 4.99 1.12 6.17 1.02 13.63 1.02 14.39
3.04 1.41 2.50 1.57 1.96 1.92 1.59 2.45 1.42 2.98 1.88 2.01 1.55 2.55 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.90
4.25 1.22 2.88 1.42 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.48 2.55
1.76 2.05
Букмекер Да Нет
3.20 1.32
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Где смотреть матч Мальмё 2:0 Хеккен онлайн

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