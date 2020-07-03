0:1
17' ГолMattias Bouvin
22' Желтая карточкаДжоханна Эрик
1:1
29' ГолEdin Hamidovic
32' Желтая карточкаJens Jacobsson
2:1
58' Гол в свои воротаOscar Pehrsson
63' Желтая карточкаСиводедов Кристиан
85' Желтая карточкаАльборнос Маурисио
3:1
86' ГолJesper Svensson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
22 Daniel Ljung
-
Главный тренер: Andreas Braennstroem
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Cesar Weilid
-
-
Главный тренер: Христопулос Янис
Ход матча
17'
22'
29'
1:1
32'
58'
2:1
86'
3:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Amir Al-Ammari
|1
|0.04
|2.
|Косица Дзенис
|1
|0.04
|3.
|Jesper Svensson
|1
|0.04
|4.
|Edin Hamidovic
|1
|0.04
|5.
|Jetmir Haliti
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Adhavan Rajamohan
|2 (1)
|0.08
|2.
|Pontus Aasbrink
|1
|0.04
|3.
|Mattias Bouvin
|1
|0.04
|4.
|Сиводедов Кристиан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Fredik Fendrich
|2
|1
|2.
|Джоханна Эрик
|1
|0
|3.
|Amir Al-Ammari
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Альборнос Маурисио
|2
|0
|2.
|Niklas Maripuu
|1
|0
|3.
|Jens Jacobsson
|1
|0
|4.
|Сиводедов Кристиан
|1
|0
|5.
|Samuel Brolin
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Йёнчёпинг
|0
|25% (1)
|0
|0
|25% (1)
|50% (2)
|Акрополис
|0
|25% (1)
|50% (2)
|0
|0
|25% (1)
Предыдущие игры
Йёнчёпинг Последние 20 матчей: + = -Хальмстад 3:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:1 Юнгшиле ГАИС 1:0 Йёнчёпинг Хеккен 6:1 Йёнчёпинг
Йёнчёпинг 2:0 Эргрюте ФФ Кальмар 5:0 Йёнчёпинг АИК 2:2 Йёнчёпинг Норрчёпинг 3:1 Йёнчёпинг Мальмё 3:2 Йёнчёпинг Эребру 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 2:2 Броммапойкарна Треллеборг 2:3 Йёнчёпинг Браге 3:1 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 1:2 ГАИС Йёнчёпинг 0:0 Мьельбю Варберг БоИС 0:0 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 0:2 Норрбю Эстер 0:2 Йёнчёпинг Йёнчёпинг 5:2 Эргрюте ФФ Хальмстад 1:2 Йёнчёпинг
Акрополис Последние 20 матчей: + = -Акрополис 2:0 Эргрюте ФФ Умео 1:1 Акрополис Акрополис 0:0 Далкурд Акрополис 3:0 АИК
Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Акрополис 2:0 Риннинге Тим СуренГруппен 1:4 Акрополис Акрополис 3:1 Васалунд Гефле 2:3 Акрополис Акрополис 2:1 Форвард Акрополис 2:1 Умео Карлштад Юнайтед 0:3 Акрополис Акрополис 0:0 Линчёпинг Сити Карлштад 1:2 Акрополис Буден 0:2 Акрополис Акрополис 4:1 Сильвия Акрополис 1:2 Юргорден ИФК Нючепинг 1:1 Акрополис Акрополис 4:3 Карлшлунд Соллентуна 0:2 Акрополис
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|4
|2
|2
|0
|7 - 4
|8
|2.
|Эстер
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Хальмстад
|3
|2
|0
|1
|6 - 1
|6
|4.
|Норрбю
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Йёнчёпинг
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|6.
|Далкурд
|3
|1
|2
|0
|6 - 1
|5
|7.
|Вестерос СК
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|8.
|Акрополис
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|9.
|Дегерфорс
|3
|1
|1
|1
|6 - 4
|4
|10.
|Умео
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|11.
|Треллеборг
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|Юнгшиле
|3
|1
|0
|2
|5 - 5
|3
|13.
|Браге
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|14.
|ГАИС
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|15.
|Эргрюте ФФ
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|16.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|Сирианска Эскильстуна
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0