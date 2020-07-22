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Юргорден
0:0
Конец матча

Стадион:
Эстерсунд
0'
63' Желтая карточка
Eirik Haugan
90'+8
12
Бротвейт
Пер
16
Aslak
Fonn
Witry
4
Ларссон
Якоб
2
Нюхольм
Йеспер
15
Аугустинссон
Йонатан
23
Ульвестад
Фредрик
6
Карлстрём
Йеспер
11
Ринг
Джонатан
8
Уокер
Кевин
9
Радетинац
Харис
20
Куйович
Эмир
1
Кейта
Али
II
20
Felix
Hoerberg
19
Eirik
Haugan
77
Сандберг
Ноа
4
Ишервуд
Томас
8
Ссеванкамбо
Исак
5
Амин
Реван
23
Менса
Самуэль
13
Фрицсон
Лудвиг
10
Jordan
Attah
Kadiri
3
Kalpi
Ouattara
Юргорден
4-2-3-1
Эстерсунд
4-3-1-2

Ход матча

27'
 
Колкетт Чарли
Амин Реван
46'
Эдвардс Кертис
Радетинац Харис
 
46'
 
Арин Франк
Менса Самуэль
61'
Хольмберг Карл
Уокер Кевин
 
63'
 
Eirik Haugan
68'
 
Перри Небию
Фрицсон Лудвиг
83'
 
Marco Weymans
Kalpi Ouattara
90'
Банда Эммануэль
Карлстрём Йеспер
 

Статистика матча

  • 12 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 3
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 14
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 51 Владение мячом, % 49

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ульвестад Фредрик 5 (3) 0.19
2. Хольмберг Карл 2 0.07
3. Aslak Fonn Witry 1 0.04
4. Куйович Эмир 1 0.04
5. Йоханссон Эрик 1 0.04
6. Аугустинссон Йонатан 1 0.04
7. Уокер Кевин 1 0.04
8. Oscar Pettersson 1 0.04
9. Радетинац Харис 0 0
10. Кёкк Эллиот 0 0
11. Беркрот Никлас 0 0
Эстерсунд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jordan Attah Kadiri 2 0.08
2. Simon Kron 1 0.04
3. Амин Реван 1 (1) 0.04
4. Ссеванкамбо Исак 1 0.04
5. Сандберг Ноа 1 0.04
6. Фрицсон Лудвиг 1 0.04
7. Felix Hoerberg 1 0.04
8. Перри Небию 0 0
9. Marco Weymans 0 0

Карточки

Юргорден
# Игрок      
1. Карлстрём Йеспер 3 0
2. Йоханссон Эрик 2 0
3. Ларссон Якоб 2 0
4. Ульвестад Фредрик 1 0
5. Хольмберг Карл 1 0
6. Аугустинссон Йонатан 1 0
7. Кёкк Эллиот 1 0
8. Уокер Кевин 1 0
9. Oscar Pettersson 1 0
Эстерсунд
# Игрок      
1. Сандберг Ноа 3 0
2. Ссеванкамбо Исак 2 0
3. Eirik Haugan 2 0
4. Фрицсон Лудвиг 2 0
5. Амин Реван 2 0
6. Jordan Attah Kadiri 2 0
7. Simon Kron 1 0
8. Менса Самуэль 1 0
9. Колкетт Чарли 1 0
10. Ишервуд Томас 1 0
11. Арин Франк 1 0
12. Marco Weymans 1 0
13. Felix Hoerberg 1 0
14. Kalpi Ouattara 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Юргорден 41.67% (5) 16.67% (2) 25% (3) 0 0 16.67% (2)
 Эстерсунд 0 0 12.5% (1) 50% (4) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Юргорден Последние 20 матчей: + = -
Эльфсборг 1:0 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Гётеборг 1:2 Юргорден Юргорден 2:2 Хельсинборг
Мальмё 1:0 Юргорден Юргорден 5:0 Кальмар Норрчёпинг 3:0 Юргорден Юргорден 1:2 Эребру Сириус 0:2 Юргорден Юргорден 1:2 Мьельбю Сандвикен 2:2 Юргорден Юргорден 3:2 Далкурд Юргорден 1:4 Бранн Норрчёпинг 2:2 Юргорден Юргорден 3:0 Эребру Гётеборг 0:1 Юргорден Юргорден 1:2 Хаммарбю Эстерсунд 1:2 Юргорден Юргорден 1:0 Фалькенберг Сундсвалль 1:4 Юргорден
Эстерсунд Последние 20 матчей: + = -
Эстерсунд 2:2 Хеккен Эстерсунд 1:2 Мальмё Фалькенберг 0:1 Эстерсунд Эстерсунд 0:1 Мьельбю
Кальмар 1:2 Эстерсунд Эстерсунд 2:4 Норрчёпинг Эребру 0:0 Эстерсунд Эстерсунд 0:2 Сириус Хаммарбю 2:0 Эстерсунд Хеккен 2:0 Эстерсунд Эстерсунд 4:0 ГАИС Эскильсминне 0:5 Эстерсунд Эстерсунд 3:2 Умео Эстерсунд 1:2 Левангер Орхус 1:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:1 Люнгбю Броммапойкарна 0:4 Эстерсунд Сундсвалль 1:3 Эстерсунд Гётеборг 7:1 Эстерсунд Эстерсунд 1:2 Хаммарбю

Последние игры между собой

Юргорден: победы: 6, ничьи: 0, поражения: 3
Эстерсунд: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 6
Эстерсунд 1:2 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 3:1 Эстерсунд Аллсвенскан Юргорден 0:2 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 0:1 Юргорден Аллсвенскан
Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан Эстерсунд 2:1 Юргорден Аллсвенскан Эстерсунд 1:0 Юргорден Аллсвенскан Юргорден 1:0 Эстерсунд Товарищеские матчи Юргорден 3:0 Эстерсунд Аллсвенскан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Норрчёпинг 10 7 2 1 24 - 11 23
2. Хеккен 10 4 5 1 21 - 9 17
3. Мальмё 9 4 4 1 13 - 9 16
4. Эльфсборг 9 4 4 1 9 - 11 16
5. Сириус 9 4 3 2 14 - 11 15
6. Юргорден 10 4 2 4 13 - 10 14
7. Варберг БоИС 10 4 2 4 13 - 11 14
8. Мьельбю 9 4 1 4 10 - 11 13
9. Эребру 9 3 3 3 8 - 9 12
10. Хаммарбю 9 3 3 3 9 - 11 12
11. АИК 10 3 3 4 11 - 16 12
12. Гётеборг 9 2 4 3 11 - 13 10
13. Эстерсунд 10 2 3 5 8 - 14 9
14. Хельсинборг 9 1 4 4 7 - 14 7
15. Кальмар 9 2 0 7 11 - 16 6
16. Фалькенберг 9 1 3 5 7 - 13 6
17. Браге 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 27'
    Амин Реван уходит с поля. Колкетт Чарли выходит вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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