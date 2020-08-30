1:0
29' ГолIsaac Twum
45' Желтая карточкаЙоргенсен Йоаким
90' Желтая карточкаГроннер Йонас
90' Желтая карточкаБёруфсен Эспен
90' Желтая карточкаKevin Kabran
27
Eirik
Wichne
18
Isaac
Twum
11
Шульц
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Eirik WichneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Isaac TwumПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Шульц ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Amund WichneВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Johannes Thor Hardarson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Isak DybvikНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Lars Bohinen
Ход матча
29'
45'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
7 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 15
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шульц Эрик
|5
|0.29
|2.
|Mathias Bringaker
|4
|0.24
|3.
|Скаанес Каспер
|2
|0.12
|4.
|Jesper Daland
|1
|0.06
|5.
|Kristoffer Toennessen
|1
|0.06
|6.
|Isaac Twum
|1
|0.06
|7.
|Сколевик Стеффен
|1
|0.06
|8.
|Марковик Эман
|1
|0.06
|9.
|Mikael Ugland
|1
|0.06
|10.
|Kevin Kabran
|0
|0
|11.
|Бёруфсен Эспен
|0
|0
|12.
|Eirik Wichne
|0
|0
|13.
|Erlend Segberg
|0
|0
|14.
|Sander Sjoekvist
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фридьонссон Хольмберт
|11 (1)
|0.69
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|3 (2)
|0.19
|3.
|Simen Bolkan Nordli
|3
|0.19
|4.
|Parfait Bizoza
|1
|0.06
|5.
|Ларсен Петер-Орри
|1
|0.06
|6.
|Хеуген Сигурд
|1
|0.06
|7.
|Shaquill Sno
|0
|0
|8.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|0
|0
|9.
|Клинкенберг Фредерикус
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Kevin Kabran
|4
|0
|2.
|Шульц Эрик
|3
|0
|3.
|Eirik Wichne
|3
|0
|4.
|Erlend Segberg
|3
|0
|5.
|Марковик Эман
|3
|0
|6.
|Martin Ramsland
|2
|0
|7.
|Скаанес Каспер
|2
|0
|8.
|Берган Вегар
|2
|0
|9.
|Jesper Daland
|2
|0
|10.
|Mikael Ugland
|2
|0
|11.
|Isaac Twum
|2
|0
|12.
|Aremu Afeez
|2
|0
|13.
|Йоргенсен Йоаким
|1
|0
|14.
|Бёруфсен Эспен
|1
|0
|15.
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|16.
|Mathias Bringaker
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Staale Steen Saethre
|4
|0
|2.
|Niklas Fernando Nygaard Castro
|4
|0
|3.
|Shaquill Sno
|4
|0
|4.
|Parfait Bizoza
|4
|0
|5.
|Хеуген Сигурд
|2
|1
|6.
|Оулафссон Давид-Кристьян
|2
|1
|7.
|Гроннер Йонас
|2
|0
|8.
|Гретарссон Даниэль
|2
|0
|9.
|Gudmund Taksdal Kongshavn
|2
|0
|10.
|Узочакву Арнест
|2
|0
|11.
|Simen Bolkan Nordli
|2
|0
|12.
|Карлсен Фредрик
|1
|0
|13.
|Фридьонссон Хольмберт
|1
|0
|14.
|Ли Андреас
|1
|0
|15.
|Oddbjoern Lie
|1
|0
|16.
|Joergen Hatlehol
|1
|0
|17.
|Клинкенберг Фредерикус
|1
|0
|18.
|Isak Dybvik
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Старт
|5.88% (1)
|35.29% (6)
|5.88% (1)
|0
|35.29% (6)
|17.65% (3)
|Олесунн
|10% (2)
|35% (7)
|20% (4)
|5% (1)
|15% (3)
|15% (3)
Предыдущие игры
Старт Последние 20 матчей: +4 =6 -10Будё-Глимт 6:0 Старт Старт 2:1 Волеренга Кристиансунд 3:2 Старт Мольде 5:0 Старт
Олесунн Последние 20 матчей: +3 =4 -13Олесунн 1:3 Хёугесунн Русенборг 3:2 Олесунн Олесунн 2:2 Викинг Сарпсборг-08 4:0 Олесунн
Олесунн 3:2 Старт Одд 3:2 Олесунн Олесунн 1:3 Стабек Саннефьёрд 1:0 Олесунн Олесунн 1:6 Будё-Глимт Волеренга 2:2 Олесунн Олесунн 1:3 Мьёндален Стрёмсгодсет 1:1 Олесунн Олесунн 2:2 Бранн Кристиансунд 7:2 Олесунн Олесунн 1:4 Мольде Согндаль 1:0 Олесунн Олесунн 1:3 Ранхейм Мольде 5:2 Олесунн Бранн 1:3 Олесунн Олесунн 4:2 Хёдд
Последние игры между собой
Старт: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Олесунн: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Старт 1:4 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген Старт 3:1 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Олесунн 2:2 Старт Товарищеские матчи Старт 1:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 1:2 Старт Типпелиген Олесунн 2:4 Старт Товарищеские матчи Олесунн 1:1 Старт Типпелиген Старт 2:2 Олесунн Типпелиген Олесунн 0:0 Старт Типпелиген Олесунн 1:0 Старт Кубок НМ Старт 2:3 Олесунн Типпелиген Старт 1:0 Олесунн Типпелиген Олесунн 2:0 Старт Типпелиген
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Будё-Глимт
|16
|14
|2
|0
|56 - 18
|44
|2.
|Мольде
|0:0
|17
|11
|2
|4
|43 - 17
|35
|3.
|Одд
|16
|10
|1
|5
|29 - 18
|31
|4.
|Русенборг
|16
|8
|4
|4
|29 - 15
|28
|5.
|Кристиансунд
|16
|7
|6
|3
|33 - 21
|27
|6.
|Волеренга
|16
|7
|5
|4
|22 - 22
|26
|7.
|Бранн
|16
|6
|4
|6
|21 - 22
|22
|8.
|Хёугесунн
|16
|6
|3
|7
|17 - 23
|21
|9.
|Стрёмсгодсет
|16
|5
|4
|7
|23 - 32
|19
|10.
|Стабек
|16
|4
|7
|5
|21 - 25
|19
|11.
|Сарпсборг-08
|16
|5
|2
|9
|18 - 25
|17
|12.
|Викинг
|0:0
|16
|4
|5
|7
|21 - 28
|17
|13.
|Саннефьёрд
|16
|5
|1
|10
|17 - 29
|16
|14.
|Старт
|17
|3
|6
|8
|18 - 34
|15
|15.
|Мьёндален
|16
|4
|2
|10
|13 - 26
|14
|16.
|Олесунн
|16
|1
|4
|11
|21 - 47
|7