Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 20'
Стадион: Boraas Arena
Хаммарбю
11' Желтая карточкаTim Soederstroem
31
Tim
Roenning
24
Ларссон
Юхан
15
Вяйсянен
Лео
20
Simon
Strand
17
Фрик
Пер
21
Rasmus
Alm
- Основной состав
-
31 Tim RoenningВратарь
-
24 Ларссон ЮханЗащитник
- Защитник
-
15 Вяйсянен ЛеоЗащитник
-
20 Simon StrandЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
21 Rasmus AlmНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Фенгер МадсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Халили АбдулПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Stefan Billborn
Ход матча
11'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фрик Пер
|1
|0.04
|2.
|Rasmus Alm
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Танкович Муамер
|2
|0.09
|2.
|Боянич Дарьян
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фрик Пер
|1
|0
|2.
|Jacob Ondrejka
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Tim Soederstroem
|1
|0
|2.
|Паулиньо II
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эльфсборг
|0
|0
|100% (1)
|0
|0
|0
|Хаммарбю
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Эльфсборг Последние 20 матчей: + = -Гётеборг 0:1 Эльфсборг Эльфсборг 4:4 Garda Эльфсборг 1:0 Эребру Оскаршамнс АИК 2:1 Эльфсборг
Эльфсборг 3:0 Браге Эльфсборг 2:2 Одд Эльфсборг 4:0 Хельсинборг Атланта Юнайтед 1:1 Эльфсборг Нэшвилл 0:0 Эльфсборг Эльфсборг 1:0 Хеккен Хельсинборг 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 2:0 Гётеборг Эребру 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 4:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 АИК Хеккен 1:2 Эльфсборг Эльфсборг 0:3 Мальмё Сирианска Эскильстуна 2:2 Эльфсборг Эльфсборг 1:1 Сириус Сундсвалль 1:2 Эльфсборг
Хаммарбю Последние 20 матчей: + = -Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хаммарбю 4:0 Сундсвалль Броммапойкарна 0:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Варберг БоИС
Хаммарбю 2:3 Фаренсе Славия Прага 4:2 Хаммарбю Флора 1:1 Хаммарбю Хаммарбю 0:4 Митьюлланд Хаммарбю 4:1 Хеккен Эстерсунд 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 2:0 Мальмё Юргорден 1:2 Хаммарбю Хаммарбю 5:1 Эребру Сириус 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 2:1 АИК Хаммарбю 6:2 Гётеборг Норрчёпинг 2:0 Хаммарбю Фалькенберг 0:2 Хаммарбю ИФК Лулео 1:3 Хаммарбю Хаммарбю 3:0 Сундсвалль
Последние игры между собой
Эльфсборг: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 3
Хаммарбю: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 8
Эльфсборг 2:1 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 2:1 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 2:4 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 4:1 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 3:0 Хаммарбю Кубок Хаммарбю 3:1 Эльфсборг Шведский кубок Хаммарбю 2:3 Эльфсборг Аллсвенскан Эльфсборг 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан Эльфсборг 1:0 Хаммарбю Аллсвенскан Хаммарбю 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|2:0
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|2.
|Юргорден
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|3.
|Хаммарбю
|0:0
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|4.
|Эльфсборг
|0:0
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Варберг БоИС
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|Мальмё
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|7.
|АИК
|0:2
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|8.
|Хеккен
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|Фалькенберг
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|10.
|Эребру
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|11.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|Кальмар
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|13.
|Гётеборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Мьельбю
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|15.
|Эстерсунд
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|16.
|Сириус
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|17.
|Хельсинборг
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0