  1. Футбол
  2. Матчи
  3. США
Нью-Йорк Сити
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Чикаго Файр
0' 8'
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
24
Сперроу
Коннор
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
11
Франковски
Пшемыслав
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
6
Наварро
Мигель
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1
Чикаго Файр
3-5-2

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 1 0.17
2. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.17
3. Медина Хесус 1 0.17
4. Эбер Араужо 0 0
5. Митрицэ Александру 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алиседа Игнасио 1 0.17
2. Пинеда Маурисио 1 0.17
3. Берич Роберт 1 0.17
4. Медран Альваро 1 0.17
5. Герберс Фабиан 1 0.17
6. Хименес Гастон 0 0
7. Секулич Борис 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Тиннерхольм Антон 2 0
2. Сэндс Джеймс 2 0
3. Ринг Александр 1 0
4. Эбер Араужо 1 0
5. Шано Максим 1 0
6. Медина Хесус 1 0
7. Кастельянос Валентин 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 3 0
2. Хименес Гастон 2 0
3. Медран Альваро 2 0
4. Пинеда Маурисио 2 0
5. Кальво Франсиско 1 0
6. Секулич Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 0 33.33% (1) 33.33% (1) 33.33% (1) 0
 Чикаго Файр 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1) 20% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион 0:0 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр 0:0 Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед 0:0 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати 0:0 Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Сити
Ничья
Чикаго Файр
2.05
3.60
3.60
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей



Победитель

Букмекер 1 X 2
1.95 3.60 3.60
2.05 3.60 3.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.53 2.41
Букмекер Да Нет
3.55 1.27
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный