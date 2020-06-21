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Норрбю
0:0
Перерыв
ГАИС
0'
9' Желтая карточка
Rasmus Oerqvist
23' Желтая карточка
Jonathan Azulay
1
Mergim
Krasniqi
8
Nicklas
Savolainen
3
Jonathan
Azulay
16
Alexander
Salo
11
Alen
Krasnici
7
Rasmus
Oerqvist
18
Пекальски
Иво
4
Abdelkarim
Mammar
Chaouche
22
Ezequiel
Montagna
13
Robin
Stroemberg
10
Abdelrahman
Saidi
1
Mathias
Karlsson
6
Carl
Nystroem
21
Вальстрем
Эмиль
2
Charlie
Weberg
3
August
Wangberg
18
Boris
Lumbana
7
Nikola
Ladan
4
Joackim
Aaberg
24
Emin
Grozdanic
12
Richard
Yarsuvat
10
Селик
Мерван
Норрбю
3-4-3
ГАИС
3-5-2

Ход матча

9'
Rasmus Oerqvist
 
23'
Jonathan Azulay
 
27'
 
Nuha Jatta
Boris Lumbana

Бомбардиры внутри турнира

Норрбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Rasmus Oerqvist 1 0.04
2. Ezequiel Montagna 0 0
ГАИС
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. August Wangberg 1 0.04
2. Richard Yarsuvat 0 0

Карточки

Норрбю
# Игрок      
1. Abbas Mohamad 1 1
2. Jonathan Azulay 1 0
3. Alen Krasnici 1 0
4. Abdelrahman Saidi 1 0
5. Rasmus Oerqvist 1 0
ГАИС
# Игрок      
1. Jesper Brandt 1 1

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Норрбю 0 0 0 0 0 100% (1)
 ГАИС 100% (1) 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Норрбю Последние 20 матчей: + = -
Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю
Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю
ГАИС Последние 20 матчей: + = -
ГАИС 1:0 Йёнчёпинг ГАИС 4:1 Эскильсминне Эстерсунд 4:0 ГАИС Хеккен 3:0 ГАИС
ГАИС 0:2 Варберг БоИС ГАИС 0:0 Треллеборг Вестерос СК 4:1 ГАИС ГАИС 0:1 Варберг БоИС Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Норрбю 0:1 ГАИС ГАИС 0:0 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 ГАИС ГАИС 1:1 Хальмстад Браге 1:1 ГАИС ГАИС 2:0 Броммапойкарна Рослеттс 0:1 ГАИС Далкурд 3:0 ГАИС ГАИС 1:2 Мьельбю Эстер 2:1 ГАИС ГАИС 0:1 Сюрианска

Последние игры между собой

Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
ГАИС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
Норрбю 0:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 1:0 Норрбю Суперэттан Норрбю 1:1 ГАИС Суперэттан ГАИС 4:1 Норрбю Суперэттан
ГАИС 2:1 Норрбю Суперэттан Норрбю 0:0 ГАИС Суперэттан Норрбю 3:3 ГАИС Кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ГАИС 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
2. Дегерфорс 1 1 0 0 4 - 1 3
3. Сундсвалль 1 1 0 0 3 - 1 3
4. Вестерос СК 1 1 0 0 1 - 0 3
5. Эргрюте ФФ 1 1 0 0 3 - 2 3
6. Эстер 1 1 0 0 2 - 1 3
7. Треллеборг 1 1 0 0 1 - 0 3
8. Акрополис 0:0 2 0 2 0 0 - 0 2
9. Далкурд 1 0 1 0 0 - 0 1
10. Норрбю 0:0 2 0 1 1 1 - 2 1
11. Умео 0:0 2 0 1 1 1 - 3 1
12. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
13. Сирианска Эскильстуна 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Йёнчёпинг 1 0 0 1 0 - 1 0
15. Хальмстад 1 0 0 1 0 - 1 0
16. Юнгшиле 1 0 0 1 2 - 3 0
17. Браге 1 0 0 1 1 - 4 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Борис Лумбана уходит, Nuha Jatta вместо него
  • Желтая карточка
    23'
    Jonathan Azulay получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Rasmus Oerqvist получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Норрбю 0:0 ГАИС онлайн

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