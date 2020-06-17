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Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 20'

Стадион:
Хаммарбю
0'
11' Желтая карточка
Tim Soederstroem
20'
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
2
Окуму
Джозеф
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
16
Robert
Gojani
18
Ольссон
Симон
27
Хольст
Фредерик
11
Jesper
Karlsson1
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
1
David
Ousted
14
Tim
Soederstroem
4
Richard
Magyar
13
Фенгер
Мадс
3
Видгрен
Деннис
6
Боянич
Дарьян
8
Андерсен
Йеппе
17
Халили
Абдул
20
Качаниклич
Алекс
23
Aron
Johannsson1
22
Танкович
Муамер
Эльфсборг
4-3-3
Хаммарбю
4-3-3

Ход матча

11'
 
Tim Soederstroem

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фрик Пер 1 0.04
2. Rasmus Alm 0 0
Хаммарбю
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Танкович Муамер 2 0.09
2. Боянич Дарьян 0 0

Карточки

Эльфсборг
# Игрок      
1. Фрик Пер 1 0
2. Jacob Ondrejka 1 0
Хаммарбю
# Игрок      
1. Tim Soederstroem 1 0
2. Паулиньо II 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эльфсборг 0 0 100% (1) 0 0 0
 Хаммарбю 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -
Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг
Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -
Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС
Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль

Последние игры между собой

Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Хаммарбю 5:2 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 0:0 Хаммарбю Аллсвенскан
Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 2:0 2 2 0 0 4 - 1 6
2. Юргорден 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
3. Хаммарбю 0:0 2 1 1 0 2 - 0 4
4. Эльфсборг 0:0 2 1 1 0 1 - 0 4
5. Варберг БоИС 1 1 0 0 3 - 0 3
6. Мальмё 1 1 0 0 2 - 0 3
7. АИК 0:2 2 1 0 1 2 - 2 3
8. Хеккен 1 0 1 0 1 - 1 1
9. Фалькенберг 1 0 1 0 1 - 1 1
10. Эребру 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
11. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
12. Кальмар 1 0 0 1 1 - 2 0
13. Гётеборг 1 0 0 1 0 - 1 0
14. Мьельбю 1 0 0 1 0 - 2 0
15. Эстерсунд 1 0 0 1 0 - 2 0
16. Сириус 1 0 0 1 0 - 2 0
17. Хельсинборг 1 0 0 1 0 - 3 0
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    11'
    Tim Soederstroem получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Boraas Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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