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  3. Швеция
Кальмар
0:2
Конец матча

Стадион:
Норрчёпинг
0'
0:1
28' Гол
Йоханнессон Исак-Бергманн
0:2
38' Гол
Нюман Кристоффер
53' Желтая карточка
Эльм Виктор
69' Желтая карточка
Вальквист Линус
80' Желтая карточка
Янссон Исак
90'+8
1
Ole
Soederberg
5
Бергквист
Дуг
23
Эльм
Виктор
4
Алити
Фидан
7
Юханссон
Петр
19
Янссон
Исак
21
Исраэльссон
Эрик
29
Ромариньо
Перейра
3
Ринг
Себастьян
37
Edvin
Crona
10
Сахпекидис
Филип
1
Петтерссон
Исак
18
Вальквист
Линус
25
Дагерстоль
Филип
3
Лауритсен
Расмус
4
Герсон
Ларс
10
Леви
Джонатан
7
Франссон
Александер
6
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
27
Йоханнессон
Исак-Бергманн
5
Нюман
Кристоффер
Кальмар
3-5-2
Норрчёпинг
4-5-1

Ход матча

28'
0:1
Йоханнессон Исак-Бергманн
(Леви Джонатан)
38'
0:2
Нюман Кристоффер
(Франссон Александер)
46'
Alexander Ahl Holmstroem
Edvin Crona
 
46'
Джордж Майрон
Сахпекидис Филип
 
50'
 
Бинаку Эгзон
Лауритсен Расмус
53'
Эльм Виктор
 
69'
 
Вальквист Линус
70'
 
Pontus Almqvist
Нюман Кристоффер
70'
 
Блумквист Андреас
Леви Джонатан
78'
Нури Эмин
Ринг Себастьян
 
78'
York Rafael
Юханссон Петр
 
80'
Янссон Исак
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 7
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 14 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Кальмар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Юханссон Петр 3 (1) 0.15
2. Isak Magnusson 3 0.15
3. Алити Фидан 2 0.1
4. Ромариньо Перейра 2 0.1
5. Ринг Себастьян 2 0.1
6. Ингельссон Сванте 2 0.1
7. Edvin Crona 2 0.1
8. Nils Froeling 2 0.1
9. Исраэльссон Эрик 1 0.05
10. Alexander Ahl Holmstroem 1 0.05
11. Эльм Виктор 1 (1) 0.05
12. Янссон Исак 0 0
13. Сахпекидис Филип 0 0
Норрчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нюман Кристоффер 11 (1) 0.55
2. Лауритсен Расмус 6 0.3
3. Хакшабанович Сеад 5 (1) 0.25
4. Pontus Almqvist 5 0.25
5. Леви Джонатан 4 0.2
6. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0.15
7. Герсон Ларс 3 (2) 0.15
8. Терн Симон 2 0.1
9. Франссон Александер 1 0.05
10. Кастегрен Хенрик 1 0.05
11. Ishaq Abdulrazak 1 0.05
12. Блумквист Андреас 0 0
13. Вальквист Линус 0 0
14. Смит Эрик 0 0
15. Дагерстоль Филип 0 0
16. Бинаку Эгзон 0 0

Карточки

Кальмар
# Игрок      
1. Ринг Себастьян 3 2
2. Алити Фидан 6 0
3. Ромариньо Перейра 4 1
4. Эльм Виктор 4 0
5. Нури Эмин 2 0
6. Бергквист Дуг 2 0
7. Ингельссон Сванте 2 0
8. York Rafael 2 0
9. Янссон Исак 2 0
10. Исраэльссон Эрик 1 0
11. Rafinha I 1 0
12. Henrik Loefkvist 1 0
13. Nils Froeling 1 0
14. Alexander Ahl Holmstroem 1 0
Норрчёпинг
# Игрок      
1. Герсон Ларс 4 0
2. Смит Эрик 3 0
3. Йоханнессон Исак-Бергманн 3 0
4. Дагерстоль Филип 1 1
5. Терн Симон 2 0
6. Вальквист Линус 2 0
7. Халлениус Линус 1 0
8. Тело Кристофер 1 0
9. Франссон Александер 1 0
10. Хакшабанович Сеад 1 0
11. Лауритсен Расмус 1 0
12. Леви Джонатан 1 0
13. Carl Bjoerk2 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кальмар 23.81% (5) 0 28.57% (6) 0 19.05% (4) 28.57% (6)
 Норрчёпинг 11.9% (5) 14.29% (6) 19.05% (8) 16.67% (7) 11.9% (5) 26.19% (11)

Предыдущие игры

Кальмар Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар
Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг

Последние игры между собой

Кальмар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Норрчёпинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 1:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мальмё 20 11 7 2 38 - 20 40
2. Хеккен 19 9 7 3 32 - 18 34
3. Эльфсборг 19 8 9 2 31 - 25 33
4. Норрчёпинг 20 9 5 6 42 - 30 32
5. Юргорден 19 9 4 6 29 - 21 31
6. Сириус 19 7 8 4 33 - 30 29
7. Хаммарбю 20 7 8 5 30 - 28 29
8. Варберг БоИС 19 7 5 7 30 - 28 26
9. Эстерсунд 20 6 8 6 19 - 21 26
10. Мьельбю 19 6 6 7 27 - 30 24
11. Эребру 20 6 6 8 23 - 28 24
12. Гётеборг 20 3 11 6 24 - 32 20
13. АИК 19 4 6 9 16 - 25 18
14. Хельсинборг 20 3 9 8 21 - 33 18
15. Кальмар 20 3 6 11 22 - 35 15
16. Фалькенберг 19 2 7 10 20 - 33 13
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    38'
    Г О О О О Л - Нюман Кристоффер бьет в цель!
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Йоханнессон Исак-Бергманн бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
65.00 20.00 1.01
3.64 3.82 1.99
3.45 3.82 2.01
4.10 3.49 1.97

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
8.50 1.05 10.00 1.02 5.90 1.10 3.25 1.31 1.70 2.08 1.92 1.88 1.69 2.17 1.09 6.50 1.21 4.10 1.25 3.75 1.05 8.30 1.02 11.00
9.80 1.01 9.10 1.03 4.85 1.17 3.32 1.33 2.19 1.60 1.93 1.87 1.60 2.28 1.31 3.20 1.17 4.30 1.06 6.95 1.05 7.50
9.29 1.05 8.58 1.06 4.05 1.23 3.31 1.32 2.15 1.68 1.70 2.12 1.46 2.67 1.23 4.05 1.18 4.70 1.07 7.97 1.06 8.58 1.01 15.05 1.01 15.44
3.18 1.38 2.77 1.47 2.36 1.63 1.94 1.94 1.50 2.68 1.29 3.76 1.72 2.19 1.47 2.81 1.34 3.42 1.64 2.35 1.39 3.12 1.46 2.83 1.25 4.16
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
2.20 1.62 2.17 1.69 1.40 2.80 1.21 4.70 1.03 10.00
3.10 1.37 2.12 1.72 1.53 2.50 1.19 4.75 1.15 5.40
3.19 1.34 2.15 1.68 1.52 2.49 1.18 4.70 1.13 5.71 1.02 12.41 1.02 13.14
2.06 1.83 1.69 2.25 1.32 3.54 1.72 2.20 1.51 2.67 1.33 3.42 1.23 4.43 1.11 7.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.30 1.85 1.90 1.48 2.75 1.30 3.35
4.95 1.18 3.76 1.27 2.03 1.80 1.53 2.50 1.33 3.32

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.90 1.23
1.64 2.22
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
2.65 1.44
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