Кальмар
0:2
Конец матча
Стадион: Guldfaageln Arena
Норрчёпинг
0:1
28' ГолЙоханнессон Исак-Бергманн
0:2
38' ГолНюман Кристоффер
53' Желтая карточкаЭльм Виктор
69' Желтая карточкаВальквист Линус
80' Желтая карточкаЯнссон Исак
23
Эльм
Виктор
19
Янссон
Исак
37
Edvin
Crona
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Эльм ВикторЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Янссон ИсакПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Edvin CronaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
13 Нури ЭминПолузащитник
- Нападающий
-
16 York RafaelНападающий
-
-
-
Главный тренер: Nanne Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Терн СимонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Бинаку ЭгзонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jens Gustafsson
Ход матча
28'
38'
53'
69'
80'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 7
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
14 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
51 Владение мячом, % 49
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Юханссон Петр
|3 (1)
|0.15
|2.
|Isak Magnusson
|3
|0.15
|3.
|Алити Фидан
|2
|0.1
|4.
|Ромариньо Перейра
|2
|0.1
|5.
|Ринг Себастьян
|2
|0.1
|6.
|Ингельссон Сванте
|2
|0.1
|7.
|Edvin Crona
|2
|0.1
|8.
|Nils Froeling
|2
|0.1
|9.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0.05
|10.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0.05
|11.
|Эльм Виктор
|1 (1)
|0.05
|12.
|Янссон Исак
|0
|0
|13.
|Сахпекидис Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нюман Кристоффер
|11 (1)
|0.55
|2.
|Лауритсен Расмус
|6
|0.3
|3.
|Хакшабанович Сеад
|5 (1)
|0.25
|4.
|Pontus Almqvist
|5
|0.25
|5.
|Леви Джонатан
|4
|0.2
|6.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0.15
|7.
|Герсон Ларс
|3 (2)
|0.15
|8.
|Терн Симон
|2
|0.1
|9.
|Франссон Александер
|1
|0.05
|10.
|Кастегрен Хенрик
|1
|0.05
|11.
|Ishaq Abdulrazak
|1
|0.05
|12.
|Блумквист Андреас
|0
|0
|13.
|Вальквист Линус
|0
|0
|14.
|Смит Эрик
|0
|0
|15.
|Дагерстоль Филип
|0
|0
|16.
|Бинаку Эгзон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ринг Себастьян
|3
|2
|2.
|Алити Фидан
|6
|0
|3.
|Ромариньо Перейра
|4
|1
|4.
|Эльм Виктор
|4
|0
|5.
|Нури Эмин
|2
|0
|6.
|Бергквист Дуг
|2
|0
|7.
|Ингельссон Сванте
|2
|0
|8.
|York Rafael
|2
|0
|9.
|Янссон Исак
|2
|0
|10.
|Исраэльссон Эрик
|1
|0
|11.
|Rafinha I
|1
|0
|12.
|Henrik Loefkvist
|1
|0
|13.
|Nils Froeling
|1
|0
|14.
|Alexander Ahl Holmstroem
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герсон Ларс
|4
|0
|2.
|Смит Эрик
|3
|0
|3.
|Йоханнессон Исак-Бергманн
|3
|0
|4.
|Дагерстоль Филип
|1
|1
|5.
|Терн Симон
|2
|0
|6.
|Вальквист Линус
|2
|0
|7.
|Халлениус Линус
|1
|0
|8.
|Тело Кристофер
|1
|0
|9.
|Франссон Александер
|1
|0
|10.
|Хакшабанович Сеад
|1
|0
|11.
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|12.
|Леви Джонатан
|1
|0
|13.
|Carl Bjoerk2
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кальмар
|23.81% (5)
|0
|28.57% (6)
|0
|19.05% (4)
|28.57% (6)
|Норрчёпинг
|11.9% (5)
|14.29% (6)
|19.05% (8)
|16.67% (7)
|11.9% (5)
|26.19% (11)
Предыдущие игры
Кальмар Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 1:1 Кальмар Хаммарбю 3:3 Кальмар Кальмар 1:4 Мьельбю Эстерсунд 2:0 Кальмар
Кальмар 1:1 Гётеборг Хеккен 0:2 Кальмар Кальмар 0:3 Эребру Кальмар 0:0 АИК Мьельбю 2:2 Кальмар Кальмар 1:1 Сириус Мальмё 2:1 Кальмар Кальмар 1:2 Хаммарбю Кальмар 1:2 Эльфсборг Варберг БоИС 1:0 Кальмар Кальмар 1:2 Эстерсунд Юргорден 5:0 Кальмар Фалькенберг 0:2 Кальмар Кальмар 4:0 Хельсинборг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Кальмар 4:1 Эребру
Норрчёпинг Последние 20 матчей: + = -Норрчёпинг 2:2 Эстерсунд Эребру 4:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 0:1 Хеккен Гётеборг 1:3 Норрчёпинг
Норрчёпинг 1:2 Хаммарбю Хельсинборг 3:2 Норрчёпинг Хеккен 2:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 1:1 Мьельбю Фалькенберг 3:3 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Варберг БоИС Сириус 4:2 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:0 Эребру Мальмё 1:1 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:1 Гётеборг Норрчёпинг 1:1 Эльфсборг Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 3:0 Юргорден АИК 1:4 Норрчёпинг Норрчёпинг 2:1 Кальмар Норрчёпинг 1:0 Фалькенберг
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Норрчёпинг: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
Кальмар 2:4 Норрчёпинг Товарищеские матчи Норрчёпинг 3:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:1 Норрчёпинг Товарищеские матчи Кальмар 1:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 0:1 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 4:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Норрчёпинг 0:0 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:0 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 0:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 2:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Кальмар 0:2 Норрчёпинг Аллсвенскан Норрчёпинг 2:1 Кальмар Аллсвенскан Кальмар 5:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мальмё
|20
|11
|7
|2
|38 - 20
|40
|2.
|Хеккен
|19
|9
|7
|3
|32 - 18
|34
|3.
|Эльфсборг
|19
|8
|9
|2
|31 - 25
|33
|4.
|Норрчёпинг
|20
|9
|5
|6
|42 - 30
|32
|5.
|Юргорден
|19
|9
|4
|6
|29 - 21
|31
|6.
|Сириус
|19
|7
|8
|4
|33 - 30
|29
|7.
|Хаммарбю
|20
|7
|8
|5
|30 - 28
|29
|8.
|Варберг БоИС
|19
|7
|5
|7
|30 - 28
|26
|9.
|Эстерсунд
|20
|6
|8
|6
|19 - 21
|26
|10.
|Мьельбю
|19
|6
|6
|7
|27 - 30
|24
|11.
|Эребру
|20
|6
|6
|8
|23 - 28
|24
|12.
|Гётеборг
|20
|3
|11
|6
|24 - 32
|20
|13.
|АИК
|19
|4
|6
|9
|16 - 25
|18
|14.
|Хельсинборг
|20
|3
|9
|8
|21 - 33
|18
|15.
|Кальмар
|20
|3
|6
|11
|22 - 35
|15
|16.
|Фалькенберг
|19
|2
|7
|10
|20 - 33
|13
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|8.50
|1.05
|10.00
|1.02
|5.90
|1.10
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.70
|2.08
|1.92
|1.88
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.09
|6.50
|—
|—
|1.21
|4.10
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.05
|8.30
|1.02
|11.00
|—
|—
|—
|—
|9.80
|1.01
|9.10
|1.03
|4.85
|1.17
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.60
|—
|—
|1.93
|1.87
|—
|—
|1.60
|2.28
|—
|—
|1.31
|3.20
|—
|—
|1.17
|4.30
|1.06
|6.95
|1.05
|7.50
|—
|—
|—
|—
|9.29
|1.05
|8.58
|1.06
|4.05
|1.23
|—
|—
|3.31
|1.32
|—
|—
|2.15
|1.68
|—
|—
|1.70
|2.12
|—
|—
|1.46
|2.67
|—
|—
|1.23
|4.05
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.07
|7.97
|1.06
|8.58
|1.01
|15.05
|1.01
|15.44
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.38
|2.77
|1.47
|2.36
|1.63
|1.94
|1.94
|1.50
|2.68
|1.29
|3.76
|1.72
|2.19
|1.47
|2.81
|1.34
|3.42
|1.64
|2.35
|1.39
|3.12
|1.46
|2.83
|1.25
|4.16
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|2.20
|1.62
|—
|—
|2.17
|1.69
|—
|—
|1.40
|2.80
|—
|—
|1.21
|4.70
|1.03
|10.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.10
|1.37
|—
|—
|2.12
|1.72
|—
|—
|1.53
|2.50
|—
|—
|1.19
|4.75
|1.15
|5.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.19
|1.34
|—
|—
|2.15
|1.68
|—
|—
|1.52
|2.49
|—
|—
|1.18
|4.70
|1.13
|5.71
|—
|—
|1.02
|12.41
|1.02
|13.14
|2.06
|1.83
|1.69
|2.25
|1.32
|3.54
|1.72
|2.20
|1.51
|2.67
|1.33
|3.42
|—
|—
|1.23
|4.43
|1.11
|7.02
|—
|—
|—
|—