Юргорден
0:0
Первый тайм: 11'
Стадион: Теле2 Арена
Эстерсунд
12
Бротвейт
Пер
20
Куйович
Эмир
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
- Основной состав
-
12 Бротвейт ПерВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Куйович ЭмирНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вайо ТоммиВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kim Bergstrand
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Eirik HauganЗащитник
-
77 Сандберг НоаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
80 Арин ФранкПолузащитник
-
15 Пурвер АлексПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Amir Azrafshan
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
41 Владение мячом, % 59
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ульвестад Фредрик
|5 (3)
|0.19
|2.
|Хольмберг Карл
|2
|0.07
|3.
|Aslak Fonn Witry
|1
|0.04
|4.
|Куйович Эмир
|1
|0.04
|5.
|Йоханссон Эрик
|1
|0.04
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0.04
|7.
|Уокер Кевин
|1
|0.04
|8.
|Oscar Pettersson
|1
|0.04
|9.
|Радетинац Харис
|0
|0
|10.
|Кёкк Эллиот
|0
|0
|11.
|Беркрот Никлас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0.08
|2.
|Simon Kron
|1
|0.04
|3.
|Амин Реван
|1 (1)
|0.04
|4.
|Ссеванкамбо Исак
|1
|0.04
|5.
|Сандберг Ноа
|1
|0.04
|6.
|Фрицсон Лудвиг
|1
|0.04
|7.
|Felix Hoerberg
|1
|0.04
|8.
|Перри Небию
|0
|0
|9.
|Marco Weymans
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карлстрём Йеспер
|3
|0
|2.
|Йоханссон Эрик
|2
|0
|3.
|Ларссон Якоб
|2
|0
|4.
|Ульвестад Фредрик
|1
|0
|5.
|Хольмберг Карл
|1
|0
|6.
|Аугустинссон Йонатан
|1
|0
|7.
|Кёкк Эллиот
|1
|0
|8.
|Уокер Кевин
|1
|0
|9.
|Oscar Pettersson
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Сандберг Ноа
|3
|0
|2.
|Ссеванкамбо Исак
|2
|0
|3.
|Фрицсон Лудвиг
|2
|0
|4.
|Амин Реван
|2
|0
|5.
|Jordan Attah Kadiri
|2
|0
|6.
|Simon Kron
|1
|0
|7.
|Менса Самуэль
|1
|0
|8.
|Eirik Haugan
|1
|0
|9.
|Колкетт Чарли
|1
|0
|10.
|Ишервуд Томас
|1
|0
|11.
|Арин Франк
|1
|0
|12.
|Marco Weymans
|1
|0
|13.
|Felix Hoerberg
|1
|0
|14.
|Kalpi Ouattara
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Юргорден
|41.67% (5)
|16.67% (2)
|25% (3)
|0
|0
|16.67% (2)
|Эстерсунд
|0
|0
|12.5% (1)
|50% (4)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Юргорден Последние 20 матчей: + = -Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг
Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Норрчёпинг
|0:0
|10
|6
|3
|1
|22 - 11
|21
|2.
|Хеккен
|1:0
|10
|4
|5
|1
|18 - 9
|17
|3.
|Мальмё
|9
|4
|4
|1
|13 - 9
|16
|4.
|Эльфсборг
|9
|4
|4
|1
|9 - 11
|16
|5.
|Сириус
|9
|4
|3
|2
|14 - 11
|15
|6.
|Варберг БоИС
|0:0
|10
|4
|3
|3
|13 - 9
|15
|7.
|Юргорден
|0:0
|10
|4
|2
|4
|13 - 10
|14
|8.
|Мьельбю
|9
|4
|1
|4
|10 - 11
|13
|9.
|Эребру
|9
|3
|3
|3
|8 - 9
|12
|10.
|Хаммарбю
|9
|3
|3
|3
|9 - 11
|12
|11.
|АИК
|0:1
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|12.
|Гётеборг
|9
|2
|4
|3
|11 - 13
|10
|13.
|Эстерсунд
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 14
|9
|14.
|Хельсинборг
|9
|1
|4
|4
|7 - 14
|7
|15.
|Кальмар
|9
|2
|0
|7
|11 - 16
|6
|16.
|Фалькенберг
|9
|1
|3
|5
|7 - 13
|6
|17.
|Браге
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0