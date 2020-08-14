Осане
0:1
Первый тайм: 45+'
Стадион: Myrdal Gress
Хам-Кам
0:1
31' ПенальтиПедерсен Маркус
17
Ole
Blomberg
19
Simen
Lassen
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Ole BlombergЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Simen LassenПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Thomas HilleВратарь
- Защитник
-
15 Emil KalsaasЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Senai HagosПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Emil SildnesПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Espen Olsen
Ход матча
31'
0:1
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Henrik Udahl
|5 (2)
|0.56
|2.
|Senai Hagos
|2
|0.22
|3.
|Haakon Lorentzen
|1
|0.11
|4.
|Kristoffer Larsen1
|1
|0.11
|5.
|Didrik Fredriksen
|1
|0.11
|6.
|Emil Kalsaas
|1
|0.11
|7.
|Kristoffer Valsvik
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Свендсен Тобиас
|5
|0.56
|2.
|Педерсен Маркус
|5 (1)
|0.56
|3.
|Матланд Йо-Нимо
|3 (1)
|0.33
|4.
|Jonas Enkerud
|2
|0.22
|5.
|Steffen Skogvang Pedersen
|1
|0.11
|6.
|Kristian Loenstad Onsrud
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Senai Hagos
|2
|0
|2.
|Martin Ueland
|2
|0
|3.
|Simen Lassen
|1
|0
|4.
|Joachim Hammersland
|1
|0
|5.
|Kristoffer Valsvik
|1
|0
|6.
|Henrik Udahl
|1
|0
|7.
|Didrik Fredriksen
|1
|0
|8.
|Kristoffer Stava
|1
|0
|9.
|Emil Kalsaas
|1
|0
|10.
|Jonas Fredriksen
|1
|0
|11.
|Ole Blomberg
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Педерсен Маркус
|3
|0
|2.
|Свендсен Тобиас
|3
|0
|3.
|Йонсен Ларс-Гуннар
|2
|0
|4.
|Lars Jendal
|2
|0
|5.
|Ruben Alegre Guerro
|1
|0
|6.
|Markus Solbakken
|1
|0
|7.
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|8.
|Vetle Skjaervik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Осане
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|22.22% (2)
|22.22% (2)
|Хам-Кам
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|31.25% (5)
|18.75% (3)
|6.25% (1)
|25% (4)
Предыдущие игры
Осане Последние 20 матчей: + = -Улленсакер-Киса 0:3 Осане Осане 0:1 Тромсё КФУМ 0:0 Осане Осане 3:1 Лиллестрём
Хам-Кам Последние 20 матчей: + = -Согндаль 4:2 Хам-Кам Хам-Кам 2:2 КФУМ Улленсакер-Киса 2:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Ранхейм
Дьерв 3:2 Хам-Кам Хам-Кам 3:4 Нест-Сотра Лиллестрём 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 2:3 Конгсвингер Хам-Кам 2:1 Рёуфосс Хам-Кам 1:1 Согндаль Хам-Кам 1:2 Строммен Стабек 3:1 Хам-Кам Хам-Кам 3:2 Нест-Сотра Согндаль 3:0 Хам-Кам Хам-Кам 1:2 Стрёммен Конгсвингер 2:1 Хам-Кам Стрёмсгодсет 0:1 Хам-Кам Хам-Кам 2:1 Скейд Саннефьёрд 2:0 Хам-Кам Хам-Кам 4:0 Старт
Последние игры между собой
Осане: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Хам-Кам: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тромсё
|0:0
|9
|8
|1
|0
|17 - 3
|25
|2.
|Ранхейм
|2:0
|9
|7
|0
|2
|25 - 14
|21
|3.
|Согндаль
|2:1
|9
|6
|0
|3
|21 - 14
|18
|4.
|Санднес
|2:1
|9
|5
|2
|2
|15 - 18
|17
|5.
|Осане
|0:1
|9
|4
|1
|4
|12 - 10
|13
|6.
|Схьёрдал-Блинк
|1:2
|9
|4
|1
|4
|17 - 17
|13
|7.
|Стрёммен
|1:0
|9
|4
|1
|4
|11 - 13
|13
|8.
|КФУМ
|1:2
|9
|3
|3
|3
|14 - 12
|12
|9.
|Дьерв
|0:0
|9
|2
|6
|1
|16 - 13
|12
|10.
|Лиллестрём
|8
|3
|2
|3
|9 - 10
|11
|11.
|Гроруд
|0:0
|9
|3
|2
|4
|12 - 14
|11
|12.
|Рёуфосс
|0:0
|9
|2
|3
|4
|11 - 13
|9
|13.
|Улленсакер-Киса
|8
|1
|3
|4
|12 - 19
|6
|14.
|Нест-Сотра
|0:2
|9
|1
|3
|5
|13 - 19
|6
|15.
|Хам-Кам
|1:0
|9
|1
|2
|6
|17 - 24
|5
|16.
|Конгсвингер
|0:1
|9
|1
|2
|6
|9 - 18
|5