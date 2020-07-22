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Юргорден
0:0
Первый тайм: 11'

Стадион:
Эстерсунд
0' 11'
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
2
Нюхольм
Йеспер
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
20
Куйович
Эмир
1
Кейта
Али
II
20
Felix
Hoerberg
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
23
Менса
Самуэль
13
Фрицсон
Лудвиг
10
Jordan
Attah
Kadiri
3
Kalpi
Ouattara
Юргорден
4-2-3-1
Эстерсунд
4-3-1-2

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.19
2. Хольмберг Карл 2 0.07
3. Aslak Fonn Witry 1 0.04
4. Куйович Эмир 1 0.04
5. Йоханссон Эрик 1 0.04
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
7. Уокер Кевин 1 0.04
8. Oscar Pettersson 1 0.04
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
2. Simon Kron 1 0.04
3. Амин Реван 1 (1) 0.04
4. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
5. Сандберг Ноа 1 0.04
6. Фрицсон Лудвиг 1 0.04
7. Felix Hoerberg 1 0.04
8. Перри Небию 0 0
9. Marco Weymans 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Ссеванкамбо Исак 2 0
3. Фрицсон Лудвиг 2 0
4. Амин Реван 2 0
5. Jordan Attah Kadiri 2 0
6. Simon Kron 1 0
7. Менса Самуэль 1 0
8. Eirik Haugan 1 0
9. Колкетт Чарли 1 0
10. Ишервуд Томас 1 0
11. Арин Франк 1 0
12. Marco Weymans 1 0
13. Felix Hoerberg 1 0
14. Kalpi Ouattara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)
 Эстерсунд 0 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг
Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 0:0 10 6 3 1 22 - 11 21
2. Хеккен 1:0 10 4 5 1 18 - 9 17
3. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
5. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
6. Варберг БоИС 0:0 10 4 3 3 13 - 9 15
7. Юргорден 0:0 10 4 2 4 13 - 10 14
8. Мьельбю 9 4 1 4 10 - 11 13
9. Эребру 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Хаммарбю 9 3 3 3 9 - 11 12
11. АИК 0:1 10 3 3 4 11 - 13 12
12. Гётеборг 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Эстерсунд 0:0 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Юргорден 0:0 Эстерсунд онлайн

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