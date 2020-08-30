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Старт
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 200
Олесунн
0'
1:0
29' Гол
Isaac Twum
45' Желтая карточка
Йоргенсен Йоаким
90' Желтая карточка
Гроннер Йонас
90' Желтая карточка
Бёруфсен Эспен
90' Желтая карточка
Kevin Kabran
90'+5
1
Доймеланд
Йонас
27
Eirik
Wichne
3
Берган
Вегар
2
Jesper
Daland
22
Kristoffer
Toennessen
18
Isaac
Twum
6
Йоргенсен
Йоаким
11
Шульц
Эрик
19
Скаанес
Каспер
7
Kevin
Kabran
16
Mikael
Ugland
1
Ли
Андреас
16
Joergen
Hatlehol
4
Гроннер
Йонас
3
Гретарссон
Даниэль
18
Оулафссон
Давид-Кристьян
9
Niklas
Fernando
Nygaard
Castro
8
Карлсен
Фредрик
20
Parfait
Bizoza
22
Хеуген
Сигурд
10
Фридьонссон
Хольмберт
38
Isak
Dybvik
Старт
4-3-3
Олесунн
4-3-3

Ход матча

29'
Isaac Twum
(Kristoffer Toennessen)
1:0
45'
Йоргенсен Йоаким
 
46'
Бёруфсен Эспен
Mikael Ugland
 
62'
 
Simen Bolkan Nordli
Isak Dybvik
62'
 
Erikson Lima
Parfait Bizoza
67'
Erlend Segberg
Йоргенсен Йоаким
 
83'
 
Shaquill Sno
Joergen Hatlehol
83'
Henrik Robstad
Kristoffer Toennessen
 
90'
 
Гроннер Йонас
90'
Бёруфсен Эспен
 
90'
Kevin Kabran
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 7 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 15
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Бомбардиры внутри турнира

Старт
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шульц Эрик 5 0.29
2. Mathias Bringaker 4 0.24
3. Скаанес Каспер 2 0.12
4. Jesper Daland 1 0.06
5. Kristoffer Toennessen 1 0.06
6. Isaac Twum 1 0.06
7. Сколевик Стеффен 1 0.06
8. Марковик Эман 1 0.06
9. Mikael Ugland 1 0.06
10. Kevin Kabran 0 0
11. Бёруфсен Эспен 0 0
12. Eirik Wichne 0 0
13. Erlend Segberg 0 0
14. Sander Sjoekvist 0 0
Олесунн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фридьонссон Хольмберт 11 (1) 0.69
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 3 (2) 0.19
3. Simen Bolkan Nordli 3 0.19
4. Parfait Bizoza 1 0.06
5. Ларсен Петер-Орри 1 0.06
6. Хеуген Сигурд 1 0.06
7. Shaquill Sno 0 0
8. Оулафссон Давид-Кристьян 0 0
9. Клинкенберг Фредерикус 0 0

Карточки

Старт
# Игрок      
1. Kevin Kabran 4 0
2. Шульц Эрик 3 0
3. Eirik Wichne 3 0
4. Erlend Segberg 3 0
5. Марковик Эман 3 0
6. Martin Ramsland 2 0
7. Скаанес Каспер 2 0
8. Берган Вегар 2 0
9. Jesper Daland 2 0
10. Mikael Ugland 2 0
11. Isaac Twum 2 0
12. Aremu Afeez 2 0
13. Йоргенсен Йоаким 1 0
14. Бёруфсен Эспен 1 0
15. Сколевик Стеффен 1 0
16. Mathias Bringaker 1 0
Олесунн
# Игрок      
1. Staale Steen Saethre 4 0
2. Niklas Fernando Nygaard Castro 4 0
3. Shaquill Sno 4 0
4. Parfait Bizoza 4 0
5. Хеуген Сигурд 2 1
6. Оулафссон Давид-Кристьян 2 1
7. Гроннер Йонас 2 0
8. Гретарссон Даниэль 2 0
9. Gudmund Taksdal Kongshavn 2 0
10. Узочакву Арнест 2 0
11. Simen Bolkan Nordli 2 0
12. Карлсен Фредрик 1 0
13. Фридьонссон Хольмберт 1 0
14. Ли Андреас 1 0
15. Oddbjoern Lie 1 0
16. Joergen Hatlehol 1 0
17. Клинкенберг Фредерикус 1 0
18. Isak Dybvik 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Старт 5.88% (1) 35.29% (6) 5.88% (1) 0 35.29% (6) 17.65% (3)
 Олесунн 10% (2) 35% (7) 20% (4) 5% (1) 15% (3) 15% (3)

Предыдущие игры

Старт Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт
Старт 3:0 Мьёндален Олесунн 3:2 Старт Старт 0:0 Стабек Бранн 1:1 Старт Старт 0:0 Русенборг Сарпсборг-08 1:0 Старт Старт 1:1 Викинг Хёугесунн 1:0 Старт Старт 0:5 Одд Старт 2:3 Мольде Саннефьёрд 2:2 Старт Старт 2:2 Стрёмсгодсет Сарпсборг-08 4:0 Старт Одд 2:1 Старт Старт 2:0 Гроруд Хёугесунн 0:2 Старт
Олесунн Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд

Последние игры между собой

Старт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Олесунн 3:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:1 Старт Первый дивизион Старт 0:1 Олесунн Первый дивизион Олесунн 0:0 Старт Товарищеские матчи
Старт 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Будё-Глимт 16 14 2 0 56 - 18 44
2. Мольде 0:0 17 11 2 4 43 - 17 35
3. Одд 16 10 1 5 29 - 18 31
4. Русенборг 16 8 4 4 29 - 15 28
5. Кристиансунд 16 7 6 3 33 - 21 27
6. Волеренга 16 7 5 4 22 - 22 26
7. Бранн 16 6 4 6 21 - 22 22
8. Хёугесунн 16 6 3 7 17 - 23 21
9. Стрёмсгодсет 16 5 4 7 23 - 32 19
10. Стабек 16 4 7 5 21 - 25 19
11. Сарпсборг-08 16 5 2 9 18 - 25 17
12. Викинг 0:0 16 4 5 7 21 - 28 17
13. Саннефьёрд 16 5 1 10 17 - 29 16
14. Старт 17 3 6 8 18 - 34 15
15. Мьёндален 16 4 2 10 13 - 26 14
16. Олесунн 16 1 4 11 21 - 47 7
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    45'
    Йоргенсен Йоаким получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Isaac Twum бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
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Победитель

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1.07 9.00 45.00
1.20 4.80 23.00

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
8.50 1.05 12.00 1.01 1.77 1.97 3.95 1.23 1.11 5.80 1.93 1.87 1.72 2.12 1.08 7.00 1.30 3.35 1.04 9.00 1.09 6.60 1.01 12.60 1.02 11.50
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.25 1.60 2.50 1.49 1.45 2.62 1.25 3.80 1.04 9.00
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.96 1.79 1.47 2.60 1.29 3.40

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.30 1.30
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.60 1.44
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