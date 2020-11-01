Вестерос
3:1
Конец матча
Треллеборг
1:0
11' ГолПроделль Виктор
1:1
18' ГолHaris Brkic
25' Желтая карточкаDavid Engstroem
2:1
31' ГолSimon Johansson
49' Желтая карточкаKalle Larsson
3:1
74' ГолJustin Salmon
16
Michael
Jahn
21
Emil
Skogh
23
Filip
Tronet
70
Moonga
Simba
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Michael JahnЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Emil SkoghЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Filip TronetПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Moonga SimbaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
14 Спэн БрайанПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Thomas Askebrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Haris BrkicПолузащитник
-
22 Carl Bjoerk2Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kristian Haynes
Ход матча
11'
1:0
18'
1:1
25'
31'
2:1
49'
74'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Filip Tronet
|5
|0.19
|2.
|Проделль Виктор
|5
|0.19
|3.
|Albin Sporrong
|2
|0.08
|4.
|Moonga Simba
|1
|0.04
|5.
|David Engstroem
|1
|0.04
|6.
|Justin Salmon
|1
|0.04
|7.
|Filip Almstroem-Taehti
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Abdul Fatawu Safiu
|5 (2)
|0.19
|2.
|Haris Brkic
|4 (1)
|0.15
|3.
|Андерссон Эрик
|3
|0.12
|4.
|Salif Joensson
|3
|0.12
|5.
|Oscar Johansson I
|2
|0.08
|6.
|Fritiof Bjoerken
|2
|0.08
|7.
|Вестерлунн Никлас
|2
|0.08
|8.
|Isak Joensson
|2
|0.08
|9.
|Халльберг Херман
|1 (1)
|0.04
|10.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0.04
|11.
|Mattias Haakansson
|1
|0.04
|12.
|Carl Bjoerk2
|1
|0.04
|13.
|Anton Tideman
|0
|0
|14.
|Hampus Nilsson
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Filip Almstroem-Taehti
|8
|0
|2.
|David Engstroem
|4
|1
|3.
|Moussa Traore3
|3
|0
|4.
|Moonga Simba
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Mouhammed-Ali Dhaini
|4
|1
|2.
|Abdul Fatawu Safiu
|5
|0
|3.
|Anton Tideman
|4
|0
|4.
|Халльберг Херман
|4
|0
|5.
|Salif Joensson
|4
|0
|6.
|Андерссон Эрик
|3
|0
|7.
|Ливерстам Фредрик
|1
|0
|8.
|Mattias Haakansson
|1
|0
|9.
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|10.
|Christian Koehler
|1
|0
|11.
|Fritiof Bjoerken
|1
|0
|12.
|Haris Brkic
|1
|0
|13.
|Isak Joensson
|1
|0
|14.
|Kalle Larsson
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вестерос
|12.5% (2)
|12.5% (2)
|18.75% (3)
|18.75% (3)
|31.25% (5)
|6.25% (1)
|Треллеборг
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|14.81% (4)
|11.11% (3)
|14.81% (4)
|29.63% (8)
Предыдущие игры
Вестерос Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 2:1 Вестерос Вестерос 2:1 Акрополис Юнгшиле 0:2 Вестерос Вестерос 3:2 Сундсвалль
Дегерфорс 4:1 Вестерос Буден 0:3 Вестерос Вестерос 2:2 Йёнчёпинг ГАИС 1:0 Вестерос Вестерос 0:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 3:1 Вестерос Вестерос 1:0 Далкурд Далкурд 3:2 Вестерос Йёнчёпинг 1:1 Вестерос Вестерос 2:0 Умео Треллеборг 1:0 Вестерос Вестерос 2:1 Браге Эргрюте ФФ 2:1 Вестерос Вестерос 2:3 Хальмстад Вестерос 1:2 Норрбю Акрополис 2:0 Вестерос
Треллеборг Последние 20 матчей: + = -Треллеборг 1:1 Дегерфорс Сирианска Эскильстуна 3:2 Треллеборг Умео 0:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Акрополис
Треллеборг 2:2 Норрбю Торнс 2:3 Треллеборг Сундсвалль 2:1 Треллеборг Треллеборг 1:1 Эргрюте ФФ Эстер 1:0 Треллеборг Треллеборг 0:1 Браге ГАИС 2:1 Треллеборг Треллеборг 0:2 Йёнчёпинг Треллеборг 1:1 Сирианска Эскильстуна Норрбю 1:3 Треллеборг Треллеборг 1:0 Вестерос Эргрюте ФФ 2:1 Треллеборг Браге 3:0 Треллеборг Треллеборг 1:1 Умео Треллеборг 4:1 Далкурд Дегерфорс 1:0 Треллеборг
Последние игры между собой
Вестерос: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Треллеборг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Дегерфорс
|26
|17
|6
|3
|57 - 22
|57
|2.
|Хальмстад
|26
|17
|5
|4
|46 - 16
|56
|3.
|Йёнчёпинг
|26
|15
|4
|7
|47 - 32
|49
|4.
|Эстер
|26
|13
|6
|7
|37 - 32
|45
|5.
|Сундсвалль
|26
|11
|7
|8
|48 - 38
|40
|6.
|Акрополис
|26
|8
|13
|5
|39 - 36
|37
|7.
|Браге
|25
|9
|6
|10
|31 - 35
|33
|8.
|Вестерос
|26
|9
|5
|12
|35 - 40
|32
|9.
|ГАИС
|25
|7
|8
|10
|25 - 37
|29
|10.
|Эргрюте ФФ
|26
|8
|5
|13
|30 - 40
|29
|11.
|Далкурд
|26
|6
|11
|9
|33 - 34
|29
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|25
|8
|4
|13
|29 - 44
|28
|13.
|Норрбю
|25
|6
|10
|9
|30 - 35
|28
|14.
|Треллеборг
|26
|6
|8
|12
|28 - 35
|26
|15.
|Умео
|26
|4
|10
|12
|23 - 40
|22
|16.
|Юнгшиле
|26
|4
|8
|14
|23 - 45
|20
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вестерос» – «Треллеборг» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вестерос» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Треллеборг» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вестерос» – «Треллеборг», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|4.75
|4.75
|5
|5
|5.5
|5.5
|6.5
|6.5
|
|9.50
|1.03
|8.70
|1.05
|3.30
|1.30
|2.80
|1.41
|—
|—
|6.80
|1.08
|1.71
|2.06
|1.51
|2.45
|—
|—
|2.20
|1.62
|—
|—
|1.15
|5.00
|—
|—
|1.22
|4.00
|—
|—
|1.03
|10.00
|1.25
|3.75
|1.05
|8.50
|
|9.00
|1.03
|8.00
|1.05
|3.50
|1.28
|2.72
|1.46
|—
|—
|1.94
|1.94
|—
|—
|1.52
|2.53
|—
|—
|1.33
|3.18
|—
|—
|1.13
|5.10
|—
|—
|1.10
|5.70
|—
|—
|1.01
|10.25
|—
|—
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.51
|1.31
|2.66
|1.50
|2.13
|1.75
|6.40
|1.12
|1.65
|2.30
|1.44
|2.85
|3.03
|1.40
|4.18
|1.24
|3.53
|1.31
|2.88
|1.43
|2.09
|1.78
|1.89
|1.97
|1.57
|2.46
|1.26
|3.94
|1.15
|5.74
|—
|—