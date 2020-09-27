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  2. Матчи
  3. Швеция
Мальмё
3:0
Конец матча

Стадион:
Хеккен
0'
1:0
6' Гол
Тойвонен Ола
2:0
16' Гол
Телин Исаак
33' Желтая карточка
Ракип Эрдаль
44' Желтая карточка
Ирандуст Далехо
3:0
51' Гол
Телин Исаак
54' Желтая карточка
Траустасон Арнор
54' Желтая карточка
Ясин Ахмед
72' Желтая карточка
Туоминен Яссе
78' Желтая карточка
Линдгрен Расмус
90'+5
30
Юханссон
Марко
2
Ларссон
Эрик
15
Ахмедходжич
Анел
31
Брорссон
Франц
3
Кнудсен
Йонас
8
Траустасон
Арнор
19
Ракип
Эрдаль
6
Левицки
Оскар
32
Бергет
Йо
Инге
11
Тойвонен
Ола
7
Телин
Исаак
1
Дальберг
Понтус
5
Godswill
Ekpolo
4
Тойвио
Йоона
21
Линдгрен
Расмус
14
Oskar
Sverrisson
8
Фрайберг
Эрик
19
Ирандуст
Далехо
6
Alexander
Faltsetas
23
Patrik
Waalemark
15
Содерлунд
Александер
7
Ясин
Ахмед
Мальмё
4-4-2
Хеккен
4-3-3

Ход матча

6'
Тойвонен Ола
(Телин Исаак)
1:0
16'
Телин Исаак
(Кнудсен Йонас)
2:0
33'
Ракип Эрдаль
 
44'
 
Ирандуст Далехо
46'
 
Туоминен Яссе
Содерлунд Александер
51'
Телин Исаак
3:0
54'
Траустасон Арнор
 
54'
 
Ясин Ахмед
60'
Рикс Сёрен
Бергет Йо Инге
 
60'
Инносент Бонке
Ракип Эрдаль
 
60'
Налич Ади
Телин Исаак
 
72'
 
Туоминен Яссе
73'
 
Берггрен Густав
Alexander Faltsetas
73'
 
Люндберг Виктор
Patrik Waalemark
78'
 
Линдгрен Расмус
82'
 
Хаммар Юхан
Линдгрен Расмус
88'
Сарр Амин
Траустасон Арнор
 
88'
 
Kevin Yakob
Ясин Ахмед

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 1
  • 7 Угловые 4
  • 2 Офсайды 4
  • 13 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Телин Исаак 10 (1) 0.45
2. Бергет Йо Инге 7 (1) 0.32
3. Кристиансен Андерс 7 (1) 0.32
4. Рикс Сёрен 5 0.23
5. Тойвонен Ола 3 0.14
6. Брорссон Франц 2 0.09
7. Налич Ади 2 0.09
8. Ракип Эрдаль 1 0.05
9. Антонссон Маркус 1 0.05
10. Молинс Гильермо 1 0.05
11. Сарр Амин 1 0.05
12. Ахмедходжич Анел 1 0.05
13. Ларссон Эрик 0 0
14. Кнудсен Йонас 0 0
15. Баширу Фуад 0 0
16. Прица Тим 0 0
Хеккен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Содерлунд Александер 6 0.29
2. Leo Bengtsson 6 0.29
3. Ирандуст Далехо 5 (1) 0.24
4. Ясин Ахмед 2 0.1
5. Patrik Waalemark 2 0.1
6. Берггрен Густав 2 0.1
7. Жута Леонард 1 0.05
8. Туоминен Яссе 1 (1) 0.05
9. Фрайберг Эрик 1 0.05
10. Ali Youssef 1 0.05
11. Тойвио Йоона 1 0.05
12. Alexander Faltsetas 1 0.05
13. Хаммар Юхан 1 0.05
14. Нильссон Хокан 1 0.05
15. Adam Andersson II 1 0.05
16. Линдгрен Расмус 0 0
17. Godswill Ekpolo 0 0
18. Марич Аднан 0 0

Карточки

Мальмё
# Игрок      
1. Кристиансен Андерс 7 1
2. Нильсен Лассе 4 0
3. Брорссон Франц 4 0
4. Тойвонен Ола 3 0
5. Бергет Йо Инге 3 0
6. Ларссон Эрик 3 0
7. Инносент Бонке 3 0
8. Ахмедходжич Анел 3 0
9. Налич Ади 3 0
10. Телин Исаак 1 1
11. Траустасон Арнор 2 0
12. Сафари Беранг 1 0
13. Кнудсен Йонас 1 0
14. Левицки Оскар 1 0
15. Ракип Эрдаль 1 0
16. Беихмо Феликс 1 0
Хеккен
# Игрок      
1. Alexander Faltsetas 3 1
2. Линдгрен Расмус 4 0
3. Берггрен Густав 3 0
4. Godswill Ekpolo 3 0
5. Leo Bengtsson 3 0
6. Фрайберг Эрик 2 0
7. Люндберг Виктор 2 0
8. Абрахамссон Петер 2 0
9. Туоминен Яссе 2 0
10. Ясин Ахмед 2 0
11. Тойвио Йоона 1 0
12. Жута Леонард 1 0
13. Содерлунд Александер 1 0
14. Марич Аднан 1 0
15. Ирандуст Далехо 1 0
16. Ali Youssef 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Мальмё 14.63% (6) 12.2% (5) 17.07% (7) 17.07% (7) 14.63% (6) 24.39% (10)
 Хеккен 6.25% (2) 15.63% (5) 18.75% (6) 18.75% (6) 18.75% (6) 21.88% (7)

Предыдущие игры

Мальмё Последние 20 матчей: + = -
Мальмё 5:0 Локомотив Загреб Норрчёпинг 1:1 Мальмё Гонвед 0:2 Мальмё Мальмё 0:0 АИК
Эребру 3:2 Мальмё Мальмё 1:1 Эльфсборг Мальмё 2:0 Краковия Мальмё 2:1 Фалькенберг Мьельбю 2:2 Мальмё Мальмё 2:1 Эребру Фалькенберг 0:1 Мальмё Мальмё 4:1 Хельсинборг Гётеборг 0:3 Мальмё Гётеборг 2:1 Мальмё Сириус 2:5 Мальмё Мальмё 3:0 Хаммарбю ФК Розенгард 1:1 Мальмё Мальмё 2:1 Кальмар Эстерсунд 1:2 Мальмё Мальмё 1:1 Норрчёпинг
Хеккен Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:1 Хеккен Хеккен 1:1 Сириус АИК 0:1 Хеккен Норрчёпинг 0:1 Хеккен
Хеккен 2:1 Варберг БоИС Варберг БоИС 1:3 Хеккен Хеккен 0:2 Кальмар Хеккен 2:1 Норрчёпинг Юргорден 3:1 Хеккен Хеккен 0:0 Гётеборг Хеккен 4:0 АИК Эстерсунд 2:2 Хеккен Хеккен 6:0 Эльфсборг Мьельбю 3:1 Хеккен Хеккен 3:0 Хаммарбю Эребру 0:0 Хеккен Хеккен 1:0 Хельсинборг Хеккен 1:2 Эльфсборг Сириус 2:2 Хеккен Хеккен 1:1 Мальмё

Последние игры между собой

Мальмё: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Хеккен: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:1 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Мальмё 2:0 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 0:1 Мальмё Аллсвенскан Хеккен 2:4 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 2:2 Хеккен Кубок Мальмё 3:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 0:3 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 3:3 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:2 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 2:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:3 Хеккен Аллсвенскан Мальмё 0:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 5:0 Мальмё Аллсвенскан Мальмё 1:0 Хеккен Аллсвенскан Хеккен 1:1 Мальмё Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 22 12 8 2 42 - 21 44
2. Хеккен 21 9 8 4 33 - 22 35
3. Эльфсборг 21 8 11 2 34 - 28 35
4. Норрчёпинг 21 9 6 6 43 - 31 33
5. Юргорден 20 9 5 6 30 - 22 32
6. Сириус 21 8 8 5 36 - 33 32
7. Хаммарбю 22 8 8 6 33 - 32 32
8. Эстерсунд 22 7 9 6 21 - 22 30
9. Мьельбю 21 7 7 7 30 - 32 28
10. Эребру 22 7 6 9 25 - 30 27
11. Варберг БоИС 21 7 5 9 31 - 33 26
12. АИК 20 5 6 9 19 - 25 21
13. Хельсинборг 22 4 9 9 24 - 35 21
14. Гётеборг 21 3 11 7 25 - 34 20
15. Кальмар 21 4 6 11 24 - 36 18
16. Фалькенберг 22 3 7 12 24 - 38 16
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Ирандуст Далехо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Ракип Эрдаль получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Телин Исаак бьет в цель!
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Тойвонен Ола бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Eleda Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.04 12.00 32.00
1.85 3.80 3.80
1.82 3.69 4.27
1.08 12.74 33.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.50 1.01 9.70 1.03 3.90 1.22 3.10 1.33 2.12 1.72 5.10 1.14 1.86 1.94 1.63 2.26 2.65 1.44 1.19 4.40 1.02 11.00 1.05 8.90 1.07 7.50 1.05 8.50
12.75 1.03 11.25 1.04 4.05 1.25 3.20 1.36 2.13 1.79 1.64 2.29 1.43 2.88 1.20 4.70 1.16 5.50 1.05 10.00
9.74 1.05 8.30 1.07 3.83 1.26 3.08 1.37 2.05 1.76 1.62 2.28 1.41 2.89 1.19 4.66 1.15 5.39 1.05 9.74 1.05 9.74 1.01 17.29
4.06 1.26 3.10 1.40 2.45 1.59 4.95 1.19 1.86 2.02 3.49 1.32 2.38 1.62 1.96 1.93 1.69 2.24 1.44 2.90 1.86 2.02 1.27 3.89 1.48 2.75 1.22 4.50
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
3.00 1.35 2.06 1.76 1.41 2.75 1.12 5.50 1.17 4.70 1.17 4.70
3.26 1.34 2.15 1.70 1.51 2.56 1.17 5.35 1.11 6.60
3.08 1.37 2.08 1.74 1.49 2.61 1.17 4.99 1.12 6.17 1.02 13.63 1.02 14.39
3.04 1.41 2.50 1.57 1.96 1.92 1.59 2.45 1.42 2.98 1.88 2.01 1.55 2.55 1.23 4.38
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.33 1.83 1.91 1.37 2.90
4.25 1.22 2.88 1.42 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.40 1.13
1.76 2.05
Букмекер Да Нет
9.00 1.04
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
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