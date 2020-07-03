  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
Йёнчёпинг
3:1
Конец матча
Акрополис
0'
0:1
17' Гол
Mattias Bouvin
22' Желтая карточка
Джоханна Эрик
1:1
29' Гол
Edin Hamidovic
32' Желтая карточка
Jens Jacobsson
2:1
58' Гол в свои ворота
Oscar Pehrsson
63' Желтая карточка
Сиводедов Кристиан
85' Желтая карточка
Альборнос Маурисио
3:1
86' Гол
Jesper Svensson
90'+3
23
Anton
Cajtoft
12
Jesper
Svensson
18
Jetmir
Haliti
21
Kevin
Rodeblad
Lowe
2
Elias
Gustafson
8
Moustafa
Zeidan
14
Сульевич
Смайл
24
Amir
Al-Ammari
17
Джоханна
Эрик
10
Edin
Hamidovic
9
Косица
Дзенис
1
Samuel
Brolin
4
Marcus
Haglind
Sangre
6
Альборнос
Маурисио
5
Oscar
Pehrsson
20
Sotirios
Nikopoulos
27
Mattias
Bouvin
13
Сиводедов
Кристиан
7
Jens
Jacobsson
12
Nicklas
Lindqvist
21
Adhavan
Rajamohan
8
Pontus
Aasbrink
Йёнчёпинг
3-5-2
Акрополис
3-5-2

Ход матча

17'
0:1
Mattias Bouvin
(Сиводедов Кристиан)
22'
Джоханна Эрик
 
29'
Edin Hamidovic
(Amir Al-Ammari)
1:1
32'
 
Jens Jacobsson
58'
Oscar Pehrsson
2:1
59'
 
Niklas Maripuu
Pontus Aasbrink
60'
 
Marcus Burman
Oscar Pehrsson
63'
 
Сиводедов Кристиан
63'
Mikael Marques
Джоханна Эрик
 
73'
 
Nikola Karadjordje Vasic
Adhavan Rajamohan
73'
 
Andrew Stadler
Mattias Bouvin
82'
Marcus Degerlund
Kevin Rodeblad Lowe
 
84'
 
Cesar Weilid
Сиводедов Кристиан
85'
 
Альборнос Маурисио
86'
Daniel Ljung
Сульевич Смайл
 
86'
Jesper Svensson
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Йёнчёпинг
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Amir Al-Ammari 1 0.04
2. Косица Дзенис 1 0.04
3. Jesper Svensson 1 0.04
4. Edin Hamidovic 1 0.04
5. Jetmir Haliti 0 0
Акрополис
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Adhavan Rajamohan 2 (1) 0.08
2. Pontus Aasbrink 1 0.04
3. Mattias Bouvin 1 0.04
4. Сиводедов Кристиан 0 0

Карточки

Йёнчёпинг
# Игрок      
1. Fredik Fendrich 2 1
2. Джоханна Эрик 1 0
3. Amir Al-Ammari 1 0
Акрополис
# Игрок      
1. Альборнос Маурисио 2 0
2. Niklas Maripuu 1 0
3. Jens Jacobsson 1 0
4. Сиводедов Кристиан 1 0
5. Samuel Brolin 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Йёнчёпинг 0 25% (1) 0 0 25% (1) 50% (2)
Акрополис 0 25% (1) 50% (2) 0 0 25% (1)

Предыдущие игры

Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -
Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг
Акрополис Последние 20 матчей: + = -
Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Акрополис Акрополис 0:0 Далкурд Акрополис 3:0 АИК
Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 4 2 2 0 7 - 4 8
2. Эстер 3 2 1 0 3 - 1 7
3. Хальмстад 3 2 0 1 6 - 1 6
4. Норрбю 3 2 0 1 5 - 2 6
5. Йёнчёпинг 4 2 0 2 5 - 6 6
6. Далкурд 3 1 2 0 6 - 1 5
7. Вестерос СК 3 1 2 0 3 - 2 5
8. Акрополис 4 1 2 1 4 - 4 5
9. Дегерфорс 3 1 1 1 6 - 4 4
10. Умео 3 1 1 1 5 - 5 4
11. Треллеборг 4 1 1 2 2 - 4 4
12. Юнгшиле 3 1 0 2 5 - 5 3
13. Браге 3 1 0 2 3 - 6 3
14. ГАИС 3 1 0 2 1 - 4 3
15. Эргрюте ФФ 3 1 0 2 3 - 7 3
16. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
17. Сирианска Эскильстуна 3 0 0 3 1 - 9 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    32'
    Jens Jakobsson получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Edin Hamidovic бьет в цель!
  • Желтая карточка
    28'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    22'
    Джоханна Эрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Mattias Bouvin бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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