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Нью-Йорк Сити
3:1
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
1:0
16' Гол
Паркс Китон
37' Желтая карточка
Сэндс Джеймс
42' Желтая карточка
Франковски Пшемыслав
1:1
45' Гол
Пинеда Маурисио
2:1
53' Гол
Тиннерхольм Антон
3:1
75' Гол
Ринг Александр
83' Желтая карточка
Калленс Александр
90' Желтая карточка
Кальво Франсиско
90'+5
1
Джонсон
Шон
3
Тиннерхольм
Антон
4
Шано
Максим
6
Калленс
Александр
22
Матаррита
Рональд
16
Сэндс
Джеймс
19
Медина
Хесус
55
Паркс
Китон
8
Ринг
Александр
28
Митрицэ
Александру
9
Эбер
Араужо
24
Сперроу
Коннор
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
11
Франковски
Пшемыслав
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
21
Герберс
Фабиан
6
Наварро
Мигель
7
Алиседа
Игнасио
27
Берич
Роберт
Нью-Йорк Сити
4-1-4-1
Чикаго Файр
3-5-2

Ход матча

16'
Паркс Китон
(Митрицэ Александру)
1:0
37'
Сэндс Джеймс
 
42'
 
Франковски Пшемыслав
45'
1:1
Пинеда Маурисио
(Кальво Франсиско)
46'
Моралес Максимильяно
Митрицэ Александру
 
53'
Тиннерхольм Антон
(Моралес Максимильяно)
2:1
66'
Кастельянос Валентин
Эбер Араужо
 
66'
 
Колльер Эллиотт
Берич Роберт
71'
 
Борнштейн Джонатан
Герберс Фабиан
75'
Ринг Александр
(Тиннерхольм Антон)
3:1
79'
Тораринссон Гудмундур
Матаррита Рональд
 
79'
Маккей-Стивен Гари
Медина Хесус
 
83'
Калленс Александр
 
83'
 
Бронико Брандт
Медран Альваро
83'
 
Гутьеррес Брайан
Франковски Пшемыслав
84'
 
Азира Майкл
Секулич Борис
88'
Асеведо Николас
Сэндс Джеймс
 
90'
 
Кальво Франсиско

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ринг Александр 2 0.33
2. Тиннерхольм Антон 1 0.17
3. Тажури-Шради Исмаэль 1 0.17
4. Медина Хесус 1 0.17
5. Паркс Китон 1 0.17
6. Эбер Араужо 0 0
7. Митрицэ Александру 0 0
8. Моралес Максимильяно 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пинеда Маурисио 2 0.33
2. Алиседа Игнасио 1 0.17
3. Берич Роберт 1 0.17
4. Медран Альваро 1 0.17
5. Герберс Фабиан 1 0.17
6. Хименес Гастон 0 0
7. Кальво Франсиско 0 0
8. Секулич Борис 0 0

Карточки

Нью-Йорк Сити
# Игрок      
1. Сэндс Джеймс 3 0
2. Тиннерхольм Антон 2 0
3. Ринг Александр 1 0
4. Эбер Араужо 1 0
5. Шано Максим 1 0
6. Калленс Александр 1 0
7. Медина Хесус 1 0
8. Кастельянос Валентин 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Герберс Фабиан 3 0
2. Кальво Франсиско 2 0
3. Хименес Гастон 2 0
4. Медран Альваро 2 0
5. Пинеда Маурисио 2 0
6. Франковски Пшемыслав 1 0
7. Секулич Борис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Нью-Йорк Сити 0 16.67% (1) 16.67% (1) 33.33% (2) 33.33% (2) 0
 Чикаго Файр 33.33% (2) 0 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Нью-Йорк Сити Последние 20 матчей: + = -
Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Портленд Тимберс Торонто 1:3 Нью-Йорк Сити
Интер Майами 0:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:3 Орландо Сити Нью-Йорк Сити 0:1 Филадельфия Юнион Нью-Йорк Сити 0:1 Тигрес Торонто 1:0 Нью-Йорк Сити Коламбус Кру 1:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:0 Депортива Сан-Карлос Депортива Сан-Карлос 3:5 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 1:2 Торонто Филадельфия Юнион 1:2 Нью-Йорк Сити Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 4:1 Атланта Юнайтед Даллас 1:1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Нью-Йорк Сити 1:1 Торонто Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн
Чикаго Файр Последние 20 матчей: + = -
Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс
Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр Сиэтл Саундерс 2:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:5 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Торонто Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 4:0 Даллас Коламбус Кру 1:1 Чикаго Файр Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Филадельфия Юнион Портленд Тимберс 3:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:2 Монреаль Импакт Хьюстон Динамо 0:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:0 Ди Си Юнайтед Филадельфия Юнион 2:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Нью-Йорк Сити: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 2
Чикаго Файр: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 5
Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 1:0 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 2:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:2 Нью-Йорк Сити МЛС
Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 4:1 Чикаго Файр МЛС Нью-Йорк Сити 0:0 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 3:4 Нью-Йорк Сити МЛС Нью-Йорк Сити 2:2 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:0 Нью-Йорк Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити 0:1 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед 0:2 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 1:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Mauricio Pineda бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Франковски Пшемыслав получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    37'
    Сэндс Джеймс получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    Г О О О О Л - Паркс Китон бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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0.00 0.00 0.00
1.27 4.60 13.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
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1.60 2.25
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
2.70 1.41
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