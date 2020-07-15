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АИК
1:0
Конец матча

Стадион:
Сириус
0'
28' Желтая карточка
Андерссон Элиас
46' Желтая карточка
Хуссейн Билаль
57' Желтая карточка
Бьоркстрём Тим
73' Желтая карточка
Adam Hellborg
1:0
74' Гол
Гойтом Хенок
85' Желтая карточка
Мишель Феликс
90' Желтая карточка
Стаматопулос Кенни
90'+7
23
Яношевич
Будимир
2
Гранли
Даниэль
16
Robin
Tihi
5
Метс
Кароль
24
Рашиди
Херади
18
Хуссейн
Билаль
7
Ларссон
Себастьян
32
Tom
Strannegaard
29
Eric
Kahl
12
Мишель
Феликс
36
Гойтом
Хенок
1
Юнссон
Лукас
17
Adam
Staahl
8
Бьоркстрём
Тим
5
Ярль
Даниель
16
Axel
Bjoernstroem
2
Adam
Hellborg
13
Hjalmar
Ekdal
23
Yukiya
Sugita
10
Андерссон
Элиас
99
Nahom
Girmai
Netabay
26
Саид
Мохаммед
АИК
3-5-2
Сириус
4-2-3-1

Ход матча

28'
 
Андерссон Элиас
46'
 
Stefano Holmquist
Саид Мохаммед
46'
Хуссейн Билаль
 
57'
 
Бьоркстрём Тим
60'
 
Игбоананике Кеннеди
Nahom Girmai Netabay
72'
 
Jamie Roche
Ярль Даниель
72'
 
Karl Larsson
Adam Staahl
73'
 
Adam Hellborg
74'
Гойтом Хенок
(Ларссон Себастьян)
1:0
84'
 
Шабани Лаорент
Yukiya Sugita
85'
Лундстрём Роберт
Рашиди Херади
 
85'
Карлссон Пер II
Гранли Даниэль
 
85'
Мишель Феликс
 
90'
Стаматопулос Кенни
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 1
  • 10 Угловые 1
  • 3 Офсайды 4
  • 26 Нарушения правил 14
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

АИК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Себастьян 2 (1) 0.07
2. Гойтом Хенок 2 0.07
3. Хуссейн Билаль 2 0.07
4. Paulos Abraham 1 0.03
5. Асани Ясир 1 0.03
6. Robin Tihi 1 0.03
7. Сигторссон Колбейнн 0 0
Сириус
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Axel Bjoernstroem 2 0.08
2. Yukiya Sugita 2 0.08
3. Андерссон Элиас 2 0.08
4. Nahom Girmai Netabay 2 0.08
5. Stefano Holmquist 1 0.04
6. Karl Larsson 0 0
7. Саид Мохаммед 0 0
8. Шабани Лаорент 0 0

Карточки

АИК
# Игрок      
1. Метс Кароль 3 0
2. Гранли Даниэль 2 0
3. Офори Эбенезер 2 0
4. Ларссон Себастьян 1 0
5. Линдквист Расмус 1 0
6. Мишель Феликс 1 0
7. Хуссейн Билаль 1 0
8. Eric Kahl 1 0
9. Tom Strannegaard 1 0
10. Paulos Abraham 1 0
11. Robin Tihi 1 0
Сириус
# Игрок      
1. Андерссон Элиас 3 0
2. Сисей Кебба 2 0
3. Stefano Holmquist 2 0
4. Karl Larsson 2 0
5. Adam Hellborg 2 0
6. Ярль Даниель 1 0
7. Бьоркстрём Тим 1 0
8. Axel Bjoernstroem 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 АИК 0 0 14.29% (1) 57.14% (4) 14.29% (1) 14.29% (1)
 Сириус 0 11.11% (1) 11.11% (1) 11.11% (1) 55.56% (5) 11.11% (1)

Предыдущие игры

АИК Последние 20 матчей: + = -
Хельсинборг 2:0 АИК АИК 1:1 Фалькенберг Гётеборг 1:0 АИК АИК 2:2 Мальмё
Мальмё 4:1 АИК Хаммарбю 0:2 АИК АИК 1:4 Норрчёпинг Эребру 0:2 АИК АИК 3:1 Кальмар Эргрюте ФФ 0:1 АИК АИК 2:2 Йёнчёпинг Акрополис 3:0 АИК АИК 1:1 Ростов Сундсвалль 1:0 АИК АИК 1:1 Вестерос СК АИК 2:1 Карлштад Энскеде 0:7 АИК АИК 2:1 Сундсвалль Мальмё 2:0 АИК Фалькенберг 1:5 АИК
Сириус Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 0:0 Сириус Сириус 2:1 Эребру Фалькенберг 1:2 Сириус Сириус 2:2 Гётеборг
Сириус 2:2 Хеккен Эстерсунд 0:2 Сириус Сириус 0:2 Юргорден Сириус 1:1 Браге Гётеборг 1:1 Сириус Сириус 0:3 Вестерос СК Соллентуна 1:8 Сириус ЦСКА Москва 2:0 Сириус Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю

Последние игры между собой

АИК: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 8
Сириус 0:2 АИК Аллсвенскан АИК 2:1 Сириус Аллсвенскан Сириус 2:3 АИК Аллсвенскан АИК 2:0 Сириус Аллсвенскан
Сириус 1:4 АИК Аллсвенскан АИК 1:0 Сириус Аллсвенскан Сириус 0:1 АИК Товарищеские матчи Сириус 0:1 АИК Шведский кубок
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 7 5 2 0 18 - 7 17
2. Мьельбю 7 4 1 2 9 - 7 13
3. Эльфсборг 7 3 4 0 8 - 5 13
4. Юргорден 8 4 1 3 13 - 9 13
5. Сириус 8 3 3 2 10 - 9 12
6. АИК 8 3 2 3 9 - 10 11
7. Варберг БоИС 7 3 1 3 10 - 7 10
8. Мальмё 7 2 4 1 9 - 7 10
9. Хеккен 7 2 4 1 9 - 7 10
10. Эребру 7 2 3 2 5 - 6 9
11. Гётеборг 8 2 3 3 10 - 12 9
12. Хаммарбю 7 2 2 3 6 - 9 8
13. Эстерсунд 7 2 1 4 5 - 10 7
14. Кальмар 7 2 0 5 9 - 12 6
15. Хельсинборг 8 1 3 4 5 - 12 6
16. Фалькенберг 8 1 2 5 5 - 11 5
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    28'
    Андерссон Элиас получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Friends Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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