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  3. Норвегия
Осане
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
Хам-Кам
0'
0:1
31' Пенальти
Педерсен Маркус
45' Желтая карточка
 45'+3
1
Эрик
Остгаард
17
Ole
Blomberg
5
Sindre
Austevoll
3
Eirik
Wollen
Steen
12
David
Moeller
Wolfe
8
Kristoffer
Valsvik
7
Kristoffer
Stava
19
Simen
Lassen
16
Didrik
Fredriksen
91
Kristoffer
Larsen1
9
Henrik
Udahl
1
Lars
Jendal
14
Steffen
Skogvang
Pedersen
5
Steinar
Stroemnes
15
Vetle
Skjaervik
13
Ruben
Alegre
Guerro
16
Anders
Dieserud
6
Йонсен
Ларс-Гуннар
8
Markus
Solbakken
10
Emil
Sildnes
9
Jonas
Enkerud
11
Педерсен
Маркус
Осане
4-2-3-1
Хам-Кам
4-4-2

Ход матча

31'
0:1
Педерсен Маркус
45'
 

Бомбардиры внутри турнира

Осане
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Henrik Udahl 5 (2) 0.56
2. Senai Hagos 2 0.22
3. Haakon Lorentzen 1 0.11
4. Kristoffer Larsen1 1 0.11
5. Didrik Fredriksen 1 0.11
6. Emil Kalsaas 1 0.11
7. Kristoffer Valsvik 0 0
Хам-Кам
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Свендсен Тобиас 5 0.56
2. Педерсен Маркус 5 (1) 0.56
3. Матланд Йо-Нимо 3 (1) 0.33
4. Jonas Enkerud 2 0.22
5. Steffen Skogvang Pedersen 1 0.11
6. Kristian Loenstad Onsrud 0 0

Карточки

Осане
# Игрок      
1. Senai Hagos 2 0
2. Martin Ueland 2 0
3. Simen Lassen 1 0
4. Joachim Hammersland 1 0
5. Kristoffer Valsvik 1 0
6. Henrik Udahl 1 0
7. Didrik Fredriksen 1 0
8. Kristoffer Stava 1 0
9. Emil Kalsaas 1 0
10. Jonas Fredriksen 1 0
11. Ole Blomberg 1 0
Хам-Кам
# Игрок      
1. Педерсен Маркус 3 0
2. Свендсен Тобиас 3 0
3. Йонсен Ларс-Гуннар 2 0
4. Lars Jendal 2 0
5. Ruben Alegre Guerro 1 0
6. Markus Solbakken 1 0
7. Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
8. Vetle Skjaervik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осане 11.11% (1) 11.11% (1) 22.22% (2) 11.11% (1) 22.22% (2) 22.22% (2)
 Хам-Кам 12.5% (2) 6.25% (1) 31.25% (5) 18.75% (3) 6.25% (1) 25% (4)

Предыдущие игры

Осане Последние 20 матчей: + = -
Улленсакер-Киса 0:3 Осане Осане 0:1 Тромсё КФУМ 0:0 Осане Осане 3:1 Лиллестрём
Стрёммен 0:3 Осане Осане 0:3 Ранхейм Нест-Сотра 0:2 Осане Осане 1:4 Согндаль Осане 3:4 Floro Осане 4:2 Сутра Осане 2:1 Oygarden Бранн 2:0 Осане Хёугесунн 4:2 Осане Бранн 0:1 Осане Осане 2:2 Нутодден Нутодден 1:3 Осане Квик-Халден 1:2 Осане Осане 2:0 Квик-Халден Эльверум 1:3 Осане Осане 3:0 Мьёльнер
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -
Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм
Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт

Последние игры между собой

Осане: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Хам-Кам 2:1 Осане Первый дивизион Осане 1:1 Хам-Кам Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тромсё 0:0 9 8 1 0 17 - 3 25
2. Ранхейм 2:0 9 7 0 2 25 - 14 21
3. Согндаль 2:1 9 6 0 3 21 - 14 18
4. Санднес 2:1 9 5 2 2 15 - 18 17
5. Осане 0:1 9 4 1 4 12 - 10 13
6. Схьёрдал-Блинк 1:2 9 4 1 4 17 - 17 13
7. Стрёммен 1:0 9 4 1 4 11 - 13 13
8. КФУМ 1:2 9 3 3 3 14 - 12 12
9. Дьерв 0:0 9 2 6 1 16 - 13 12
10. Лиллестрём 8 3 2 3 9 - 10 11
11. Гроруд 0:0 9 3 2 4 12 - 14 11
12. Рёуфосс 0:0 9 2 3 4 11 - 13 9
13. Улленсакер-Киса 8 1 3 4 12 - 19 6
14. Нест-Сотра 0:2 9 1 3 5 13 - 19 6
15. Хам-Кам 1:0 9 1 2 6 17 - 24 5
16. Конгсвингер 0:1 9 1 2 6 9 - 18 5
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Педерсен Маркус из команды Хам-Кам забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Myrdal Gress. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Основное времяПервый таймВторой тайм
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Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
2.37 1.55
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