9' Желтая карточкаRasmus Oerqvist
23' Желтая карточкаJonathan Azulay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
17 Victor Bergh
-
-
-
Главный тренер: Mak Lind
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Селик МерванНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
25 Anton Snibb
-
-
-
17 Nuha Jatta
-
-
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
Ход матча
23'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Rasmus Oerqvist
|1
|0.04
|2.
|Ezequiel Montagna
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|August Wangberg
|1
|0.04
|2.
|Richard Yarsuvat
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Abbas Mohamad
|1
|1
|2.
|Jonathan Azulay
|1
|0
|3.
|Alen Krasnici
|1
|0
|4.
|Abdelrahman Saidi
|1
|0
|5.
|Rasmus Oerqvist
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Jesper Brandt
|1
|1
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Норрбю
|0
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|ГАИС
|100% (1)
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Норрбю Последние 20 матчей: + = -Эстер 2:1 Норрбю Норрбю 1:4 Варберг БоИС Хеккен 3:0 Норрбю Хеккен 3:2 Норрбю
Норрбю 4:4 Эргрюте ФФ Фрей 1:0 Норрбю Норрбю 4:0 Треллеборг Хальмстад 3:0 Норрбю Норрбю 0:1 ГАИС Норрбю 1:0 Вестерос СК Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Норрбю 1:1 Варберг БоИС Далкурд 3:1 Норрбю Норрбю 1:3 Браге Эскильсминне 1:0 Норрбю Сюрианска 4:4 Норрбю Норрбю 1:0 Дегерфорс Мьельбю 1:1 Норрбю Норрбю 3:1 Эстер ГАИС 1:0 Норрбю
ГАИС Последние 20 матчей: + = -ГАИС 1:0 Йёнчёпинг ГАИС 4:1 Эскильсминне Эстерсунд 4:0 ГАИС Хеккен 3:0 ГАИС
Последние игры между собой
Норрбю: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 5
ГАИС: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ГАИС
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|2.
|Дегерфорс
|1
|1
|0
|0
|4 - 1
|3
|3.
|Сундсвалль
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|4.
|Вестерос СК
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|5.
|Эргрюте ФФ
|1
|1
|0
|0
|3 - 2
|3
|6.
|Эстер
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|7.
|Треллеборг
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|Акрополис
|0:0
|2
|0
|2
|0
|0 - 0
|2
|9.
|Далкурд
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Норрбю
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|11.
|Умео
|0:0
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|12.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|Сирианска Эскильстуна
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Йёнчёпинг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|15.
|Хальмстад
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|16.
|Юнгшиле
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|17.
|Браге
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Аутентификация