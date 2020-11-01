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  3. Швеция
Вестерос
2:1
Перерыв
Треллеборг
0'
1:0
11' Гол
Проделль Виктор
1:1
18' Гол
Haris Brkic
25' Желтая карточка
David Engstroem
2:1
31' Гол
Simon Johansson
1
Anton
Fagerstroem
16
Michael
Jahn
5
David
Engstroem
4
Sean
Sabetkar
21
Emil
Skogh
6
Simon
Johansson
7
Pedro
Ribeiro
I
23
Filip
Tronet
31
Albin
Sporrong
70
Moonga
Simba
9
Проделль
Виктор
1
Ларсен
Андреас
II
2
Fritiof
Bjoerken
4
Kalle
Larsson
17
Isak
Joensson
3
Вестерлунн
Никлас
7
Андерссон
Эрик
16
Oscar
Johansson
I
26
Haris
Brkic
22
Carl
Bjoerk2
10
Abdul
Fatawu
Safiu
6
Salif
Joensson
Вестерос
4-2-3-1
Треллеборг
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Вестерос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Проделль Виктор 5 0.19
2. Albin Sporrong 2 0.08
3. Moonga Simba 1 0.04
4. David Engstroem 1 0.04
5. Filip Almstroem-Taehti 0 0
Треллеборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Abdul Fatawu Safiu 5 (2) 0.19
2. Haris Brkic 4 (1) 0.15
3. Андерссон Эрик 3 0.12
4. Salif Joensson 3 0.12
5. Oscar Johansson I 2 0.08
6. Fritiof Bjoerken 2 0.08
7. Вестерлунн Никлас 2 0.08
8. Isak Joensson 2 0.08
9. Халльберг Херман 1 (1) 0.04
10. Ливерстам Фредрик 1 0.04
11. Mattias Haakansson 1 0.04
12. Carl Bjoerk2 1 0.04
13. Anton Tideman 0 0
14. Hampus Nilsson 0 0

Карточки

Вестерос
# Игрок      
1. Filip Almstroem-Taehti 8 0
2. David Engstroem 4 1
3. Moussa Traore3 3 0
4. Moonga Simba 1 0
Треллеборг
# Игрок      
1. Mouhammed-Ali Dhaini 4 1
2. Abdul Fatawu Safiu 5 0
3. Anton Tideman 4 0
4. Халльберг Херман 4 0
5. Salif Joensson 4 0
6. Андерссон Эрик 3 0
7. Ливерстам Фредрик 1 0
8. Mattias Haakansson 1 0
9. Ларсен Андреас II 1 0
10. Christian Koehler 1 0
11. Fritiof Bjoerken 1 0
12. Haris Brkic 1 0
13. Isak Joensson 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
Вестерос 7.69% (1) 15.38% (2) 15.38% (2) 23.08% (3) 30.77% (4) 7.69% (1)
 Треллеборг 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 11.54% (3) 15.38% (4) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Вестерос Последние 20 матчей: +7 =2 -11
Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос Вестерос 3:2 Сундсвалль
Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос
Треллеборг Последние 20 матчей: +5 =6 -9
Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис
Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг

Последние игры между собой

Вестерос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Треллеборг 1:0 Вестерос Суперэттан Треллеборг 2:1 Вестерос Суперэттан Вестерос 0:0 Треллеборг Суперэттан Вестерос 2:0 Треллеборг Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Дегерфорс 26 17 6 3 57 - 22 57
2. Хальмстад 26 17 5 4 46 - 16 56
3. Йёнчёпинг 26 15 4 7 47 - 32 49
4. Эстер 26 13 6 7 37 - 32 45
5. Сундсвалль 26 11 7 8 48 - 38 40
6. Акрополис 26 8 13 5 39 - 36 37
7. Браге 25 9 6 10 31 - 35 33
8. Вестерос 2:1 26 9 5 12 34 - 40 32
9. ГАИС 25 7 8 10 25 - 37 29
10. Эргрюте ФФ 26 8 5 13 30 - 40 29
11. Далкурд 26 6 11 9 33 - 34 29
12. Сирианска Эскильстуна 25 8 4 13 29 - 44 28
13. Норрбю 25 6 10 9 30 - 35 28
14. Треллеборг 1:2 26 6 8 12 28 - 34 26
15. Умео 26 4 10 12 23 - 40 22
16. Юнгшиле 26 4 8 14 23 - 45 20
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Simon Johansson бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    David Engstroem получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Haris Brkic бьет в цель!
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Проделль Виктор бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Вестерос
Ничья
Треллеборг
2.02
4.90
4.53
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.27 4.90 11.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.23 4.50 12.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.02 3.48 3.74
  2.01 3.07 4.53

Самый высокий коэффициент на матч «Вестерос» – «Треллеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Треллеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерос» – «Треллеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6.5 6.5
9.50 1.03 8.70 1.05 3.30 1.30 2.80 1.41 6.80 1.08 1.71 2.06 1.51 2.45 4.70 1.17 1.15 5.00 1.92 1.82 1.03 10.00 1.27 3.55 1.07 7.50
9.00 1.03 8.00 1.05 3.50 1.28 2.72 1.46 1.94 1.94 1.52 2.53 1.33 3.18 1.13 5.10 1.10 5.70 1.01 10.25
3.51 1.31 2.66 1.50 2.13 1.75 6.40 1.12 1.65 2.30 1.44 2.85 3.03 1.40 2.38 1.61 2.06 1.81 1.74 2.15 1.54 2.54 1.42 2.93
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3.5 3.5
2.75 1.42 1.95 1.80 1.37 2.95 1.13 5.40 1.70 2.08 1.09 6.50
2.91 1.41 1.95 1.85 1.44 2.79
2.64 1.50 2.16 1.73 1.67 2.25 1.43 2.89 1.43 2.89 1.50 2.66 1.28 3.74
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.80 1.40 1.72 2.05 1.30 3.30
2.72 1.46 1.71 2.14 1.30 3.52

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.76 2.00
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
3.15 1.33
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