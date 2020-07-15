АИК
1:0
Конец матча
Стадион: Френдс Арена
Сириус
28' Желтая карточкаАндерссон Элиас
46' Желтая карточкаХуссейн Билаль
57' Желтая карточкаБьоркстрём Тим
73' Желтая карточкаAdam Hellborg
1:0
74' ГолГойтом Хенок
85' Желтая карточкаМишель Феликс
90' Желтая карточкаСтаматопулос Кенни
16
Robin
Tihi
29
Eric
Kahl
36
Гойтом
Хенок
17
Adam
Staahl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Robin TihiЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Eric KahlПолузащитник
- Нападающий
-
36 Гойтом ХенокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Асани ЯсирПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Юлятупа СакуПолузащитник
-
-
Главный тренер: Норлинг Рикард
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Adam StaahlЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Jon ViscosiВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Jamie Roche
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
Ход матча
28'
46'
57'
73'
74'
85'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 1
-
10 Угловые 1
-
3 Офсайды 4
-
26 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Себастьян
|2 (1)
|0.07
|2.
|Гойтом Хенок
|2
|0.07
|3.
|Хуссейн Билаль
|2
|0.07
|4.
|Paulos Abraham
|1
|0.03
|5.
|Асани Ясир
|1
|0.03
|6.
|Robin Tihi
|1
|0.03
|7.
|Сигторссон Колбейнн
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Axel Bjoernstroem
|2
|0.08
|2.
|Yukiya Sugita
|2
|0.08
|3.
|Андерссон Элиас
|2
|0.08
|4.
|Nahom Girmai Netabay
|2
|0.08
|5.
|Stefano Holmquist
|1
|0.04
|6.
|Karl Larsson
|0
|0
|7.
|Саид Мохаммед
|0
|0
|8.
|Шабани Лаорент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Метс Кароль
|3
|0
|2.
|Гранли Даниэль
|2
|0
|3.
|Офори Эбенезер
|2
|0
|4.
|Ларссон Себастьян
|1
|0
|5.
|Линдквист Расмус
|1
|0
|6.
|Мишель Феликс
|1
|0
|7.
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|8.
|Eric Kahl
|1
|0
|9.
|Tom Strannegaard
|1
|0
|10.
|Paulos Abraham
|1
|0
|11.
|Robin Tihi
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Андерссон Элиас
|3
|0
|2.
|Сисей Кебба
|2
|0
|3.
|Stefano Holmquist
|2
|0
|4.
|Karl Larsson
|2
|0
|5.
|Adam Hellborg
|2
|0
|6.
|Ярль Даниель
|1
|0
|7.
|Бьоркстрём Тим
|1
|0
|8.
|Axel Bjoernstroem
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|АИК
|0
|0
|14.29% (1)
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|Сириус
|0
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
|11.11% (1)
Предыдущие игры
АИК Последние 20 матчей: + = -Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё
Сириус Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг
Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю
Последние игры между собой
АИК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|7
|5
|2
|0
|18 - 7
|17
|2.
|Мьельбю
|7
|4
|1
|2
|9 - 7
|13
|3.
|Эльфсборг
|7
|3
|4
|0
|8 - 5
|13
|4.
|Юргорден
|8
|4
|1
|3
|13 - 9
|13
|5.
|Сириус
|8
|3
|3
|2
|10 - 9
|12
|6.
|АИК
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|7.
|Варберг БоИС
|7
|3
|1
|3
|10 - 7
|10
|8.
|Мальмё
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|9.
|Хеккен
|7
|2
|4
|1
|9 - 7
|10
|10.
|Эребру
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|11.
|Гётеборг
|8
|2
|3
|3
|10 - 12
|9
|12.
|Хаммарбю
|7
|2
|2
|3
|6 - 9
|8
|13.
|Эстерсунд
|7
|2
|1
|4
|5 - 10
|7
|14.
|Кальмар
|7
|2
|0
|5
|9 - 12
|6
|15.
|Хельсинборг
|8
|1
|3
|4
|5 - 12
|6
|16.
|Фалькенберг
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0