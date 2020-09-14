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  3. Швеция
Кальмар
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Норрчёпинг
0' 3'
1
Ole
Soederberg
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
19
Янссон
Исак
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
3
Ринг
Себастьян
37
Edvin
Crona
10
Сахпекидис
Филип
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
5
Нюман
Кристоффер
Кальмар
3-5-2
Норрчёпинг
4-5-1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 25 Владение мячом, % 75

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханссон Петр 3 (1) 0.16
2. Isak Magnusson 3 0.16
3. Алити Фидан 2 0.11
4. Ромариньо Перейра 2 0.11
5. Ринг Себастьян 2 0.11
6. Ингельссон Сванте 2 0.11
7. Edvin Crona 2 0.11
8. Nils Froeling 2 0.11
9. Исраэльссон Эрик 1 0.05
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.05
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.05
12. Янссон Исак 0 0
13. Сахпекидис Филип 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 10 (1) 0.53
2. Лауритсен Расмус 6 0.32
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.26
4. Pontus Almqvist 5 0.26
5. Леви Джонатан 4 0.21
6. Герсон Ларс 3 (2) 0.16
7. Йоханнессон Исак-Бергманн 2 0.11
8. Терн Симон 2 0.11
9. Франссон Александер 1 0.05
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 6 0
3. Ромариньо Перейра 4 1
4. Эльм Виктор 3 0
5. Нури Эмин 2 0
6. Бергквист Дуг 2 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Исраэльссон Эрик 1 0
10. Rafinha I 1 0
11. Henrik Loefkvist 1 0
12. Nils Froeling 1 0
13. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
14. Янссон Исак 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Халлениус Линус 1 0
7. Тело Кристофер 1 0
8. Вальквист Линус 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 23.81% (5) 0 28.57% (6) 0 19.05% (4) 28.57% (6)
 Норрчёпинг 12.5% (5) 12.5% (5) 17.5% (7) 17.5% (7) 12.5% (5) 27.5% (11)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар
Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Норрчёпинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 18 9 6 3 31 - 17 33
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
5. Норрчёпинг 19 8 5 6 40 - 30 29
6. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
7. Сириус 18 7 7 4 32 - 29 28
8. Варберг БоИС 19 7 5 7 30 - 28 26
9. Эстерсунд 19 6 7 6 19 - 21 25
10. Мьельбю 19 6 6 7 27 - 30 24
11. Эребру 19 6 5 8 23 - 28 23
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 19 3 6 10 22 - 33 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Кальмар
Ничья
Норрчёпинг
3.68
3.84
2.03
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Где смотреть матч Кальмар 0:0 Норрчёпинг онлайн

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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.55 3.80 1.97
3.50 3.65 2.01
3.64 3.82 1.99
3.45 3.82 2.01
3.59 3.78 2.02

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
10.00 1.02 4.10 1.17 3.25 1.31 2.15 1.70 1.92 1.88 1.69 2.17 1.44 2.70 1.21 4.10 1.16 4.80 1.05 8.30 1.04 9.00
9.80 1.01 9.10 1.03 4.85 1.17 3.32 1.33 2.19 1.60 1.93 1.87 1.60 2.28 1.31 3.20 1.17 4.30 1.06 6.95 1.05 7.50
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.31 1.32 2.15 1.68 1.70 2.12 1.46 2.67 1.23 4.05 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 15.05 1.01 15.44
4.59 1.21 2.60 1.53 2.17 1.74 1.93 1.95 1.68 2.26 1.54 2.58 1.44 2.90 1.18 5.36
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.17 1.69 1.49 2.50 1.21 4.70
3.10 1.37 2.12 1.72 1.53 2.50 1.19 4.75 1.15 5.40
3.19 1.34 2.15 1.68 1.52 2.49 1.18 4.70 1.13 5.71 1.02 12.41 1.02 13.14
2.79 1.47 2.20 1.72 1.72 2.20 1.51 2.67 1.33 3.42
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.30 1.85 1.90 1.48 2.75 1.30 3.35
4.95 1.18 3.76 1.27 2.03 1.80 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.51 2.45
1.64 2.22
Букмекер Да Нет
3.65 1.25
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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