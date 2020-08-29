Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Янки
Чикаго Файр
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сэндс ДжеймсПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
41 Стувер БрэдВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Роча ТониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Дейла Ронни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ринг Александр
|1
|0.17
|2.
|Тажури-Шради Исмаэль
|1
|0.17
|3.
|Медина Хесус
|1
|0.17
|4.
|Эбер Араужо
|0
|0
|5.
|Митрицэ Александру
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.17
|2.
|Пинеда Маурисио
|1
|0.17
|3.
|Берич Роберт
|1
|0.17
|4.
|Медран Альваро
|1
|0.17
|5.
|Герберс Фабиан
|1
|0.17
|6.
|Хименес Гастон
|0
|0
|7.
|Секулич Борис
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тиннерхольм Антон
|2
|0
|2.
|Сэндс Джеймс
|2
|0
|3.
|Ринг Александр
|1
|0
|4.
|Эбер Араужо
|1
|0
|5.
|Шано Максим
|1
|0
|6.
|Медина Хесус
|1
|0
|7.
|Кастельянос Валентин
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Герберс Фабиан
|3
|0
|2.
|Хименес Гастон
|2
|0
|3.
|Медран Альваро
|2
|0
|4.
|Пинеда Маурисио
|2
|0
|5.
|Кальво Франсиско
|1
|0
|6.
|Секулич Борис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Нью-Йорк Сити
|0
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|Чикаго Файр
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|0:0 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|0:0 Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|0:0 Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|0:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1