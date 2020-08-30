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  2. Матчи
  3. Норвегия
Старт
1:0
Второй тайм: 60'

Стадион:
Олесунн
0'
1:0
29' Гол
Isaac Twum
45' Желтая карточка
Йоргенсен Йоаким
60'
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
18
Isaac
Twum
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
16
Mikael
Ugland
1
Ли
Андреас
16
Joergen
Hatlehol
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
8
Карлсен
Фредрик
20
Parfait
Bizoza
22
Хеуген
Сигурд
10
Фридьонссон
Хольмберт
38
Isak
Dybvik
Старт
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Ход матча

29'
Isaac Twum
(Kristoffer Toennessen)
1:0
45'
Йоргенсен Йоаким
 
46'
Бёруфсен Эспен
Mikael Ugland
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 2
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 5 0.29
2. Mathias Bringaker 4 0.24
3. Скаанес Каспер 2 0.12
4. Jesper Daland 1 0.06
5. Kristoffer Toennessen 1 0.06
6. Isaac Twum 1 0.06
7. Сколевик Стеффен 1 0.06
8. Марковик Эман 1 0.06
9. Mikael Ugland 1 0.06
10. Kevin Kabran 0 0
11. Бёруфсен Эспен 0 0
12. Eirik Wichne 0 0
13. Erlend Segberg 0 0
14. Sander Sjoekvist 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.69
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.19
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.19
4. Parfait Bizoza 1 0.06
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
6. Хеуген Сигурд 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Шульц Эрик 3 0
2. Kevin Kabran 3 0
3. Eirik Wichne 3 0
4. Erlend Segberg 3 0
5. Марковик Эман 3 0
6. Martin Ramsland 2 0
7. Скаанес Каспер 2 0
8. Берган Вегар 2 0
9. Jesper Daland 2 0
10. Mikael Ugland 2 0
11. Isaac Twum 2 0
12. Aremu Afeez 2 0
13. Йоргенсен Йоаким 1 0
14. Сколевик Стеффен 1 0
15. Mathias Bringaker 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гретарссон Даниэль 2 0
8. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
9. Узочакву Арнест 2 0
10. Simen Bolkan Nordli 2 0
11. Карлсен Фредрик 1 0
12. Фридьонссон Хольмберт 1 0
13. Ли Андреас 1 0
14. Гроннер Йонас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 6.25% (1) 31.25% (5) 6.25% (1) 0 37.5% (6) 18.75% (3)
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: + = -
Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт
Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт
Олесунн Последние 20 матчей: + = -
Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд

Последние игры между собой

Старт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Олесунн 3:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:1 Старт Первый дивизион Старт 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Старт Товарищеские матчи
Старт 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 1:0 16 14 2 0 54 - 18 44
2. Мольде 16 11 1 4 43 - 17 34
3. Одд 4:1 16 10 1 5 27 - 18 31
4. Русенборг 2:1 16 9 3 4 29 - 14 30
5. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
6. Кристиансунд 0:0 16 6 7 3 31 - 21 25
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
10. Стабек 1:2 16 4 6 6 20 - 25 18
11. Сарпсборг-08 0:1 16 5 2 9 18 - 23 17
12. Саннефьёрд 0:0 16 5 2 9 17 - 27 17
13. Викинг 15 4 4 7 21 - 28 16
14. Старт 1:0 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 1:4 16 4 2 10 13 - 24 14
16. Олесунн 0:1 16 1 4 11 21 - 47 7
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Йоргенсен Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Isaac Twum бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Старт
Ничья
Олесунн
1.37
4.20
9.50
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1.37 4.20 10.00
1.37 4.10 9.50

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 12.00 1.01 4.20 1.20 3.95 1.23 1.80 1.95 1.93 1.87 1.72 2.12 1.22 4.00 1.30 3.35 1.04 9.00 1.09 6.60 1.01 12.60 1.02 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.50 1.49 1.45 2.62 1.25 3.80 1.04 9.00
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.60 1.44
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